Les meilleurs analystes de Wall Street affirment que ces actions ont des perspectives de croissance

Introduction en bourse de CrowdStrike à la bourse du Nasdaq le 12 juin 2019. Source : Nasdaq

Même si l’incertitude macroéconomique continue de détourner l’attention des investisseurs, il est prudent de se concentrer sur les entreprises bien placées pour relever les défis grâce à leur solide exécution et générer une croissance attrayante sur le long terme en capitalisant sur les tendances séculaires. Voici cinq de ces actions choisies par les meilleurs analystes de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Zscaler

Tout d’abord, nous examinerons le fournisseur de solutions de cybersécurité Zscaler (ZS). Plus tôt ce mois-ci, la société a publié ses résultats et ses perspectives fiscales pour le quatrième trimestre, qui ont dépassé les attentes de Wall Street. Cela dit, la direction a averti que les transactions prenaient plus de temps à être conclues en raison d’un contexte macroéconomique difficile. Saluant les performances de Zscaler, l’analyste de TD Cowen Shaul Eyal a déclaré que la demande croissante pour les solutions Zero Trust et les dépenses disciplinées de l’entreprise étaient à l’origine de la surperformance du quatrième trimestre. L’analyste a noté qu’au cours des sept derniers trimestres, les revenus récurrents annuels (ARR) de Zscaler ont doublé, passant de 1 milliard de dollars à 2 milliards de dollars. Parmi les autres points intéressants sur lesquels l’analyste s’est concentré, citons les transactions importantes de l’entreprise, un solide pipeline et des contrats fédéraux croissants. (Zscaler dessert 12 des 15 agences américaines au niveau du cabinet.) En outre, la société continue d’investir dans l’IA et voit un énorme potentiel de croissance pour ses fonctionnalités basées sur l’IA. Il fournit des capacités de protection des données pour empêcher la fuite de données sensibles via l’IA générative. Dans l’ensemble, l’analyste a réitéré une note d’achat sur l’action ZS avec un objectif de cours de 195 $, déclarant : « Les investissements dans l’IA, le cloud et la mise sur le marché devraient accélérer la croissance ». Eyal occupe la 9e position parmi plus de 8 500 analystes suivis sur TipRanks. Au total, 70 % de ses audiences ont été rentables, chacune générant un rendement moyen de 25,5 %. (Voir États financiers de Zscaler sur TipRanks)

Titres CrowdStrike

Un autre titre de cybersécurité dans la liste de cette semaine est Grève de foule (CRWD), qui a récemment publié des résultats financiers optimistes pour le deuxième trimestre et publié des prévisions solides. En réaction à cette performance impressionnante, l’analyste de Needham Alex Henderson a augmenté son objectif de cours pour l’action CRWD de 170 $ à 200 $ et a réitéré une note d’achat sur l’action. L’analyste a noté que la société a réalisé une forte croissance des nouveaux produits dans le cadre de ses offres de gestion des informations et des événements (SIEM) de sécurité des identités, du cloud et de LogScale. L’analyste a également souligné les commentaires de la direction sur le produit de cybersécurité génératif de l’entreprise appelé Charlotte AI, qui, selon eux, peut considérablement améliorer l’exécution pour les clients en automatisant les flux de travail. Il a ajouté que l’utilisation de l’IA a aidé l’entreprise à améliorer sa propre marge opérationnelle ajustée, qui a augmenté de 472 points de base pour atteindre 21,3 % au deuxième trimestre fiscal. Henderson a qualifié CRWD de l’une de ses principales recommandations en matière de cybersécurité et a déclaré : « La foule prend des parts de marché avec des prix relativement stables et une forte adoption de nouveaux produits. » L’analyste a également déclaré que les services gérés de la société, qui sont au cœur de l’offre Falcon Complete, bénéficient d’une forte demande et différencient la plateforme des autres comme Microsoft (MSFT). Henderson se classe 162e parmi plus de 8 500 analystes suivis par TipRanks. Ses notations ont été rentables 58 % du temps, chaque notation offrant un rendement de 15,1 % en moyenne. (Voir Analyse technique de CrowdStrike sur TipRanks)

Grill mexicain chipotle

La prochaine étape est la chaîne de restauration rapide mexicaine Grill mexicain Chipotle (GCM). Analyste Baird David Tarantinoclassé 357e sur plus de 8 500 analystes sur TipRanks, a déclaré que CMG reste sa principale idée pour les investisseurs à un horizon de 12 mois. L’analyste a observé que le titre a reculé depuis les résultats mitigés du deuxième trimestre en raison d’inquiétudes concernant le trafic de la fin du deuxième trimestre 2023 et du début du troisième trimestre, des perspectives médiocres de marge des restaurants au troisième trimestre et de facteurs macroéconomiques. Néanmoins, il estime que ce recul a créé une opportunité intéressante d’acheter des actions CMG sur la base de multiples catalyseurs positifs qui pourraient émerger dans les mois à venir. « Plus précisément, nous nous attendons à ce que les signes d’une forte dynamique du trafic dans les magasins comparables et de nouvelles mesures de prix conduisent à un biais à la hausse des estimations de BPA et soutiennent des mesures de valorisation robustes sur CMG à l’approche de la fin de l’année », a déclaré Tarantino. De plus, il voit la possibilité pour CMG d’accélérer la croissance de ses unités jusqu’à atteindre le haut de son objectif de 8 à 10 % par an, soutenu par l’embauche de directeurs de construction supplémentaires cette année. Tarantino estime qu’une combinaison d’environ 10 % de croissance unitaire et de ventes comparables à un chiffre pourrait entraîner une croissance des revenus pour les adolescents de faible à moyenne taille et une augmentation de plus de 20 % du BPA, un profil qui, selon lui, mérite une valorisation premium. Tarantino a réaffirmé une note d’achat sur l’action CMG avec un objectif de cours de 2 400 $. Ses notations ont été couronnées de succès dans 62 % des cas, chaque notation offrant un rendement moyen de 10 %. (Voir Activité de négociation de fonds spéculatifs CMG sur TipRanks).

Lululémon

Détaillant de vêtements de sport Lululémon (LULU) a impressionné les investisseurs par ses performances fiscales au deuxième trimestre et ses perspectives améliorées. La société a connu une forte dynamique en Amérique du Nord et une forte hausse de ses activités internationales, principalement en raison de ventes robustes en Chine. Commentant la croissance de 61 % des ventes en Grande Chine, l’analyste de Guggenheim Robert Drbul a déclaré qu’il continue de croire que la Chine recèle un potentiel de croissance important pour Lululemon, car l’entreprise vise à quadrupler ses revenus internationaux d’ici 2026. Il a également souligné que Lulu a l’intention d’ouvrir la majorité de ses 35 nouveaux magasins internationaux, prévus pour cette année, en Chine. . L’analyste a relevé ses estimations de bénéfices pour les exercices 2023 et 2024 et estime que la demande pour les produits de l’entreprise reste forte, car les pressions concurrentielles des marques de sport à venir semblent surestimées. Drbul a maintenu une note d’achat sur LULU et un objectif de cours de 440 $, justifiant que la société « devrait bénéficier de vents favorables à long terme (santé, bien-être, précarité et remise en forme, y compris à la maison) ». Drbul se classe au 958e rang sur plus de 8 500 analystes suivis sur TipRanks. De plus, 57 % de ses audiences ont été rentables avec un rendement moyen de 5 %. (Voir Activité de délit d’initié de Lululemon sur TipRanks)

Acushnet Holdings