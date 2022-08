Les meilleurs analystes aiment les actions comme Home Depot et Walmart

L’incertitude était un thème clé de la semaine dernière alors que le rallye d’été semblait s’essouffler. Aussi tentant qu’il soit de suivre les mouvements quotidiens du marché, les investisseurs seraient mieux servis de penser à long terme et de choisir leurs actions en conséquence. Voici cinq actions choisies par les meilleurs pros de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances.

IonQ, Inc.

Entreprise de technologie informatique Ion Q (IONQ) a considérablement progressé au cours du deuxième trimestre de cette année, selon un récent rapport de recherche de l’analyste de Needham Quinn Bolton. Des contrats importants, des prévisions renforcées pour l’ensemble de l’année et d’autres développements clés ont été conclus au deuxième trimestre. (Voir Date et rapports sur les revenus IonQ sur TipRanks). Plus tôt cette année, IonQ a également lancé son ordinateur quantique de 32 qubits, Aria. Bolton note que le bilan solide de la société “devrait lui permettre d’atteindre un large avantage quantique et de devenir un générateur de flux de trésorerie positif sans avoir à lever des capitaux supplémentaires”. Compte tenu des conditions actuelles du marché et du coût élevé des emprunts, c’est une bonne nouvelle. L’analyste pense également que l’Aria 32-qubit aidera IonQ à réaliser une mise à l’échelle du système et des réservations de revenus cohérentes. En outre, encouragé par l’avantage concurrentiel de l’entreprise fourni par son approche de l’informatique quantique à ions piégés, Bolton estime qu’IonQ devrait bénéficier de la popularité croissante de l’industrie quantique et des investissements croissants réalisés pour la stimuler. Bolton a réitéré une note d’achat sur IonQ avec un objectif de prix de 9 $. Bolton occupe la première place parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. Il a également eu 73% de succès avec ses notes, générant un rendement moyen de 45,2%.

Cyxtera Technologies

Cyxtera (CYXT) est un fournisseur de services de colocation et d’interconnexion de centres de données pour les fournisseurs de services, les entreprises et les institutions gouvernementales. L’entreprise, comme la plupart de ses pairs du secteur de la technologie, a souffert d’un environnement macroéconomique difficile. De plus, dans son récent rapport du deuxième trimestre, Cyxtera a abaissé ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2022 après avoir pris en compte les vents contraires de change, les revers macroéconomiques, les retards dans la mise en œuvre de son nouveau centre de données de Californie du Nord et un calendrier défavorable pour certains recouvrements de coûts. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs Cyxtera sur TipRanks). Cependant, l’analyste de RBC Capital Jonathan Atkins a souligné quelques avantages de la croissance de l’entreprise, ce qui indique que l’action CYXT peut être un achat convaincant à long terme. Le moteur de croissance séculaire le plus important, selon Atkin, est la demande croissante de données et de connectivité à mesure que les nouvelles technologies et les applications associées commencent à se déployer. En outre, l’analyste a également mentionné “la croissance rapide de l’externalisation informatique, de l’utilisation des données et de la croissance du cloud et hybride alors que les entreprises réalisent leurs objectifs de transformation numérique” comme autres facteurs positifs. Bien que les conditions actuelles du marché et l’environnement opérationnel aient incité Atkin à réduire son objectif de prix à 14 $ au lieu de 16 $, il a réitéré une note d’achat sur Cyxtera. Atkin est actuellement au 11e rang parmi environ 8 000 analystes suivis sur la plateforme. De plus, 78 % de ses notes ont été rentables, générant en moyenne 15,8 % de rendements par note.

GlobalFoundries

Le prochain sur notre liste est le plus grand fabricant de micropuces aux États-Unis, GlobalFoundries (SFP). La société a récemment dépassé ses objectifs du deuxième trimestre, au milieu des craintes d’un ralentissement de la demande sur les marchés finaux exposés aux consommateurs comme les smartphones et les PC. Réitérant une note d’achat, l’analyste de la Deutsche Bank Ross Seymore a expliqué que son pipeline croissant d’accords à long terme, l’accent mis sur l’expansion de son activité à source unique, la croissance du volume unitaire rentable et le risque de capital considérablement réduit devraient renforcer la confiance des investisseurs dans le titre. (Voir Investisseurs en actions de GlobalFoundries sentiments sur TipRanks). L’analyste a également relevé l’objectif de prix à 65 $ contre 60 $ après avoir assisté à l’événement Analyst Day organisé par Global Foundries après l’impression du deuxième trimestre. Seymore a été encouragé par “la capacité de l’entreprise à surmonter un ralentissement macro/sectoriel tout en offrant une augmentation continue de la rentabilité tirée par la croissance ASP, de nouveaux DWIN à source unique et une gestion disciplinée des coûts et des dépenses d’exploitation”. Les antécédents de Seymore nous donnent une bonne raison de faire confiance à ses recherches et à son opinion. Au 4e rang parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks, l’analyste a un taux de réussite de 80 % sur ses notes, générant des rendements moyens de 25,9 %.

Walmart

Chaîne de magasins Walmart (WMT) les résultats trimestriels récemment publiés reflètent la résilience dont ont fait preuve les consommateurs dans des conditions de marché précaires. De plus, des améliorations opérationnelles, une mise à l’échelle continue des sources de revenus alternatives et une stratégie de croissance innovante aident Walmart à rester à flot. Après l’impression, l’analyste de Baird Pierre Benoît a renforcé une cote d’achat sur l’action WMT et a maintenu l’objectif de cours à 140 $. (Voir Activité de négociation de fonds de couverture Walmart sur TipRanks). Benedict note que les progrès de Walmart dans l’optimisation des stocks sont positifs. “Pour l’avenir, les actions de tarification supplémentaires prévues pour le 3e trimestre devraient aider WMT à ajuster davantage les niveaux/mélanges d’inventaire de la bonne taille au cours du 2e semestre”, a écrit l’analyste. De plus, Benedict a également reconnu les efforts des dirigeants actuels pour garder Walmart en avance sur les autres dans le paysage de la vente au détail en constante évolution. “La stratégie audacieuse du PDG Doug McMillon visant à transformer WMT en un détaillant omnicanal plus agile et entièrement intégré a généré un véritable élan dans l’ensemble de l’entreprise à un moment où de nombreux détaillants traditionnels perdent de leur pertinence auprès des consommateurs”, a déclaré l’analyste. Benedict occupe la position n ° 77 parmi environ 8 000 analystes suivis sur la plateforme. De plus, ses notations ont été couronnées de succès 71 % du temps, générant des rendements moyens de 16,1 %.

Dépôt à domicile