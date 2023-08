Les meilleurs analystes de Wall Street battent la table sur des actions comme Amazon

Célébration au Nasdaq lors de l’introduction en bourse de Datadog, le 19 septembre 2019. Source : Nasdaq

Sélectionner les bonnes actions dans un contexte de données économiques et de bénéfices mitigés peut être difficile pour les investisseurs. Une stratégie consiste à suivre les idées d’investissement des pros de Wall Street et à glaner des informations précieuses pour prendre des décisions boursières réussies. À cette fin, TipRanks, une plate-forme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées, a identifié cinq actions appréciées des meilleurs analystes. En savoir plus sur ces actions ci-dessous.

Amazone

Géant du e-commerce et du cloud computing Amazone (AMZN) est le premier choix de cette semaine. Plus tôt ce mois-ci, la société a dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre des analystes et est revenue à une croissance des revenus à deux chiffres. Analyste DBS Sachin-Mittal a noté qu’après sept trimestres de pertes dues à des macro-vents contraires, le segment de vente au détail de la société a généré un bénéfice d’exploitation au deuxième trimestre. L’analyste s’attend à ce que le segment de la vente au détail soit un moteur clé de l’appréciation du cours de l’action AMZN à partir de cette année. Il a également noté qu’avec 32 % de part du marché mondial de l’infrastructure cloud, AWS est l’activité la plus précieuse pour Amazon. Il convient de noter qu’AWS ne représentait qu’environ 17 % des revenus globaux d’AMZN au deuxième trimestre, mais a généré 70 % des bénéfices de l’entreprise. Mittal a augmenté son objectif de prix pour AMZN à 175 $ au lieu de 150 $ et a réaffirmé une note d’achat sur l’action, citant la position de leader de l’entreprise dans le commerce électronique et sa position dominante dans le cloud via AWS. L’analyste est également optimiste quant à la solide opportunité de croissance de l’activité de publicité en ligne d’Amazon. « De plus en plus d’annonceurs se tournent vers le réseau de médias de vente au détail d’AMZN pour tromper les changements de confidentialité d’Apple et se rapprocher des acheteurs », a déclaré Mittal. Mittal se classe au 744e rang parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. Ses notes ont été couronnées de succès 75 % du temps, chaque note offrant un rendement moyen de 18,4 %. (Voir Activité de délit d’initié d’Amazon sur TipRanks).

AppLovin

Plate-forme technologique d’application mobile AppLovin (APPLICATION) a récemment impressionné Wall Street en dépassant les estimations de bénéfices du deuxième trimestre. La société a également publié des prévisions de revenus meilleures que prévu pour le troisième trimestre. Suite à l’impression du deuxième trimestre, l’analyste de Goldman Sachs Eric Sheridan a augmenté son objectif de prix pour AppLovin à 50 $ au lieu de 25 $ et a réitéré une note d’achat. L’analyste a noté que l’évolution de la plate-forme logicielle de la société a entraîné une hausse des revenus et des marges au deuxième trimestre, dans le sillage de l’amélioration des tendances du secteur. L’analyste a relevé ses estimations d’exploitation pour refléter des attentes de croissance des revenus plus élevées, alimentées par le lancement du dernier moteur publicitaire basé sur l’intelligence artificielle (IA) de la société, Axon 2.0. Malgré les inquiétudes à court terme concernant la volatilité des marchés finaux de la publicité et des jeux, Sheridan est optimiste sur le titre. Il continue « de considérer à long terme la collection d’entreprises sous AppLovin comme produisant une croissance de l’industrie supérieure à la moyenne et un profil de marge solide dans un paysage de publicités mobiles/jeux mobiles récupéré. » Sheridan occupe la 188e position parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. Ses notes ont été rentables 61 % du temps, chaque note offrant un rendement moyen de 13,3 %. (Voir Graphique boursier AppLovin sur TipRanks)

Datadog

Un autre analyste de Goldman Sachs sur la liste de cette semaine est Kash Ranganqui reste optimiste sur Datadog (DDOG) même après que la plate-forme de surveillance et de sécurité informatique basée sur le cloud ait effrayé les investisseurs avec ses perspectives de revenus médiocres pour le troisième trimestre. La société a également réduit ses prévisions de revenus pour l’année complète. Rangan a noté que le ralentissement des dépenses des plus gros clients de Datadog et le rythme des ajouts nets de nouvelles entreprises (80 au deuxième trimestre 2023 contre 130 au trimestre précédent) ont déçu les investisseurs. Néanmoins, l’analyste est encouragé par les solides réservations du deuxième trimestre, les obligations de performance restantes (ou RPO) augmentant de 42 % d’une année sur l’autre par rapport à la croissance de 33 % observée au premier trimestre. La croissance du RPO a été tirée par la taille moyenne des transactions et la durée des contrats plus élevées. Rangan a réitéré une note d’achat sur les actions DDOG avec un objectif de cours de 114 $, affirmant que sa thèse à long terme reste intacte. « Datadog conserve son avantage concurrentiel en tant qu’E2E [end-to-end] plate-forme d’observabilité validée par la consolidation des produits entraînant des transactions de grande taille. » L’analyste a également souligné l’adhérence solide des produits, la pénétration croissante de la plate-forme et l’innovation des produits comme raisons de son optimisme. Rangan se classe 601 sur plus de 8 500 analystes suivis sur TipRanks. De plus, 58% de ses notes ont été rentables avec un rendement moyen de 8%. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs de Datadog sur TipRanks)

Royal Caraïbes

Nous passons maintenant à l’opérateur de croisière Royal Caraïbes (RCL), qui a récemment relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année et annoncé des résultats exceptionnels au deuxième trimestre. L’entreprise connaît une forte activité en raison de la demande de voyages refoulée. Cette semaine, Tigress Financial analyste Ivan Feinseth a réitéré une cote d’achat sur RCL et a relevé son objectif de prix de 102 $ à 139 $, citant une demande stellaire pour les vacances en croisière, la position de leader de l’industrie de la société et sa solide proposition de valeur. L’analyste pense que l’entreprise est bien placée pour tirer parti de la redéfinition des priorités des dépenses de consommation vers les voyages et les expériences suite à la pandémie. Il a dit que la demande en Amérique du Nord reste forte. En particulier, Feinseth s’attend à ce que la station balnéaire privée « Perfect Day at CocoCay » de RCL soit un moteur de croissance clé et un différenciateur de l’industrie, ce qui pourrait alimenter une croissance et des rendements supplémentaires significatifs. « La liquidité actuelle de RCL et l’augmentation des flux de trésorerie permettront le financement continu de l’expansion et des mises à niveau de sa flotte, des initiatives de croissance et de l’optimisation du bilan », a déclaré Feinseth. Feinseth occupe la 266e position parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. Ses cotes ont été rentables 59 % du temps, offrant un rendement moyen de 11,8 %. (Voir États financiers de la RCL sur TipRanks)

Netflix