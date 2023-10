Les meilleurs analystes de Wall Street croient au potentiel à long terme de ces actions

Un camion de livraison Amazon dans les installations d’Amazon à Poway, en Californie, le 16 novembre 2022. Sandy Huffaker | Reuters

Les investisseurs sont confrontés à plusieurs vents contraires, notamment l’incertitude macroéconomique, la flambée des prix de l’énergie et la crise imprévue au Moyen-Orient. Les investisseurs en quête d’orientation peuvent se tourner vers des analystes qui identifient les sociétés présentant des perspectives lucratives à long terme et la capacité de faire face aux pressions à court terme. À cette fin, voici cinq actions privilégiées par les meilleurs analystes de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Amazone

Nous commençons la liste de cette semaine avec le géant du commerce électronique et du cloud computing Amazone (AMZN). Même si le titre a surperformé l’ensemble du marché depuis le début de l’année, il a reculé par rapport aux sommets observés à la mi-septembre. Analyste chez JPMorgan Doug Anmuth a noté la récente vente des actions AMZN et a souligné certaines préoccupations des investisseurs. Ces questions incluent l’état du marché de consommation et de détail aux États-Unis, la concurrence croissante, la hausse des coûts du carburant et le procès intenté par la Federal Trade Commission. La croissance d’Amazon Web Services préoccupe également les investisseurs, plusieurs sources de données tierces indiquant un ralentissement en septembre. Répondant à chacune de ces préoccupations, Anmuth a déclaré qu’Amazon restait sa meilleure idée, le retrait offrant une bonne opportunité d’acheter les actions. En particulier, l’analyste est optimiste à propos d’AWS en raison de la modération des optimisations des dépenses des clients, du déploiement de nouvelles charges de travail et de la facilitation des comparaisons d’une année sur l’autre dans la seconde moitié du troisième trimestre et du quatrième trimestre. Il s’attend également à ce qu’AWS profite de l’intelligence artificielle générative. S’exprimant à propos du contexte difficile du commerce de détail, Anmuth a déclaré : « Nous pensons que la croissance d’AMZN est soutenue par des initiatives clés spécifiques à l’entreprise, notamment la livraison le jour même/1 jour (SD1D), des dépenses plus importantes pour les membres Prime et un solide 3P. [third-party] sélection. » En termes de concurrence, l’analyste affirme que même si TikTok, Temu et Shein étendent leur présence mondiale, ils représentent un risque concurrentiel pour Amazon, principalement sur le bas de gamme, alors que l’entreprise se concentre sur un large éventail de consommateurs. Anmuth a réitéré une note d’achat sur les actions AMZN avec un objectif de cours de 180 $. Il se classe au 84e rang parmi plus de 8 500 analystes suivis par TipRanks. Ses notations ont été rentables 61 % du temps, chacune offrant un rendement moyen de 16,6 %. (Voir Graphiques boursiers d’Amazon sur TipRanks)

Métaplateformes

Anmuth est également optimiste quant à la société de médias sociaux Métaplateformes (MÉTA) et a réaffirmé une note d’achat sur le titre. Cependant, l’analyste a abaissé son objectif de cours de 425 $ à 400 $, car il a révisé son modèle pour tenir compte des dépenses plus élevées et a ajusté les estimations de croissance des revenus et des bénéfices pour 2024 et 2025 en raison des vents contraires du forex. L’analyste a souligné que Meta investit dans les perspectives de croissance significatives de deux grandes vagues technologiques – l’IA et le métaverse, tout en continuant à rester discipliné. (Voir Activité de délit d’initié META sur TipRanks) « L’IA porte clairement ses fruits en termes d’engagement progressif du contenu généré par l’IA et d’Advantage+, et comme discuté lors de Meta Connect, Llama 2 devrait piloter les expériences d’IA sur toute la famille d’applications et d’appareils, tandis que Quest 3 est le casque le plus puissant dont Meta dispose. jamais expédié », a déclaré Anmuth. Llama 2 est le nouveau grand modèle de langage de Meta. L’analyste s’attend à ce que l’activité publicitaire de Meta continue de surperformer, les investissements en IA portant leurs fruits et Reels devant bientôt générer des revenus. Dans l’ensemble, Anmuth est convaincu que la valorisation de Meta reste convaincante, le titre se négociant à 15 fois son estimation révisée du BPA GAAP 2025 de 20,29 $.

Intel

Passons maintenant au stock de semi-conducteurs Intel (INTC), qui a récemment annoncé sa décision d’exploiter son activité de systèmes programmables (PSG) en tant qu’entreprise autonome, avec l’intention de la positionner pour une introduction en bourse dans les deux à trois prochaines années. Analyste de Needham Quinn Bolton pense qu’une entreprise PSG autonome présente plusieurs avantages, notamment l’autonomie et la flexibilité qui stimuleraient son taux de croissance. L’exploitation de PSG en tant qu’entreprise distincte permettrait également à l’unité de se développer de manière plus agressive dans les segments des réseaux prédiffusés programmables sur site de milieu de gamme et bas de gamme avec ses offres Agilex 5 et Agilex 3. En outre, Bolton a déclaré que cette décision aiderait Intel à se concentrer à nouveau sur les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, ainsi que sur les secteurs industriel et automobile, qui génèrent des marges élevées et ont de longs cycles de vie des produits. Cela aiderait également Intel à accroître la valeur actionnariale et à monétiser ses actifs non essentiels. « Nous pensons que la séparation du PSG permettra davantage à la direction de se concentrer sur sa stratégie de base IDM 2.0 », a déclaré l’analyste, tout en réitérant une note d’achat sur le titre avec un objectif de cours de 40 dollars. Bolton occupe la première place parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. Ses notations ont été couronnées de succès 69 % du temps, chaque notation offrant un rendement moyen de 38,3 %. (Voir Activité de négociation des fonds spéculatifs Intel sur TipRanks).

Technologie micronique

Un autre titre de semi-conducteurs dans la liste de cette semaine est Technologie micronique (UM). La société a récemment publié des résultats financiers meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre, même si ses revenus ont diminué de 40 % sur un an. Les perspectives de revenus de la société pour le premier trimestre de l’exercice 2024 ont dépassé les attentes, mais son estimation de perte trimestrielle était plus large que prévu. Suite à la publication, l’analyste de Deutsche Bank Sidney Hoqui occupe la 66e position parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks, a réitéré une note d’achat sur l’action MU avec un objectif de cours de 85 $. L’analyste a souligné que le chiffre d’affaires de la société au quatrième trimestre a dépassé ses attentes, alimenté par la vigueur inattendue des expéditions de NAND via des achats stratégiques, qui ont contribué à compenser un prix de vente moyen légèrement plus faible. La direction de Micron a suggéré que la marge brute globale de l’entreprise ne deviendra positive qu’au second semestre de l’exercice 2024, même si les tendances des prix semblent suivre une trajectoire ascendante. L’analyste juge toutefois les perspectives de marge brute de la direction prudentes. L’analyste s’attend à des révisions à la hausse des estimations de marge brute. Ho a déclaré : « Étant donné que le secteur se trouve aux tout premiers stades d’une reprise cyclique entraînée par la discipline de l’offre dans l’ensemble du secteur, nous restons convaincus que les tendances positives en matière de prix constitueront un puissant vent favorable au cours des prochains trimestres. Les notations de Ho ont été rentables 63 % du temps, chacune offrant un rendement de 21,5 % en moyenne. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs Micron sur TipRanks)

Costco en gros