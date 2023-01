Les meilleurs analystes de Wall Street disent acheter Apple et Spotify

Le logo Spotify est accroché sur la façade de la Bourse de New York avec les États-Unis et un drapeau suisse alors que la société inscrit ses actions avec une cotation directe à New York, le 3 avril 2018.

“Cet objectif de P/E est supérieur à la moyenne historique d’Apple ces dernières années ; cependant, nous pensons que la création réussie d’une activité de services solide a donné au marché plus de confiance dans le modèle commercial à long terme de l’entreprise”, a déclaré White, réitérant un achat note et objectif de prix de 174 $.

Néanmoins, l’analyste de Monness Crespi Hardt Brian Blanc s’attend à ce que les résultats soient conformes ou légèrement supérieurs aux attentes de Street. L’analyste estime que les gains dans les revenus des services, de l’iPad et des appareils portables, de la maison et des accessoires pourraient être une grâce salvatrice.

L’analyste reconnaît certains défis qui attendent Spotify cette année, mais reste optimiste quant à ses plans d’amélioration des marges et à plusieurs développements favorables de l’industrie. Bien qu’il puisse être difficile d’attirer de nouveaux abonnés premium, tout en faisant face à la pression continue d’un environnement de dépenses publicitaires numériques plus faible, Spotify devrait bénéficier d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) financés par la publicité cette année. (Voir Graphique boursier Spotify sur TipRanks)

“Spotify suit une tendance favorable à long terme, améliore sa plate-forme, exploite un vaste marché de la publicité numérique et élargit ses offres audio”, a déclaré White, réitérant une cote d’achat et un objectif de prix de 115 $.

SVC Santé (SVC), qui exploite une grande chaîne de pharmacies de détail, a été l’analyste de Tigress Financial Partners Ivan Feinseth‘s liste ces dernières semaines. L’analyste a réitéré une cote d’achat et un objectif de cours de 130 $ sur l’action.

Selon Feinseth, le “modèle intégré centré sur le consommateur” de l’entreprise ainsi que l’importance croissante qu’elle accorde aux soins primaires devraient contribuer à rendre les soins de santé plus abordables et accessibles pour les clients. CVS a acheté le fournisseur de soins de santé primaires Caravan Health dans le cadre de cet objectif. De plus, l’acquisition imminente de Signify Health “ajoute à ses services de santé à domicile et à ses capacités d’habilitation des fournisseurs”.

L’analyste estime également que l’expansion continue du nouveau format de magasin de CVS, MinuteClinics et HealthHUBs, augmentera l’engagement des clients et continuera donc d’être un catalyseur de croissance clé. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs CVS Health sur TipRanks)

Feinseth est également convaincu que la fusion de CVS avec la société de soins de santé gérés Aetna en 2018 a créé un mammouth des soins de santé. Elle est désormais bien placée pour tirer parti de la dynamique changeante du marché des soins de santé, à mesure que les consommateurs contrôlent davantage leurs dépenses en services de santé.

On peut faire confiance aux convictions de Feinseth, compte tenu de ses 208e position parmi près de 8 300 analystes dans la base de données TipRanks. En dehors de cela, son bilan de 62% de notes rentables, chaque note offrant des rendements moyens de 11,8%, mérite également d’être pris en compte.