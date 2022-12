Les meilleurs albums de 2022 ? Discutons.

Abonnez-vous à Popcast !

Podcasts Apple | Spotify | Brodeuse | Amazon Musique

L’année écoulée a-t-elle été définie par “Renaissance” de Beyoncé, une tournée nostalgique de musique de club du passé récent ainsi que du passé pas si récent ? Ou a-t-il été façonné par “Motomami” de Rosalía, un album de futurisme agité et d’exubérance post-genre ?

Ces deux albums sont les seules sorties qui figuraient sur les listes de fin d’année des trois critiques de musique pop du New York Times. En dehors de ceux-ci, ils comprenaient de la musique country pop et non-pop, du rap percé à New York, du post-punk britannique, du hardcore de San Jose, du nepo baby pop-punk et bien plus encore.

Dans l’émission Popcast de cette semaine, les critiques de musique pop du New York Times discutent de ces albums (et aussi de l’absence de « Midnights » de Taylor Swift dans leurs listes).