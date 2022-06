Les meilleurs aliments pour un meilleur sommeil

Les chercheurs ont découvert que manger plus de graisses saturées et moins de fibres provenant d’aliments comme les légumes, les fruits et les grains entiers entraînait une réduction du sommeil lent, qui est le type profond et réparateur. En général, les essais cliniques ont également montré que les glucides ont un impact significatif sur le sommeil : les gens ont tendance à s’endormir beaucoup plus rapidement la nuit lorsqu’ils consomment un régime riche en glucides que lorsqu’ils consomment un régime riche en graisses ou en protéines. Cela peut avoir quelque chose à voir avec les glucides qui aident le tryptophane à pénétrer plus facilement dans le cerveau.

Mais la qualité des glucides compte. En fait, ils peuvent être une arme à double tranchant en matière de sommeil. La Dre St-Onge a découvert dans ses recherches que lorsque les gens mangent plus de sucre et de glucides simples – comme le pain blanc, les bagels, les pâtisseries et les pâtes – ils se réveillent plus fréquemment tout au long de la nuit. En d’autres termes, manger des glucides peut vous aider à vous endormir plus rapidement, mais il est préférable de consommer des glucides «complexes» contenant des fibres, ce qui peut vous aider à obtenir un sommeil plus profond et réparateur.

« Les glucides complexes assurent une glycémie plus stable », a déclaré le Dr St-Onge. “Donc, si les niveaux de sucre dans le sang sont plus stables la nuit, cela pourrait être la raison pour laquelle les glucides complexes sont associés à un meilleur sommeil.”

Un exemple de régime alimentaire qui peut être optimal pour un meilleur sommeil est le régime méditerranéen, qui met l’accent sur des aliments tels que les légumes, les fruits, les noix, les graines, les légumineuses, les grains entiers, les fruits de mer, la volaille, le yaourt, les herbes et les épices et l’huile d’olive. De vastes études observationnelles ont montré que les personnes qui suivent ce type de régime alimentaire sont moins susceptibles de souffrir d’insomnie et de sommeil court, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer la corrélation.

Mais la relation entre une mauvaise alimentation et un mauvais sommeil est à double sens : les scientifiques ont découvert que lorsque les gens perdent le sommeil, ils subissent des changements physiologiques qui peuvent les pousser à rechercher de la malbouffe. Dans les essais cliniques, des adultes en bonne santé qui ne sont autorisés à dormir que quatre ou cinq heures par nuit finissent par consommer plus de calories et grignoter plus fréquemment tout au long de la journée. Ils ont nettement plus faim et leur préférence pour les aliments sucrés augmente.

Chez les hommes, la privation de sommeil stimule l’augmentation des niveaux de ghréline, l’hormone dite de la faim, tandis que chez les femmes, la restriction du sommeil entraîne une baisse des niveaux de GLP-1, une hormone qui signale la satiété.