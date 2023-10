Les meilleurs analystes de Wall Street choisissent ces cinq actions pour leurs rendements intéressants

Shantanu Narayen, PDG, Adobe. Marc Neuling | CNBC

Les investisseurs sont aux prises avec l’incertitude après un mois de septembre difficile qui a ébranlé les principales moyennes. Toutefois, le scénario actuel offre également l’opportunité de sélectionner des actions susceptibles de générer des rendements attrayants malgré les pressions à court terme. À cette fin, voici cinq actions privilégiées par les meilleurs analystes de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Adobe

Géant du logiciel Adobe (ADBE) a récemment publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre. La société connaît une forte hausse des abonnements à ses offres de logiciels basés sur le cloud. Impressionné par les résultats du trimestre, l’analyste de Deutsche Bank Brad Zelnick a augmenté son objectif de cours pour l’action ADBE de 550 $ à 610 $ et a réaffirmé une note d’achat. L’analyste a déclaré que les résultats renforcent sa vision d’Adobe comme un gagnant dans un monde émergent d’intelligence artificielle générative. Avant les résultats, Adobe a annoncé la disponibilité commerciale de son offre d’IA générative Firefly et a augmenté le prix de son produit Creative Cloud pour refléter l’intégration des nouvelles fonctionnalités d’IA. L’analyste a déclaré que cette stratégie de tarification pourrait favoriser l’adoption du produit de base Creative Cloud avec les outils d’IA générative intégrés, ce qui est préférable à la vente des nouvelles fonctionnalités séparément. « Cette stratégie devrait permettre aux créatifs de mieux apprécier plus rapidement les avantages en termes de productivité de l’IA générative et de faire des offres d’IA générative basées sur Firefly un élément essentiel de leurs flux de travail, créant ainsi une différenciation concurrentielle et augmentant la valeur globale de Creative Cloud », a déclaré Zelnick. . L’analyste voit également des opportunités de monétisation supplémentaires grâce à de nouvelles offres autonomes comme GenStudio. Zelnick se classe au 50e rang parmi plus de 8 500 analystes suivis par TipRanks. Ses notations ont été rentables 71 % du temps, chacune offrant un rendement de 15,5 % en moyenne. (Voir Analyse technique d’Adobe sur TipRanks)

Force de vente

Zelnick est également optimiste quant à un autre fournisseur de logiciels cloud : Force de vente (GRC). L’analyste a réitéré une note d’achat sur l’action avec un objectif de cours de 260 $ à la suite de la conférence annuelle Dreamforce de la société et de réunions d’investisseurs avec le PDG d’un partenaire de conseil Salesforce et un dirigeant d’une société de conseil mondiale. Il a déclaré que l’événement Dreamforce a mis en valeur le leadership de Salesforce en matière de gestion de la relation client (CRM) par l’IA, soutenu par une combinaison de « confiance, données et interopérabilité ». (Voir Activité de négociation de fonds spéculatifs Salesforce sur TipRanks). L’analyste a noté que les commentaires des partenaires sur le cloud de données étaient optimistes, basés sur la demande réelle et les mises en œuvre en cours. « Avec un fort pouvoir de fixation des prix, un accès inégalé à d’énormes données fiables, un éventuel retour aux dépenses de front office, ainsi que l’accent mis par la direction sur les marges et la croissance des flux de trésorerie, nous pensons que les actions Salesforce sont sur le point de surperformer », a déclaré Zelnick.

Pinterest

Plateforme de partage d’images Pinterest (ÉPINGLE) a tenu son journée des investisseurs le 19 septembre. Lors de l’événement, la société a déclaré qu’elle s’attend à un taux de croissance annuel composé de son chiffre d’affaires compris entre 15 et 20 % et à un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement qui se situe dans la fourchette basse de 30 % au cours des trois à cinq prochaines années. années. Analyste Baird Colin Sébastien a noté que la direction s’attend à une hausse de ses objectifs à long terme si les tendances sous-jacentes s’améliorent. L’analyste a souligné que l’expérience d’achat reste vitale dans la stratégie globale de l’entreprise. Plus précisément, 96 % des recherches sur Pinterest sont sans marque, ce qui offre aux annonceurs une énorme opportunité de cibler les utilisateurs, avec plus de 50 % d’entre eux utilisant la plateforme pour faire leurs achats. « Il est important de noter que Amazone L’intégration des publicités semble se dérouler bien, dépassant les attentes initiales de la direction, Pinterest utilisant son moteur de recommandation pour cibler les publicités Amazon sur ses propres utilisateurs », a ajouté Sebastian. L’analyste a réaffirmé une note d’achat sur l’action PINS et un objectif de cours de 34 $, avec une valorisation qui reflète un taux de croissance rapide, un stade précoce de gains de parts de marché, ainsi qu’une génération importante de flux de trésorerie sur le long terme. Sebastian se classe 328e sur plus de 8 500 analystes suivis sur TipRanks. Aussi, 54 % de ses audiences ont été rentables, avec un rendement moyen de 11,7 %. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs Pinterest sur TipRanks)

Microsoft

Géant de la technologie Microsoft (MSFT) a récemment fait plusieurs annonces concernant ses produits Microsoft 365 Copilot, Bing, Windows et Surface. Analyste de Goldman Sachs Kash Rangan pense que les développements annoncés par l’entreprise reflètent une exécution solide par rapport à sa feuille de route de produit Copilot et la force de son partenariat OpenAI. « La rapidité de mise sur le marché de Microsoft, sa forte présence dans l’ensemble de la pile technologique et sa présence bien établie au sein de l’entreprise nous donnent la certitude que Microsoft est bien placé pour stimuler la croissance grâce à ces annonces et être un leader clé dans l’ère de la génération IA. » » dit Rangan. L’analyste estime que l’entreprise devrait être en mesure de conquérir une part solide de son marché adressable total de plus de 135 milliards de dollars au sein de Microsoft 365, avec des opportunités supplémentaires dans ses offres Azure, Windows, Dynamics et Bing/Edge. Il a réitéré une note d’achat sur MSFT avec un objectif de prix de 400 $. Rangan occupe la 509e position parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. Ses notations ont été rentables 58 % du temps, chacune offrant un rendement moyen de 8,5 %. (Voir États financiers Microsoft sur TipRanks)

FedEx