Les meilleurs aliments pour renforcer votre système immunitaire cet hiver

Le grippe et autres virus prospérer lorsque le temps se refroidit – et cette année est particulièrement mauvaise. Bien qu’il soit important de rester en bonne santé et gardez votre système immunitaire fort toute l’année, il devient particulièrement critique au cours de ces mois. Si vous ne voulez pas être coincé au lit avec les reniflements tout l’hiver, vous devez vous assurer que votre système immunitaire est à la hauteur.

La bonne nouvelle est que vous pouvez faire beaucoup pour renforcer votre immunité, notamment en modifiant votre alimentation. Voyons comment votre alimentation peut affecter votre capacité à rester en bonne santé et explorons certains des meilleurs aliments pour la santé immunitaire.

La nourriture peut-elle renforcer votre système immunitaire ?

Ton système immunitaire est un réseau complexe de cellules, de composés chimiques et de voies, qui travaillent tous ensemble pour défendre votre corps contre les infections. Le corps humain est construit avec de puissants mécanismes de défense qui non seulement repoussent naturellement les envahisseurs étrangers, tels que les virus et les bactéries, mais apprennent également à en reconnaître de nouveaux afin qu’ils puissent mieux faire leur travail, selon Clinique de Cleveland.

Cependant, pour fonctionner efficacement, votre système immunitaire a besoin de votre aide. Cela implique une gamme de comportements de soutien différents, allant du repos suffisant et de la gestion des niveaux de stress à l’exercice régulier et, oui, à une nutrition adéquate. Chacun de ces facteurs est important, mais nous nous concentrerons particulièrement sur l’alimentation ici.

Creativeneko/Getty Images



Malnutrition a été associée à une mauvaise santé immunitaire dans de nombreuses études. De faibles niveaux de vitamines C et ré ou le zinc, par exemple, ont montré qu’ils augmentaient l’inflammation et augmentaient la susceptibilité aux infections. Ce ne sont pas les seuls nutriments dont votre système immunitaire a besoin. Il a besoin d’un large éventail de nutriments pour fonctionner au mieux.

Si vous ne parvenez pas à obtenir suffisamment de certains nutriments dans votre alimentation, les multivitamines peuvent être un complément utile. La meilleure façon de déterminer si vous avez une carence en nutriments et si vous bénéficieriez d’une multivitamine est de demander à un médecin.

Cependant, vous ne avoir de prendre des suppléments ou de manger des “aliments stimulant le système immunitaire” spécifiques comme l’ail ou le gingembre pour renforcer votre santé immunitaire, par Harvard Santé. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur une alimentation équilibrée qui comprend tous les nutriments nécessaires. Ceux-ci inclus:

Vitamine A

Vitamines B6 et B12

Vitamine C

Vitamine D

Vitamine E

Zinc

Sélénium

Fer

Le cuivre

Acide folique (folate)

Fibre

Protéine (y compris l’acide aminé glutamine)

Il est également important de comprendre le rôle que joue votre intestin dans la régulation de votre santé immunitaire. En fait, 70% de votre système immunitaire est situé dans votre intestin, et les bactéries qui y vivent ont un impact significatif sur votre santé immunitaire, selon UCLA Health. Cela signifie non seulement que vous avez besoin d’une alimentation riche en nutriments ci-dessus, mais aussi d’une alimentation qui favorise la santé intestinale. Une alimentation saine pour les intestins comprend beaucoup de fruits, de légumes et de grains entiers et limite les aliments hautement transformés, les sucres raffinés et la viande rouge. Vous pouvez également soutenir votre intestin avec des aliments prébiotiques et probiotiques, dont nous parlerons plus en détail ci-dessous.

Quels aliments devriez-vous acheter?

Chat de l’espace/Getty Images



UNE alimentation riche en nutriments et saine pour le système immunitaire peut prendre diverses formes, selon la clinique Mayo. Vous n’avez pas besoin de manger un ensemble spécifique d’aliments pour obtenir tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez donc planifier votre alimentation en fonction de vos préférences et de votre budget.

Voici quelques exemples de aliments riches en nutriments pour la santé immunitaire que vous pouvez inclure dans votre alimentation, grâce à Harvard Santé et le Fondation britannique de nutrition:

Fruits et légumes oranges et rouges comme les carottes, les poivrons et les abricots sont riches en vitamine A, qui favorise une peau saine. Votre peau est une première ligne de défense essentielle contre les infections.

comme les carottes, les poivrons et les abricots sont riches en vitamine A, qui favorise une peau saine. Votre peau est une première ligne de défense essentielle contre les infections. Les agrumes comme les oranges, les pamplemousses, les fraises et les tomates regorgent de vitamine C, l’une des vitamines les plus importantes pour soutenir la santé immunitaire.

comme les oranges, les pamplemousses, les fraises et les tomates regorgent de vitamine C, l’une des vitamines les plus importantes pour soutenir la santé immunitaire. Aliments riches en fer et en protéines comme la viande, le poisson, les haricots, les noix et les céréales enrichies croissance et fonctionnement sains des cellules immunitaires.

comme la viande, le poisson, les haricots, les noix et les céréales enrichies croissance et fonctionnement sains des cellules immunitaires. De nombreuses graines, noix, beurre de cacahuète et huiles végétales contiennent de la vitamine E, un antioxydant qui aide à combattre les radicaux libres et à renforcer votre santé immunitaire.

contiennent de la vitamine E, un antioxydant qui aide à combattre les radicaux libres et à renforcer votre santé immunitaire. Grains entiers, ainsi que de nombreux types de viande, graines et noix fournissent du zinc, qui favorise la cicatrisation des plaies et renforce la réponse immunitaire.

fournissent du zinc, qui favorise la cicatrisation des plaies et renforce la réponse immunitaire. Volaille, poisson, quelques autres viandes, œufs, bananes et avocats contenir les vitamines B6 ou B12 (et certaines contiennent les deux), qui sont importantes pour la croissance et la communication de nouvelles cellules immunitaires.

contenir les vitamines B6 ou B12 (et certaines contiennent les deux), qui sont importantes pour la croissance et la communication de nouvelles cellules immunitaires. Poissons gras, œufs et certaines céréales et produits laitiers enrichis contiennent de la vitamine D, qui semble soutenir une meilleure réponse immunitaire.

contiennent de la vitamine D, qui semble soutenir une meilleure réponse immunitaire. Pain, riz, quinoa, crustacés et fruits secs sont riches en cuivre, un stimulant important pour les cellules immunitaires.

sont riches en cuivre, un stimulant important pour les cellules immunitaires. Légumes verts, baies, oranges, noix et graines contiennent du folate, qui aide à la production de nouvelles cellules.

contiennent du folate, qui aide à la production de nouvelles cellules. Aliments aux cultures actives comme le kéfir, le kombucha, le kimchi, les légumes fermentés et certains yaourts sont connus comme probiotiques car ils s’ajoutent aux bonnes bactéries dans votre intestin.

comme le kéfir, le kombucha, le kimchi, les légumes fermentés et certains yaourts sont connus comme probiotiques car ils s’ajoutent aux bonnes bactéries dans votre intestin. Ail, oignons, poireaux, asperges et algues, ainsi que de nombreux fruits, légumes et grains entierssont considérés comme des aliments prébiotiques car ils contiennent des fibres et des oligosaccharides pour nourrir et soutenir les bactéries de votre intestin.

Comme vous pouvez le constater, cette liste se chevauche et de nombreux aliments offrent plusieurs nutriments qui favorisent la santé immunitaire. Une alimentation équilibrée, un bon repos, beaucoup d’exercice et des habitudes qui réduisent le stress sont tous des ingrédients clés pour construire un système immunitaire fort.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.