Les meilleurs analystes de Wall Street disent acheter Apple et Bank of America

Le PDG d’Apple, Tim Cook, prend la parole lors de la conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple à San Jose, Californie, le 6 juin 2022. Pierre Dasilva | Reuter

Nous sommes presque au milieu de l’année et la volatilité des marchés boursiers n’est pas près de s’arrêter. Les investisseurs, déjà sous le choc de la forte baisse des actions, ont eu une autre surprise la semaine dernière lorsque la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage. La banque centrale a clairement indiqué qu’elle prenait des mesures pour étouffer l’inflation, mais ses actions ont encore alimenté les craintes d’une récession imminente. Les investisseurs recherchent un rappel pour ne pas perdre de vue leurs objectifs à long terme. Les meilleurs pros de Wall Street nomment leurs choix préférés, alors même que l’incertitude plane, selon TipRanks, qui suit les analystes les plus performants. Voici cinq actions à mettre en avant cette semaine.

Pomme

Avec plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, Pomme (AAPL) est l’une des plus grandes entreprises au monde. Il a toutes les ressources pour traverser les moments difficiles et continuer à grandir avec le temps. Néanmoins, la taille d’Apple ne l’a pas préservé des problèmes actuels qui pèsent sur l’économie. Le fabricant d’iPhone lui-même s’attend à une baisse des ventes de 8 milliards de dollars au cours du trimestre de fin juin, en raison des contraintes persistantes d’approvisionnement en composants, qui ont été aggravées par les blocages dirigés par Covid en Chine. De plus, Apple s’attend également à des vents contraires sur les revenus de l’arrêt des expéditions vers la Russie. Les vents contraires macroéconomiques assombrissent les perspectives à court terme d’Apple, mais les analystes se penchent sur les perspectives à long terme. Analyste Deutsche Bank Sidney Ho a récemment réitéré une note d’achat sur l’action malgré la réduction de l’objectif de prix à 175 $ au lieu de 200 $. Bien qu’Apple n’ait pas fourni d’indications pour le troisième trimestre fiscal, Ho s’attend à une faible croissance à un chiffre d’une année sur l’autre, en tenant compte des obstacles à la croissance. En examinant les problèmes géopolitiques persistants, la hausse des taux d’intérêt et le ralentissement des dépenses de consommation, l’analyste a déclaré qu’il ne serait pas « surpris d’entendre davantage de discussions sur les commandes de réduction d’Apple ». Il ne fait aucun doute que l’action a perdu près de 26 % en 2022. Mais Ho trouve cette performance aussi bonne, voire légèrement meilleure, que ses pairs à méga capitalisation. De plus, a-t-il dit, les vents contraires macroéconomiques ne permettront pas à la valorisation des actions AAPL d’atteindre son sommet de 5 ans de plus de 30 fois le bénéfice par action au cours des 12 prochains mois, ce qui donne une autre raison d’envisager d’ajouter l’action maintenant. (Voir Graphique boursier d’Apple sur TipRanks) Sidney Ho occupe la place de n ° 127 parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. De plus, il a réussi à 72% de ses cotes d’actions, retournant en moyenne 22,3% sur chacune.

NetApp

Ho de Deutsche Bank est également optimiste sur NetApp (NTAP), qui fournit des solutions de stockage et de gestion des données d’entreprise. Le titre n’est pas étranger aux revers actuels qui pèsent sur les industries, et ses actions ont baissé d’environ 30 % depuis le début de l’année. Les coûts plus élevés des composants et de la logistique résultant des contraintes de la chaîne d’approvisionnement ont pesé sur les marges de l’entreprise. Ces problèmes sont susceptibles de constituer des obstacles à court terme. Malgré les vents contraires, NetApp fait preuve d’énormes capacités d’exécution, et la société a réussi à maintenir son bilan solide et dans une situation de trésorerie nette. Avoir un bilan solide a aidé ce géant de la technologie à être cohérent avec ses paiements de dividendes. (Voir Date et historique des dividendes NetApp sur TipRanks) Ho souligne que les actions de la société ont sous-performé ses pairs du matériel informatique par une marge significative en 2022. Cependant, cela a ouvert une excellente opportunité d’achat pour des rendements composés à long terme. L’analyste a été un peu déçu lorsque NetApp n’a pas pu atteindre son propre objectif de revenus annuels récurrents dans le cloud public en raison d’une augmentation de l’attrition des clients et de la rotation de la force de vente dans l’unité des opérations cloud. Cependant, Ho n’est pas trop inquiet, car NetApp a des plans en place pour résoudre ces problèmes. De plus, Ho est convaincu que le changement d’orientation de la société, des activités de fusion et d’acquisition vers les rachats d’actions, stimulera la croissance du bénéfice par action. L’analyste a réduit l’objectif de prix de 90 $ à 84 $, mais a mis à niveau l’action NTAP pour acheter en attente, en gardant à l’esprit la hausse à long terme.

Oracle

Centrale logicielle cloud Oracle (ORCL) est l’une des rares entreprises technologiques à naviguer avec tact dans les vents contraires du marché. (Voir Activité de négociation de fonds de couverture Oracle sur TipRanks) Ses bons résultats trimestriels sont venus comme une bouffée d’air frais au milieu des vents catastrophiques de la saison. De plus, ses prévisions pour le trimestre en cours, qui incluent les actifs acquis de Cerner, sont également encourageantes. Décembre dernierOracle a annoncé qu’il allait acquérir Cerner, qui fournit des solutions informatiques pour le secteur de la santé. Monness Crespi Hardt & Co. analyste Brian Blanc faisait partie de ceux qui étaient optimistes à propos d’Oracle. Il a souligné la confiance d’Oracle dans sa dynamique cloud, qui devrait se poursuivre au cours de l’exercice 2023. White trouve également un potentiel de hausse important dans la valorisation actuelle, malgré le fait que son objectif cours-bénéfice sur 12 mois soit supérieur à sa récente valorisation la plus élevée. Ceci est basé sur la conviction que « la création réussie d’une base solide pour soutenir une forte croissance du cloud dans les années à venir a le potentiel de fournir de plus en plus au marché une plus grande confiance dans le modèle commercial à long terme de l’entreprise ». White a réitéré une cote d’achat sur Oracle, mais a réduit l’objectif de prix à 113 $ contre 126 $ pour tenir compte des vents contraires à court terme qui attendent le secteur de la technologie. Sur près de 8 000 analystes de Wall Street suivis par TipRanks, White occupe la 579e position sur la base de 55 % de notes réussies et d’un rendement moyen de 9,2 % sur chaque note.

IHS Holding

S’écartant légèrement du secteur technologique de base, le prochain titre dans le radar des meilleurs analystes est IHS Holding (IHS), qui possède, exploite et développe une infrastructure de télécommunications partagée. Avec une empreinte internationale en expansion, la situation actuelle a rendu la disponibilité du dollar relativement restreinte, et les actions d’IHS ont diminué de près de 28 % jusqu’à présent cette année. (Voir Graphique de l’action IHS Holding sur TipRanks) Néanmoins, la société a publié des chiffres trimestriels optimistes le mois dernier, ce qui a incité l’analyste de RBC Capital Markets Jonathan Atkins pour se plonger dans les finances et les développements de l’entreprise. Atkin a noté le « faible taux de désabonnement de la société, ses contrats de longue durée et ses flux de trésorerie attrayants de type rente ». Atkin considère que l’exposition importante d’IHS aux marchés africains est un moteur de croissance clé, car le continent a l’un des taux de croissance d’abonnés les plus élevés. Les sociétés d’infrastructure ont un fort avantage sur les marchés africains car la 2G et la 3G sont encore courantes dans la région, mais elles sont vouées à être mises à niveau à l’avenir. En outre, Atkin est également confiant dans les capacités d’IHS à relever les défis, compte tenu de ses solides antécédents d’exploitation au Nigeria depuis 22 ans. Notamment, les marchés nigérians sont confrontés à plusieurs défis opérationnels, financiers et de conformité qui rendent difficile le fonctionnement des entreprises internationales. Fort de ces observations et de bien d’autres, l’analyste a réitéré une note d’achat sur l’action avec un objectif de cours de 21 $. Jonathan Atkin se classe au 15e rang parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks, ce qui nous donne d’autant plus de raisons de tenir compte de ses convictions sur une action. Il a réussi 75% de ses notes, générant des rendements de 15,4% sur chacune.

Banque d’Amérique