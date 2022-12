Les meilleurs analystes de Wall Street comme Oracle et Domino’s en 2023

Domino’s déploiera 800 véhicules électriques Chevy Bolt 2023 de marque personnalisée dans des endroits à travers les États-Unis au cours des prochains mois. Dominos

Malgré les signes encourageants que l’économie nous lance, la crainte persistante d’une récession survenant en 2023 n’a pas quitté le marché. Au milieu de cette incertitude, une perspective à plus long terme aidera les investisseurs à choisir la meilleure voie pour construire leurs portefeuilles. Pour faciliter le processus, voici cinq actions choisies par les meilleurs analystes de Wall Street, selon TipRanks, un service qui classe les analystes en fonction de leurs antécédents.

Dentsply Sirona

Au cours des dernières années, y compris 2022, DENTSPLY SIRONA (RADIOGRAPHIE), un fabricant de produits et de technologies dentaires professionnels, a été géré par une série d’équipes qui ont livré des exécutions opérationnelles sous-optimales. Cela a fortement contribué à la dépréciation significative de la valeur du titre cette année, jusqu’à présent. Néanmoins, l’analyste de Barrington Research Michel Petusky reste haussier sur DENTSPLY. “Alors que 2022 a été un semi-désastre à la fois sur le plan opérationnel et pour les actionnaires, nous estimons que plusieurs éléments seront probablement plus favorables (ou du moins moins terribles) au cours de l’exercice 23 (et au-delà) qu’ils ne l’étaient au cours de l’exercice 22. y compris les vents contraires des changes, les défis de la chaîne d’approvisionnement, la Chine et les comparaisons de haut niveau (qui seront beaucoup plus faciles au cours de l’exercice 23 qu’au cours de l’exercice 22) », a observé l’analyste. À première vue, le bilan de DENTSPLY, compte tenu de la trésorerie et des équivalents de trésorerie du troisième trimestre de 418 millions de dollars contre une dette totale de 1,98 milliard de dollars, semble fortement endetté. Cependant, la société a réduit sa dette de 2,03 milliards de dollars sur une base séquentielle. Petusky s’attend à une nouvelle réduction de la dette, à environ 1,4 milliard, au cours des 12 prochains mois. (Voir DENTSPLY SIRONA Dividende Date & Historique sur TipRanks) Sur la base de ses observations, l’analyste a réitéré une note d’achat sur l’action XRAY avec un objectif de cours de 40 $. Fait important, Petusky vient 871St parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. Au cours de la dernière année, 51 % de ses notations ont été couronnées de succès et chaque notation a généré en moyenne 7,5 % de rendements.

Oracle

Le prochain sur notre liste est le géant de l’informatique Oracle (ORCL), qui a annoncé de solides résultats pour le deuxième trimestre de l’exercice 2023 la semaine dernière. La solide exécution affichée par la société dans un contexte économique difficile, en particulier pour le secteur technologique, a réussi à impressionner plusieurs analystes de Wall Street. Parmi les taureaux d’Oracle se trouvait l’analyste Monness Crespi Hardt Brian Blancqui a confirmé sa cote d’achat et son objectif de cours de 113 $. “Selon nous, Oracle offre aux investisseurs un jeu de valeur de haute qualité avec la possibilité de participer à une transformation cloud attrayante et de se familiariser avec les initiatives de modernisation numérique émergentes dans le secteur de la santé”, a déclaré White, justifiant sa position. (Voir États financiers Oracle sur TipRanks) L’analyste est également encouragé par les objectifs financiers à long terme que la direction d’Oracle s’était fixés en octobre. Les objectifs sont d’augmenter les revenus organiques pour atteindre 65 milliards de dollars d’ici l’exercice 26, avec une marge d’exploitation de 45 %, tout en réalisant une croissance annuelle du bénéfice par action de plus de 10 %. Fait intéressant, depuis la fin novembre, White a surtout été prudent dans ses notations boursières. Oracle est la seule entreprise à profiter de sa conviction haussière durant cette période. Classé au numéro 703 parmi plus de 8 000 analystes, White a un taux de réussite de 54 %. De plus, chacune de ses cotes a généré des rendements moyens de 8,5 %.

Dominos Pizza

Selon l’analyste BTIG Pierre Salehpropriétaire et exploitant de la chaîne de pizzas Domino’s Pizza (DPZ) “est un gagnant séculaire de parts de marché dans la catégorie des pizzas en raison des avantages concurrentiels significatifs qu’il a acquis en matière de commande numérique, de marketing national et de valeur.” L’analyste pense que ces efforts ont considérablement stimulé les ventes au détail et les parts de marché ces dernières années. Saleh s’attend à ce que les comparaisons des ventes des magasins comparables s’atténuent au premier semestre 2023, ce qui sera un catalyseur majeur de la croissance du chiffre d’affaires. De plus, les performances commerciales devraient s’améliorer de manière organique en 2023, alimentées par une augmentation de l’offre de chauffeurs. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs de Domino’s Pizza sur TipRanks) De plus, Saleh envisage des prix plus élevés pour l’offre de livraison à 7,99 $ de Domino l’année prochaine. Cela aidera l’entreprise à “récupérer l’écart de 2,00 $ par rapport au Mix and Match” et à augmenter les marges des franchisés. Saleh, qui s’était auparavant montré prudent vis-à-vis de Domino’s, a mis à niveau le titre vers un achat en attente, avec un objectif de cours de 460 $. Ce qui nous donne une bonne raison de considérer les convictions de l’analyste, c’est son 370e position parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. De plus, 63 % de ses cotes ont été rentables, générant des rendements moyens de 11,8 %.

Lululemon

Détaillant canadien de vêtements de sport Lululemon (LULU) est toujours sous le choc d’une liquidation suite à de faibles prévisions pour le trimestre des fêtes. L’intensification de la concurrence et l’affaiblissement des marchés finaux maintiennent les investisseurs nerveux à propos de l’action. Néanmoins, l’analyste du Guggenheim Robert Drbul a maintenu sa position haussière avec une cote d’achat et un objectif de cours de 475 $. “Nous restons notés ACHETER car nous pensons que LULU devrait bénéficier de vents favorables séculaires (santé, bien-être, précarité et fitness, y compris à domicile). Nous favorisons également la saisonnalité limitée de l’entreprise dans son offre de produits, pratiquement aucune exposition en gros, et une activité de commerce électronique robuste (toutes atténuant le risque d’inventaire) “, a expliqué l’analyste. La piste de croissance des collections numériques, masculines et internationales de Lululemon est également solide, selon Drbul. La société est également sur la bonne voie pour multiplier par quatre ses activités internationales d’ici la fin de 2022, assurant une croissance continue du chiffre d’affaires et des marges d’exploitation « structurellement plus élevées » dans les années à venir. (Voir Sentiments des investisseurs en actions de Lululemon Athletica sur TipRanks) Cela dit, étant donné la position de Drbul parmi plus de 8 000 analystes sur TipRanks, il est logique que les investisseurs suivent ses opinions. Debout au 402nd position, 63% des notations de l’analyste ont été rentables. Chacune de ses cotes a obtenu des rendements moyens de 8,3 %.

Nike