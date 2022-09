Les meilleurs analystes de Wall Street disent acheter Caterpillar et Salesforce

Jim Umpleby, PDG de Caterpillar Inc. Adam Jeffrey | CNBC

Cette année a déjà été difficile, et 2023 ne s’annonce pas beaucoup mieux, avec une croissance économique attendue par la Réserve fédérale à seulement 1,2 %. Compte tenu de ces sombres perspectives, les investisseurs devront choisir avec soin où faire fructifier leur argent. Pour choisir les bonnes actions, rester au courant de ce que disent les analystes de Wall Street peut être utile. Voici cinq actions choisies par des pros qui sont au sommet de leur art, selon TipRanks, qui classe les analystes en fonction de leurs performances.

chenille

Fabricant d’équipement minier Chenille (CHAT) gère les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et les pressions sur les coûts comme un champion. Les actions de réduction des coûts et de tarification aident l’entreprise à améliorer son chiffre d’affaires et ses résultats, même lorsque les marchés finaux restent volatils. Le marché nord-américain de l’habitation a considérablement ralenti, les effets néfastes se répercutant sur la demande d’équipement de construction. Cependant, l’analyste de Cowen Matt Elkott pense que les marchés finaux comme le logement devraient montrer une amélioration en 2023 et se rétablir de manière plus significative en 2024. (Voir Graphique de l’action Caterpillar sur TipRanks). Elkott s’attend également à une reprise des revenus fin 2023 une fois que le projet de loi sur les infrastructures de l’administration Biden entrera en vigueur. Les avantages en termes de revenus du projet de loi devraient également être significatifs en 2024. De plus, Elkott est optimiste quant à la croissance du segment des services de Caterpillar. “La croissance des revenus des services de l’entreprise est en bonne voie pour atteindre l’objectif de doubler d’ici 2026 à 28 milliards de dollars. Le nouvel état de l’insécurité énergétique mondiale devrait soutenir les dépenses d’investissement pétrolières et gazières, du moins pour le moment”, a noté l’analyste. . Elkott a une cote d’achat et un objectif de cours de 225 $ sur l’action. Il détient le 782nd position parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks et a un taux de réussite de 52 %. Chacune de ses cotes a obtenu des rendements moyens de 12,5 %.

Instruments nationaux

Instruments nationaux (NAT) a une activité résiliente de développement de systèmes de test et de mesure automatisés pour faciliter la recherche et la validation de nouvelles technologies. Plus tôt cette année, le confinement à Shanghai et la suspension des opérations en Russie ont nui aux activités de l’entreprise. Néanmoins, l’analyste de Goldman Sachs Marc Delaney est haussier sur l’entreprise. (Voir Date et historique des dividendes de National Instruments sur TipRanks). National Instruments opère dans des unités commerciales (BU) spécifiques à l’industrie, qui dépendent de tendances séculaires, et d’un portefeuille de BU qui est exposé à des facteurs macroéconomiques. Désormais, l’entreprise se concentre sur la réalisation de son objectif de générer au moins 74 % de son chiffre d’affaires à partir de ses BU spécifiques à l’industrie d’ici 2025. Cette transition devrait rendre l’entreprise plus résistante aux cycles du marché dans les années à venir. De fortes tendances à la hausse dans les technologies émergentes comme ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), les véhicules électriques et la 5G font croire à Delaney que l’entreprise peut mieux résister à un ralentissement économique que beaucoup, “car certaines parties de son activité sont liées à des marchés finaux en croissance séculaire” qui ont des les caractéristiques. L’analyste a une note d’achat sur les actions NATI avec un objectif de cours de 49 $. Delaney, qui est classé n ° 765 parmi près de 8 000 analystes classés sur TipRanks, a eu du succès avec 56% de ses notes. Une moyenne de 9,8 % de rendements ont été générés sur chacune de ses cotes.

Prise d’alimentation

Développeur de piles à combustible à hydrogène Prise d’alimentation (PRISE DE COURANT) est l’un des principaux bénéficiaires de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), qui a été promulguée le mois dernier. Selon la loi, un crédit d’impôt à la production de 3 $ par kg sera accordé aux développeurs produisant de l’hydrogène vert (hydrogène produit avec des électrolyseurs provenant d’énergie propre). Analyste HC Wainwright Amit Dayal pense que l’IRA aide les contribuables de l’industrie de l’hydrogène “à cumuler les crédits et à permettre le transfert des crédits d’impôt liés à l’hydrogène”. À cette fin, Plug Power a déjà conclu plusieurs partenariats avec de grandes entreprises, dont Amazon (AMZN), pour fournir de l’hydrogène vert et des électrolyseurs, et Dayal s’attend à ce que d’autres accords de ce type soient signés en 2023. (Voir Plug Power Blogger Opinions & Sentiment sur TipRanks). “Nous pensons que l’IRA devrait soutenir l’objectif de Plug de développer son réseau de production d’hydrogène vert à une production de 70 tonnes par jour (TPD) d’ici la fin de 2022, 500TPD en Amérique du Nord d’ici 2025 et 1 000TPD dans le monde d’ici 2028”, a noté Dayal. . Dayal souhaite également que Plug Power commence à augmenter et à absorber ses premiers coûts d’investissement initiaux, car cela stimulerait ses performances financières à court terme en améliorant ses coûts d’exploitation et ses marges. L’analyste s’attend à ce que l’entreprise génère des bénéfices d’exploitation en 2025. “Nous pensons que l’entreprise devrait être en mesure de faire passer ses marges brutes de niveaux négatifs aujourd’hui à 15,7 % en 2023, puis d’atteindre environ 35,0 % d’ici 2030 alors que les revenus continuent d’augmenter”, a projeté Dayal. Fait intéressant, Dayal est un analyste classé cinq étoiles sur TipRanks et est classé n ° 27 parmi près de 8 000 analystes suivis sur la plate-forme. Environ 42 % de ses évaluations ont été couronnées de succès et ont généré 44,9 % de rendements moyens par instance.

Force de vente

Comme le suggère son symbole boursier, Force de vente (GRC) est un géant des logiciels de gestion de la relation client, qui profite de la digitalisation croissante des industries. La semaine dernière, la société a fourni une prévision optimiste de revenus et de marges à moyen terme, ce qui a attiré davantage d’investisseurs vers ses actions. L’expansion du marché adressable de l’entreprise, sa répartition géographique et sa clientèle sont des catalyseurs de croissance clés qui l’aident à naviguer avec finesse dans le pessimisme entourant les actions technologiques. (Voir Investisseurs en actions Salesforce sur TipRanks). Monness Crespi Hardt analyste Brian Blanc prédit que les vents contraires actuels, y compris les préoccupations liées à la récession, les pressions inflationnistes et les problèmes géopolitiques croissants, empêcheront Salesforce de réaliser son plein potentiel de croissance au cours des 12 à 18 prochains mois. Pourtant, White est l’un des taureaux de Salesforce, qui a de fortes convictions quant aux perspectives à long terme de l’entreprise. Bien que White ait reconnu les problèmes qui pourraient survenir avec une récession (qui semble presque impossible à éviter, pour l’instant), il a déclaré que Salesforce est « dans une position unique » pour bénéficier d’une transformation numérique accélérée à long terme. “Salesforce a démontré une capacité à traverser les périodes turbulentes mieux que la plupart des éditeurs de logiciels, ce qui témoigne d’une innovation incessante, d’acquisitions, d’une excellente exécution et de fortes tendances séculaires”, a déclaré White. L’analyste a réitéré sa cote d’achat sur Salesforce. Il a un objectif de prix de 215 $. White détient un rang de 484 parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. Cinquante-sept pour cent de ses cotes ont été rentables, chacune générant des rendements moyens de 10,4 %.

Adobe