Les meilleurs amis Austin Butler et Ashley Tisdale ont récemment découvert qu’ils étaient liés

Ashley Tisdale et Austin Butler sont proches depuis de nombreuses années, mais ils ont récemment découvert qu’ils étaient en fait (très éloignés) liés.

Tisdale a découvert que les deux étaient liés dans un épisode de “2 mensonges et une feuille” d’Ancestry série sur laquelle elle a récemment participé avec sa sœur Jennifer Tisdale.

Au cours de l’épisode, on a demandé à Tisdale à laquelle de ses co-stars elle était réellement liée, et elle a dû choisir entre Zac Efron, Austin Butler et Dylan et Cole Sprouse.

AUSTIN BUTLER À L’ÉTOILE DANS ‘THE BIKERIDERS’ AVEC TOM HARDY ET JODIE COMER

“Austin et moi disons toujours que nous sommes comme des jumeaux fraternels nés très éloignés l’un de l’autre parce qu’il est beaucoup plus jeune et nous avons toujours eu cette connexion”, a déclaré Tisdale dans l’épisode.

Il a ensuite été révélé que les deux étaient en fait apparentés – des cousins ​​​​au 10e une fois enlevés.

“Nous avons toujours dit que nous étions frère et sœur ! C’est fou, je vais littéralement pleurer”, a déclaré Tisdale lorsqu’elle a appris la nouvelle.

PRISCILLA PRESLEY FAIT L’ÉLOGE DU BIOPIC “ELVIS” AVEC AUSTIN BUTLER : “IL AVAIT DE GRANDES CHAUSSURES À REMPLIR

Tisdale est proche de l’acteur “Elvis” depuis de nombreuses années et l’a décrit dans la série comme son “meilleur meilleur ami”.

À la fin de l’épisode, Tisdale a envoyé un texto à Butler pour partager la nouvelle de leurs liens familiaux inconnus. Tisdale a lu à haute voix la réponse de Butler, qui était “impossible”.

Tisdale et Butler ont travaillé ensemble deux fois dans le passé. La première fois, c’était dans le film “Aliens in the Attic” de 2009. Ils ont ensuite tous les deux joué dans le spin-off “High School Musical” “Sharpay’s Fabulous Adventure”.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Butler est également sorti avec l’un des amis les plus proches de Tisdale et co-stars de “High School Musical”, Vanessa Hudgens, pendant huit ans avant leur rupture en 2020.