Votre adorable chiot est-il aussi mauvais pour la planète qu’un SUV énergivore? Alors que l’empreinte carbone précise de nos animaux de compagnie est à l’origine de débats scientifiques, une chose devient de plus en plus claire: adorables, qu’ils soient, les chats et les chiens ont un impact sur la planète. Dans leur livre de 2009 «Time to Eat the Dog?», Brenda et Robert Vale ont suscité la colère des propriétaires d’animaux pour avoir déclaré que la viande consommée par un compagnon canin moyen avait deux fois plus d’empreinte carbone que celle d’un SUV de 10 000 kilomètres. Une décennie plus tard, le verdict est toujours rendu sur l’impact planétaire lié à l’alimentation des chats et des chiens.

