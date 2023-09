Les meilleurs analystes de Wall Street affirment que les actions comme Nvidia sont convaincantes

Le logo de Nvidia à son siège social à Santa Clara, Californie, mai 2022. Nvidia | via Reuters

Le contexte macroéconomique semble difficile en ce début de septembre, mais les analystes ont mis en avant plusieurs valeurs dans lesquelles ils ont confiance à long terme. Voici cinq actions attrayantes, selon les meilleurs experts de Wall Street, notées par TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Nvidia

Commençons par les actions du géant des puces Nvidia (NVDA), qui connaissent une hausse phénoménale cette année alors que la frénésie autour de l’intelligence artificielle générative dope la demande pour les unités de traitement graphique ou GPU de l’entreprise. La société a récemment publié ses résultats financiers du deuxième trimestre, qui ont dépassé les attentes de Wall Street, le chiffre d’affaires ayant plus que doublé par rapport au trimestre de l’année précédente. Analyste chez JPMorgan Harlan Sur a noté que les attentes étaient élevées, à l’approche de la publication du deuxième trimestre fiscal. Néanmoins, Nvidia a fourni des résultats et des prévisions bien supérieurs aux estimations, grâce à l’importante demande pour les produits de centre de données de l’entreprise. L’analyste s’attend à ce que la capacité bénéficiaire de l’entreprise augmente de plus de 30 % par an au cours des prochaines années, grâce à la vigueur continue du segment des centres de données, à un pipeline de revenus supplémentaires dans le secteur automobile de près de 14 milliards de dollars et à un milliard de dollars supplémentaire provenant des logiciels. , les revenus des licences et des abonnements sur les 3 à 4 prochaines années. Sur a relevé son objectif de cours de 500 $ à 600 $ et a réaffirmé une note d’achat sur l’action NVDA, déclarant : « La construction de l’IA générative et des grands modèles de langage/transformateur continuent de stimuler la demande croissante pour les plates-formes de calcul/réseau accélérées et les solutions logicielles de NVIDIA. « Sur se classe au 95e rang parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. Ses notations ont été couronnées de succès 65 % du temps, chaque notation offrant un rendement moyen de 19,3 %. (Voir Activité de négociation de fonds spéculatifs Nvidia sur TipRanks).

Technologie Marvell

Un autre titre de semi-conducteurs dans la liste de cette semaine est Technologie Marvell (MRVL). La société a réussi à dépasser les attentes des analystes pour le deuxième trimestre fiscal, même si les revenus ont diminué par rapport à la même période de l’année dernière. La direction s’attend à ce que la croissance séquentielle des revenus s’accélère au troisième trimestre fiscal, alimentée par l’IA et l’infrastructure cloud. En réaction aux résultats, l’analyste de Deutsche Bank Ross Seymore a réitéré une note d’achat sur l’action MRVL avec un objectif de cours de 70 $. L’analyste a noté que la société avait enregistré un chiffre d’affaires et des perspectives en ligne modestes, avec une solide accélération des applications liées à l’IA compensant la faiblesse macroéconomique. « Dans l’ensemble, nous continuons de croire que MRVL dispose d’un portefeuille convaincant de produits d’infrastructure qui répondent aux puissantes tendances de croissance séculaires dans les domaines de l’IA/du Cloud (électro-optique et calcul personnalisé important), de la 5G et de l’automobile », a déclaré Seymore. L’analyste estime que les produits d’infrastructure de Marvell, associés à une éventuelle reprise cyclique des activités de stockage, filaires et sur site, contribueraient à accélérer considérablement la croissance de l’entreprise à l’approche de l’année civile 2024. Seymore occupe la 9e position parmi plus de 8 500 analystes suivis sur TipRanks. Ses notations ont été rentables 75 % du temps, chaque notation offrant un rendement moyen de 24,2 %. (Voir Graphique boursier Marvell sur TipRanks)

Réseaux de Palo Alto

La prochaine étape est le fournisseur de cybersécurité Réseaux de Palo Alto (PANW), qui a publié des résultats fiscaux meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre. Les revenus ont augmenté de 26 % sur un an pour atteindre 1,95 milliard de dollars, mais sont légèrement en retard sur les estimations. Analyste, BMO Marchés des capitaux Keith Bachmanqui se classe 584e sur plus de 8 500 analystes sur TipRanks, a noté que les prévisions de la société pour l’exercice 2024, soit une croissance de la facturation de 19 à 20 % d’une année sur l’autre et une marge de flux de trésorerie disponible (FCF) ajustée de 37 à 38 %, étaient meilleures que attentes d’une croissance des facturations d’environ 15 % et d’une marge FCF de l’ordre de 30 %. Bachman pense que la tendance à consolider les solutions avec les principaux fournisseurs de sécurité se poursuivra à mesure que le paysage des menaces évolue et que l’IA générative met l’accent sur la nécessité d’agrégation des données. Il a ajouté que la mise en œuvre d’un portefeuille consolidé améliore les perspectives de détection et de correction des menaces en temps réel. L’analyste a souligné que les clients adoptent de plus en plus chacune des trois plates-formes de PANW (Strata, Prisma et Cortex), car ils recherchent des solutions intégrées et des modèles de données unifiés. Il a augmenté son objectif de prix de 235 $ à 275 $ et a réitéré une note d’achat sur Palo Alto. « Nous pensons que la solidité du portefeuille de PANW et la consolidation des dépenses sont des facteurs clés des objectifs à long terme de PANW et du nouveau ARR net NGS. [next-generation security annual recurring revenue] croissance », a déclaré Bachman. L’analyste a un taux de réussite de 57% et chacune de ses notes a rapporté 7% en moyenne. (Voir États financiers de Palo Alto sur TipRanks).

Intuition

Entreprise de logiciels financiers Intuition (INTU) les résultats fiscaux du quatrième trimestre ont dépassé les prévisions des analystes. Cela dit, les perspectives de bénéfices de la société pour le premier trimestre de l’exercice 2024 ont été inférieures aux attentes, tandis que les prévisions de revenus étaient conformes aux estimations. Analyste de la Deutsche Bank Brad Zelnick a expliqué que les solides résultats fiscaux de la société au quatrième trimestre étaient dus à la surperformance de son unité de petites entreprises, soutenue par une solide croissance de l’écosystème QuickBooks Online (QBO). Lors de la journée de l’innovation et des investisseurs prévue en septembre, l’analyste s’attend à ce que la direction révèle plus de détails sur les investissements d’Intuit dans l’IA au cours des dernières années et sur les progrès de l’IA générative. Il s’attend à ce que les initiatives d’IA de l’entreprise créent de la valeur pour les propriétaires de petites entreprises, les consommateurs et les contribuables, favorisant ainsi la croissance à long terme et l’amélioration de la rentabilité. Zelnick a maintenu sa note d’achat sur INTU et a augmenté l’objectif de prix de 525 $ à 575 $, déclarant : « Nous voyons sa plate-forme experte basée sur l’IA alimenter une innovation accélérée avec effet de levier, permettant ainsi une croissance soutenue du BPA au milieu de l’adolescence ou une meilleure croissance. » Zelnick occupe la 50e position parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. Ses notations ont été rentables 71 % du temps, offrant un rendement moyen de 15,4 %. (Voir Activité de délit d’initié Intuit sur TipRanks)

L’Entrepôt des Chefs