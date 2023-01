Les meilleurs analystes de Wall Street aiment ces actions dans un contexte de ralentissement de l’inflation

Le logo de Google d’Alphabet Inc devant les bureaux de l’entreprise à Pékin, en Chine, le 8 août 2018. Thomas Pierre | Reuter

La semaine dernière, l’indice des prix à la consommation de décembre a montré que les prix refroidissaient. L’indice a chuté de 0,1 % sur une base mensuelle, mais la mesure a gagné 6,5 % par rapport à l’année précédente. Les investisseurs ont semblé apprécier la nouvelle, les trois principaux indices ayant clôturé en hausse vendredi. actualités liées à l’investissement Néanmoins, investir dans cet environnement incertain peut s’avérer délicat. Pour faciliter le processus, voici cinq actions choisies par les meilleurs pros de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs antécédents.

Alphabet

Google-parent Alphabet (GOOGL) est à l’avant-garde de toutes les grandes tendances technologiques, y compris la croissance de l’engagement mobile, des activités en ligne, de la publicité numérique et du cloud computing. De plus, l’accent mis sur l’intelligence artificielle stimule le développement de produits meilleurs et plus fonctionnels. Analyste chez Tigress Financial Partners Ivan Feinseth a récemment réitéré une note d’achat sur le titre. Son optimisme est attribué aux tendances robustes du cloud et de la recherche, qui “continuent de mettre en évidence la résilience de ses principaux secteurs d’activité”. (Voir Alphabet Blogger Opinions & Sentiment sur TipRanks) Les investissements et les efforts axés sur l’IA pour réduire les coûts et l’efficacité opérationnelle devraient continuer à stimuler la croissance d’Alphabet. Feinseth a déclaré que toute faiblesse à court terme est une excellente opportunité d’achat. L’analyste est également optimiste quant à la santé financière d’Alphabet. « Le bilan et les flux de trésorerie solides de GOOGL permettent le financement continu d’initiatives de croissance clés, d’acquisitions stratégiques et l’amélioration supplémentaire des rendements pour les actionnaires grâce à des rachats d’actions en cours », a déclaré Feinseth, qui est classé n ° 229 parmi plus de 8 000 analystes sur TipRanks. Les notations de l’analyste ont été rentables 60 % du temps et chaque notation a généré des rendements moyens de 11,1 %.

Lui et elle

Une autre action que Feinseth a récemment réitérée comme achat est la société de télésanté multi-spécialités, Lui et elle (LUI). L’analyste a également relevé son objectif de cours sur 12 mois pour l’action de 11 $ à 12 $. Feinseth est confiant dans la forte image de marque de HIMS et la fidélité des clients, qui, selon lui, continueront de stimuler les performances commerciales. De plus, de nouvelles innovations de produits soutiennent le modèle commercial hautement évolutif de l’entreprise et devraient augmenter les bénéfices de cette année. (Voir Hims & Hers Health Hedge Fund Activité de négociation sur TipRanks) Le marché massif des soins de santé est en constante évolution et nécessite des acteurs solides dotés de modèles commerciaux flexibles pour répondre à la demande croissante. L’analyste pense que HIMS est bien positionné dans ce domaine pour être l’un des principaux bénéficiaires. “Le modèle commercial évolutif de HIMS, l’expansion des services et la croissance rapide de la clientèle entraîneront une croissance significative des revenus. Son modèle commercial léger en termes d’actifs consistant à connecter les patients aux prestataires de services et à donner accès à des produits de santé de marque de haute qualité entraînera à terme un retour sur investissement important. (ROC), augmenter le profit économique et augmenter la création de valeur pour les actionnaires », a déclaré Feinseth.

OrthoPediatrics Corp.

Comme le nom le suggère, Orthopédiatrie (ENFANTS) s’occupe de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits utilisés dans le traitement des affections orthopédiques chez les enfants. La société opère dans plus de 35 pays à travers le monde. Le marché de l’orthopédie pédiatrique est un marché de niche relativement mal desservi, qui a joué à l’avantage de l’entreprise. OrthoPediatrics domine ce marché, ce qui lui confère un avantage concurrentiel dans l’industrie des équipements médicaux. Analyste BTIG Ryan Zimmermann note que l’entreprise devrait bénéficier de cet espace car les grands acteurs ont pour la plupart ignoré l’opportunité. (Voir États financiers d’OrthoPediatrics sur TipRanks) La semaine dernière, Zimmerman a réitéré sa cote d’achat et son objectif de cours de 62 $ sur les actions KIDS. En plus de l’opportunité de marché, l’analyste a déclaré qu ‘”avec une marque leader parmi les chirurgiens orthopédiques pédiatriques et une clientèle concentrée qui traite la majorité des cas dans un nombre limité d’hôpitaux, le modèle est évolutif et défendable”. Zimmerman a le 660e se classant parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. De plus, 47% de ses notations ont été couronnées de succès, générant 9% de rendements moyens par notation.

Chirurgie intuitive

Entreprise de technologie médicale Chirurgie intuitive (ISRG) est un pionnier de la chirurgie mini-invasive assistée par robot. La société est également l’une des actions préférées de Zimmerman pour l’année. Récemment, Intuitive Surgical a annoncé résultats préliminaires du 4T22 et des prévisions de croissance pour les procédures au cours de l’exercice 23, qui correspondaient aux attentes de Zimmerman. Suite aux résultats, l’analyste a réitéré sa position haussière sur la société avec une note d’achat et un objectif de prix de 316 $. (Voir Investisseurs intuitifs en actions chirurgicales sur TipRanks) “Il continue d’y avoir des vents contraires à l’entrée de l’exercice 23, mais nous pensons que l’ISRG est sur le point de continuer à voir l’amélioration de la dynamique du marché associée au potentiel de lancement d’un système de nouvelle génération. Nous serions acheteurs de la faiblesse d’aujourd’hui”, a déclaré Zimmerman, justifiant son haussier. L’analyste est optimiste quant au potentiel de croissance à long terme de l’entreprise dans le domaine de la chirurgie robotique et considère l’ISRG comme un “leader incontesté dans le domaine”. Zimmerman a déclaré que la pandémie a accru l’importance de la chirurgie assistée par ordinateur, grâce à des résultats cliniques précis. Cela devrait favoriser l’adoption des produits d’Intuitive Surgical au fil du temps.

L’entrepôt des chefs