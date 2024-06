Les meilleurs aliments à manger pendant une longue vie, selon les experts en longévité

Quiconque souhaite vivre longtemps et en bonne santé a besoin d’une formule magique pour atteindre un âge avancé. Malheureusement, ce n’est pas si simple, mais vous pouvez prendre certaines mesures pour augmenter vos chances.

« Si vous voulez vivre plus longtemps, améliorez votre alimentation et commencez à bouger davantage votre corps,» dit Dr Linda Shiueinterniste et directeur de la médecine culinaire et du style de vie au Kaiser Permanente à San Francisco.

Mais savoir exactement quels aliments manger pour vivre plus longtemps peut être délicat. Shiue dit que même si personne n’a besoin d’être parfait, il est important de faire le plein « d’aliments à l’état naturel, comme les grains entiers, les légumes, les fruits, le poisson, les œufs et les noix ». Ce faisant, a-t-elle déclaré, nous remplaçons les « aliments ultra-transformés » dans notre alimentation, « tels que les aliments de longue conservation qui contiennent des glucides raffinés et des sucres élevés, comme le pain blanc ».

Mais même lorsque nous savons quels aliments sont bons pour nous, il peut être difficile de trouver le juste équilibre entre des options saines qui nous donnent de meilleures chances de vivre plus longtemps – et difficile de trouver des sucreries qui sont bonnes pour nous lorsque l’envie se fait sentir.

Nous avons demandé à trois grands experts en longévité ce qu’il y avait dans leurs paniers d’épicerie. Voici ce qu’ils nous ont dit.

Légumes crucifères