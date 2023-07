Les meilleurs analystes de Wall Street aiment ces actions en ce moment

Sanjay Mehrotra, PDG, Micron Scott Mlyn | CNBC

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré une solide performance au premier semestre 2023, grâce à un rallye impressionnant des principales actions technologiques. Cependant, les pressions macroéconomiques n’ont pas diminué, les minutes de la dernière réunion du Federal Open Market Committee faisant allusion à de nouvelles hausses des taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation élevée. Compte tenu de l’incertitude persistante, les investisseurs pourraient bénéficier d’un examen des actions dotées de fondamentaux solides et d’un potentiel de croissance à long terme. Voici cinq actions choisies par les meilleurs analystes de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Micron

Le premier est le fabricant de puces Micron (MU), qui a publié fin juin des résultats du troisième trimestre fiscal meilleurs que prévu. La société a averti que l’interdiction récemment imposée sur ses produits par la Chine reste un vent contraire majeur. Cependant, les investisseurs ont choisi de se concentrer sur les commentaires de la direction sur l’amélioration des conditions commerciales, l’intelligence artificielle entraînant une forte demande pour les puces mémoire de Micron. Analyste de Goldman Sachs Toshiya Hari s’attend à ce que les performances financières à court terme de Micron continuent d’être bruyantes en raison de plusieurs facteurs, notamment l’incertitude des revenus associée à l’interdiction de l’Administration du cyberespace de Chine et les problèmes liés aux stocks. Néanmoins, l’analyste a maintenu une note d’achat sur Micron avec un objectif de prix de 80 $, déclarant : « Nous avons confiance dans la capacité de l’entreprise à atténuer la perte potentielle de parts de marché en Chine et à générer des gains de parts de marché sur le marché HBM3 au fil du temps, tout en exécutant sa DRAM. et les feuilles de route de la technologie NAND. » Hari estime que la position solide de l’entreprise sur le marché de la DDR5, qui est la dernière génération de puces mémoire hautes performances, et les perspectives de ses puces mémoire HBM3 à large bande passante (la production de masse doit commencer début 2024) la positionnent bien pour tirer parti de la croissance rapide de l’espace de l’IA. Les recommandations de Hari valent la peine d’être prises en compte, car il est classé n ° 155 parmi plus de 8 400 analystes suivis sur TipRanks. Ses notes ont été rentables 64 % du temps, chaque note offrant un rendement moyen de 19,7 %. (Voir Graphique de l’action Micron sur TipRanks)

Relais routier du Texas

Chaîne de restaurant Texas Roadhouse (TXRH) fait face à des coûts de production élevés en raison d’une inflation vertigineuse. Malgré les pressions sur les marges à court et moyen terme, l’analyste de Wedbush Nick Setian continue de croire en la capacité de l’entreprise à gagner davantage de parts de marché dans l’espace des restaurants décontractés. Les vérifications effectuées par le cabinet d’analystes indiquent que TXRH devrait enregistrer une croissance des ventes à magasins comparables au deuxième trimestre, supérieure à l’estimation consensuelle de 8,2 %. En conséquence, Setyan a relevé son estimation de la croissance des ventes des magasins comparables au deuxième trimestre de 8,5 % à 9,5 % pour refléter un trafic de restauration robuste, l’impact d’efforts de marketing locaux accrus et un mix hors site plus élevé. Setyan s’attend à ce que la vigueur continue des ventes de l’entreprise fasse plus que compenser l’inflation continue des prix des aliments, y compris le bœuf. Il a légèrement augmenté ses estimations de BPA pour 2023 et 2024, compte tenu de ses prévisions de hausse du chiffre d’affaires. Conformément à sa thèse d’investissement, Setyan a réaffirmé une note d’achat sur l’action avec un objectif de cours de 123 $. Il a expliqué que son objectif de prix reflète une valorisation supérieure, ce qui est « approprié compte tenu de notre attente d’une accélération des gains de parts de marché dans la restauration décontractée dans un avenir prévisible ». Setyan détient le 798e position parmi plus de 8 400 analystes sur TipRanks. De plus, 51% de ses notes ont été rentables, avec un rendement moyen de 7,2%. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs TXRH sur TipRanks)

Carnaval

Le prochain sur la liste de cette semaine est le croisiériste Carnaval (CCA). Après avoir été battus par des blocages liés à la pandémie, Carnival et plusieurs autres stocks de voyages ont fortement rebondi cette année en raison d’une forte demande de voyages. Tigresse Analyste financier Ivan Feinseth s’attend à ce que Carnival bénéficie de réservations solides, de prix plus élevés et de la redéfinition des priorités des dépenses de consommation en voyages. Il prévoit que les revenus, les flux de trésorerie d’exploitation économiques et le bénéfice d’exploitation net après impôts dépasseront les niveaux records d’avant la pandémie d’ici la mi-2023. « Les tendances d’accélération des performances commerciales de CCL et la reprise significative des flux de trésorerie continuent de permettre le financement continu des initiatives de croissance clés, l’expansion/la transition de la flotte, les mises à niveau et la réduction de la dette », a déclaré Feinseth, qui se classe 174 sur plus de 8 400 analystes suivis sur TipRanks. . L’analyste a noté que Carnival avait remboursé 1,4 milliard de dollars de sa dette au cours du deuxième trimestre fiscal. CCL devrait réduire son niveau d’endettement à moins de 33 milliards de dollars d’ici la fin de 2023, soutenu par une amélioration des flux de trésorerie. La dette de la société a culminé à plus de 35 milliards de dollars en raison de l’impact désastreux de la pandémie sur les croisiéristes. Feinseth a réaffirmé une note d’achat sur CCL et a augmenté son objectif de prix à 23 $ contre 13 $. Il a un taux de réussite de 62% et chacune de ses notes a rapporté 13,1% en moyenne. (Voir Activité de délit d’initié CCL sur TipRanks)

MongoDB

Feinseth est également optimiste sur le fabricant de logiciels de base de données MongoDB (MDB), qui a enregistré des résultats supérieurs au marché pour le premier trimestre fiscal clos le 30 avril et a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année. L’entreprise comptait plus de 43 100 clients à la fin de la période, après avoir enregistré les ajouts nets de nouveaux clients les plus élevés en plus de deux ans. Feinseth s’attend à ce que l’intégration croissante d’outils et de capacités d’IA générative entraîne une adoption accrue de la base de données hautement personnalisable et évolutive de MongoDB en tant que plate-forme de service par les entreprises clientes. L’analyste a déclaré que la société continuera d’utiliser ses solides flux de trésorerie pour investir dans des initiatives de croissance, notamment l’innovation, les acquisitions stratégiques, les efforts de marketing pour attirer plus de clients et l’expansion internationale. « MDB continuera de bénéficier de l’augmentation des dépenses informatiques des entreprises, motivée par les besoins continus des entreprises de tirer parti des capacités d’IA en tant qu’avantage concurrentiel croissant », a déclaré Feinseth. Même après le solide rallye des actions MDB depuis le début de l’année, Feinseth voit une nouvelle hausse du titre. En conséquence, il a réitéré une note d’achat et a augmenté l’objectif de prix à 490 $ contre 365 $. (Voir États financiers de MongoDB sur TipRanks)

Amazone