Les meilleurs albums de Brennen Kelly en 2023 | Culture & Loisirs

2023 a été une année absolument fantastique pour la musique. De Taylor Swift qui s’est consolidée en tant que phénomène international à la musique country qui a connu son année la plus réussie dans le grand public en passant par Boygenius et Noah Kahan qui a pris d’assaut la scène alternative, il y avait vraiment quelque chose dans lequel tout le monde pouvait se plonger tout au long de l’année.

Même si, bien sûr, je n’ai pas pu écouter tous les albums sortis cette année, ce sont les cinq albums qui m’ont touché à un niveau personnel et qui se sont vraiment démarqués dans leurs genres et sous-genres respectifs.

« Girouettes » – Jason Isbell et l’unité 400

Il est largement reconnu que Jason Isbell est l’un des auteurs-compositeurs les plus prolifiques de notre génération, et « Weathervanes » prouve une fois de plus pourquoi cette affirmation devrait être un fait incontesté. Isbell expose tout sur la table avec ce disque, exprimant ses peurs, ses angoisses et sa politique d’une manière indéniablement poétique et puissante. Il ne laisse rien de côté ici, plongeant dans les craintes de la violence armée en Amérique dans « Save the World », les préjugés raciaux dans le Sud dans le morceau remarquable « Cast Iron Skillet » et même l’avortement et la religion dans « White Beretta ». Étant donné qu’Isbell est fermement ancré dans le genre country, cela ressemble à un album incroyablement audacieux et finalement risqué compte tenu de son sujet. Quelles que soient vos opinions politiques, il est difficile d’ignorer le talent artistique de ce brillant album de 13 titres. « Weathervanes » est un disque absolument exceptionnel, poignant, qui donne l’impression qu’il va résister à l’épreuve du temps.

Morceau remarquable : « Cast Iron Skillet »

«Liens familiaux» – Charles Wesley Godwin

Charles Wesley Godwin est depuis longtemps l’un des secrets les mieux gardés du pays indépendant depuis ses débuts en 2019 avec « Seneca ». Après avoir signé un contrat avec Big Loud Records en mars, tous les regards étaient tournés vers Godwin. Dire qu’il n’a pas déçu serait un euphémisme. “Family Ties” fait exactement ce que le titre suggère, servant de lettre d’amour passionnée à tous ceux qui sont chers à l’auteur-compositeur-interprète de Virginie-Occidentale. C’est un disque tellement concentré sur le laser qui regorge de magnifiques ballades pour tous ceux qui lui sont chers, des ballades émouvantes sur sa femme, aux morceaux délicats sur son fils et sa fille en passant par des chansons passionnées sur ses liens familiaux titulaires. Comme « Weathervanes », « Family Ties » ressemble à un album qui va incroyablement bien vieillir en raison de sa production intemporelle, de son lyrisme et de la voix puissante de Godwin.

Morceau remarquable : « Another Leaf »

“Zach Bryan” – Zach Bryan

Zach Bryan est arrivé au premier rang de ma liste d’albums « Les meilleurs de 2022 » avec son premier album sur un label majeur, « American Heartbreak », qui a préparé le terrain pour son année indéniablement réussie en 2023. Même si « Zach Bryan » n’atteint pas tout à fait les sommets du magnum opus qu’est « American Heartbreak », c’est encore un autre disque fantastique du chanteur « Something in the Orange » qui montre sa croissance en tant qu’artiste. Ce disque montre Bryan s’écartant de ses sensibilités country/folk et expérimentant différents styles tout au long. Même si vous écoutez encore quelques chansons classiques de Bryan comme « El Dorado » et « Summertime’s Close », vous le voyez également jouer avec un style plus alternatif sur des morceaux comme « Spotless », avec The Lumineers et « Tourniquet ». On peut affirmer que ce disque n’a rien de country, existant dans un espace unique entre le folk, le rock, la country et l’auteur-compositeur-interprète. Cependant, il n’est pas nécessaire d’enfermer Bryan dans un genre particulier. Sa capacité à traverser et finalement à s’élever au-dessus des conventions du genre est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il se démarque sur la scène musicale country d’aujourd’hui et pourquoi le disque connaît un tel succès.

Morceau remarquable : « Summertime’s Close »

“le disque” – boygenius

boygenius a été l’un des groupes les plus animés de toute la musique au cours de la dernière année, et je mentirais si je n’étais pas un peu sceptique quant au disque simplement à cause de tout le battage médiatique qui les entoure. Je pensais que ce disque allait être un projet indie/alternatif moyen qui a attiré l’oreille de nombreux fans de musique de la génération Z en raison de sa popularité. Je suis heureux de dire que j’avais tort. “The Record” semble incroyablement frais tout au long de sa durée d’exécution de 12 titres, traversant une production alternative plus traditionnelle tout en s’efforçant de sensibilités indie pop et folk. L’album brille également au niveau des paroles avec de nombreuses chansons remplies d’images fortes et de perspectives différentes de la part des trois membres du groupe.

Morceau remarquable : “Cool About It”

« Un long chemin vers la maison » – Brendan Abernathy

Brendan Abernathy revient également sur ma liste « Best of ». Même si je ne pense pas que cet album soit aussi bon que son premier album, « Single and in Love », c’est un autre album fantastique de l’auteur-compositeur-interprète géorgien. Alors que le premier album est une plongée profonde dans la vie amoureuse d’Abernathy (ou son absence), « Long Way Home » semble de nature un peu plus large. Bien que l’on continue de se lamenter sur les relations passées, le disque se concentre davantage sur ces relations passées plutôt que sur le manque d’amour dans sa vie, ce qui semble être une évolution naturelle de son sujet lyrique. Comme d’habitude, Abernathy écrit des paroles extrêmement résonnantes tout au long du disque, remplissant chaque chanson d’excellentes images et lignes tout au long.

Morceau remarquable : « Pièces »

Mentions honorables : « Western White Pines » – Colby Acuff, « Little Songs » – Colter Wall, « Rustin’ in the Rain » – Tyler Childers

Comme mentionné précédemment, je n’ai pas pu écouter tous les albums sortis cette année, et je suis sûr qu’il y a beaucoup de disques incroyables qui ont échappé à mon radar. Ceci est simplement une collection des cinq albums qui m’ont le plus marqué personnellement.

