Les meilleurs albums d’AP en 2022 : ‘Renaissance’, ‘Motomami’, Bad Bunny

Dix des meilleurs albums de l’année, sélectionnés par les journalistes de divertissement de l’Associated Press.

BEYONCÉ, “RENAISSANCE”

Peu de gens seraient choqués que “Renaissance” de Beyoncé fasse partie de notre liste des meilleurs albums, mais ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un fruit à portée de main qu’il est délicieux. En sortant son premier album en six ans, Queen Bey a une fois de plus prouvé pourquoi elle valait la peine d’attendre. Dirigé par le morceau de danse multi-format «Break My Soul» et le «Cuff It» fou de TikTok qui ont tous deux atteint le n ° 1 sur divers Billboard Charts, dont «Soul» atteignant le sommet du Hot 100, «Renaissance» se vantait de beaucoup de les favoris des fans, notamment “Cozy”, “Alien Superstar”, “Church Girl”, Plastic off the Sofa” et “Virgo’s Groove”. Mais au-delà des deux pas et du roulement du corps, il y avait le message dans la musique, défendant les femmes noires et rappelant à la communauté LBGTQ qu’elle avait une alliée en elle. Que ce soit méticuleusement planifié ou purement par coïncidence, son altesse a sorti l’album alors que la pandémie de coronavirus se déplace derrière nous, si son objectif était de nous faire sortir de nos maisons et de danser à nouveau, alors mission accomplie. — Gary Gérard Hamilton

LE WEEK-END, « DAWN FM »

Faisant une entrée discrète en janvier dernier, “Dawn FM” est un album concept que The Weeknd a comparé à l’écoute d’une station de radio au purgatoire, d’où son mélange de styles et d’effets des années 70, 80 et 90 mélangés avec fabrication moderne. Une grande partie est carrément bizarre : le faux accent britannique, un intermède parlé de Quincy Jones, les publicités radio amusantes, la narration de Jim Carrey et le chanteur vieilli numériquement sur la couverture. C’est aussi génial, un disque de danse avec des paroles de désespoir, avec des clins d’œil à Michael Jackson, New Wave, néo-soul, Prince et Jimmy Jam et Terry Lewis. Si c’est à cela que ressemble le purgatoire, le paradis est surestimé. — Marc Kennedy

ROSALIA, “MOTOMAMI”

La chanteuse espagnole Rosalía a transformé trois ans d’angoisse et de mal du pays en un troisième album studio à succès méga “Motomami” (“poussin de motard”). Il était peut-être impossible de ne pas faire de limonade avec des citrons pour une artiste aussi audacieuse dont l’aisance à jouer avec les genres et les mots est sa plus grande force. Décrit comme un disque de reggaeton alternatif, le lourd “Motomami” de 16 titres offre quelque chose pour tout le monde et toutes les humeurs. Du reggaeton dépouillé de “Candy’s”, à l’enjouement de “Chicken Teriyaki” et au son expérimental de “Diablo”, la ballade puissante au piano de “Hentai” ou les rythmes latins classiques de “La Fama”, Rosalía montre ses prouesses en tant que chanteuse. Ses quatre Latin Grammys pour l’album n’étaient que le début. Prochain arrêt : le monde. — Cristina Jaleru

ZACH BRYAN, « COUP DE CŒUR AMÉRICAIN »

À l’ère du streaming, les vannes musicales sont grandes ouvertes car les artistes sortent plusieurs projets en une seule année : EP, doubles albums, albums de luxe et ainsi de suite. L’artiste country Zach Bryan a fait monter les enchères en laissant tomber l’album de 34 chansons “American Heartbreak” comme premier label majeur en 2022. Les histoires du vétéran de la Marine couvrent le vaste paysage de son éducation dans l’Oklahoma avec des rageurs de passage à l’âge adulte comme “Heavy Eyes, ” l’envie de voyager sur ” Highway Boys ” et des odes aux villes qu’il a dépassées comme ” Oklahoma City “. Sa production dépouillée et ses paroles narratives confessionnelles lui ont valu des comparaisons avec Jason Isbell et Taylor Swift (Il est un Swiftie). Mais il est à son meilleur lorsqu’il décrit les couleurs de ces panoramas occidentaux dans le morceau hors concours, “Something in the Orange”, alors qu’il habite dans la solitude du chagrin. Bryan a prouvé qu’il offrait à la fois qualité et quantité. — Kristin M.Hall

LARRY JUNE, “VAISSEAU SPATIAL SUR LA LAME”

Canard. Kendrick Lamar. Nas. Ces poids lourds du hip-hop ont sorti certains des meilleurs albums de l’année. Certains pourraient même penser que “Sick” d’Earl Sweatshirt était tout aussi excellent. Mais le musicien qui s’est tenu au-dessus d’eux était le rappeur Larry June à travers “Spaceships on the Blade”. Il s’agit du 10e album studio solo du rappeur basé à San Francisco et de l’œuvre la plus impressionnante depuis ses débuts en 2018. Avec son attitude décontractée et son ad lib contagieux “Aye, Aye, Aye”, June s’épanouit tout au long de chansons telles que “Extra of Um” avec Babyface Ray, “Don’t Check Me”, “Another Day, Pt. 2 » et « Petit-déjeuner à Monaco ». Sur des morceaux bien produits, il emmène les auditeurs dans le voyage d’un arnaqueur à succès qui fait que conduire des voitures de luxe, vivre dans des immeubles en copropriété et dépenser 50 000 $ pendant les vacances semble être un exploit facile. Mais il montre aussi un côté plus profond de son personnage de rap. Dans “Appreciate It All”, il parle de travailler dur pour son fils, d’apprendre à aimer de sa mère et d’acquérir un bien immobilier dans l’espoir d’atteindre une richesse générationnelle. Tout au long de “Spaceships”, June est une force avec laquelle il faut compter. — Jonathan Landrum Jr.

JACKSON WANG, “L’HOMME MAGIQUE”

L’ancienne idole de la pop Jackson Wang est devenue artiste solo et est devenue “Magic Man” sur son deuxième album. Avec un son incisif et cohérent qui rappelle le rock des années 90 mélangé aux synthés des années 80, le disque de Wang montre qu’il est prêt pour un rôle de premier plan; le personnage qu’il incarne dans “Magic Man” est un inconnu débonnaire, séducteur, qui aime les plaisirs de la vie. Le chanteur relève le défi de livrer des voix sensuelles à l’arrière de riffs de guitare classiques dans “Blow”, “Cruel” et “Champagne Cool”. Mais là où tout prend son envol, c’est la chanson pop “Drive It Like You Stole It”, qui illumine la section discoball de l’amygdale. Des trucs magiques en effet. — Cristina Jaleru

SOCCER MOMMY, “PARFOIS, POUR TOUJOURS”

Le troisième album de Sophie Allison et de son groupe Soccer Mommy est un mélange merveilleusement varié, de la dureté industrielle de “Unholy Affliction” à l’étrange “Following Eyes” en passant par le aérien “With U”. Le titre « Parfois, pour toujours » suggère un va-et-vient de lumière et d’obscurité, de bonheur et de tristesse, sautant d’une chanson à l’autre mais aussi au sein des chansons. Un lien avec un autre album de cette liste est son producteur avant-gardiste Oneohtrix Point Never, qui a contribué à façonner “Dawn FM” de The Weeknd. Il a donné à Soccer Mommy une sombre couche de synthé noir. L’un des points forts est “Shotgun”, une chanson de dévotion, avec les paroles “La bière froide et la crème glacée sont tout ce que nous gardons / Les seules choses dont nous avons vraiment besoin”. —Marc Kennedy

BLXST, “AVANT DE PARTIR”

Blxst est considéré comme la voix prééminente du R&B de Los Angeles après la sortie de son album de mixtape “No Love Lost” en 2020. Mais le chanteur-rappeur a élargi sa portée avec son album impeccable “Before You Go” ainsi que ses récentes nominations aux Grammy pour son long métrage sur le single “Die Hard” de Kendrick Lamar. Sur “Before You Go”, il propose un assortiment de crochets accrocheurs et de mélodies douces qui lui ont valu les éloges des critiques et des fans. Il travaille intelligemment sur les questions de gestion des relations sur “About You” et “Still Omw”, un favori des fans. Il parle de l’expérience de la vue sur l’océan et de la conduite sur la Pacific Coast Highway tout en échappant au faux élément de sa ville natale dans “Fake Love in LA”, mettant en vedette Arin Ray. Il mentionne qu’il porte le flambeau de la livraison de musique de qualité après la perte de Nipsey Hussle, qu’il voit grand et qu’il a la chance d’avoir un solide système de soutien sur “Couldn’t Wait for It” avec Rick Ross. En tout, Blxst a rassemblé une collection complète de chansons contagieuses du début à la fin. — Jonathan Landrum Jr.

CHARLEY CROCKETT, “L’HOMME DE WACO”

Charley Crockett, vedette de l’Americana, plante le décor dans sa cinématique “The Man From Waco”, un album qui relie le cinéma occidental, le mythe de la culture cowboy et le R&B et la soul des États du Golfe. Le chanteur né au Texas est un musicien indépendant prolifique avec une forte agitation formée dans ses premières années de musicien de rue. La chanson titre de l’album est centrée sur un tireur solitaire qui tue accidentellement son amant dans une rage jalouse, avec une belle section de cuivres sur la guitare acoustique sautillante. Crockett frappe profondément dans le groove des années 70 inspiré de Stax sur “I’m Just a Clown”, et un piano et une trompette swinguant dans “Trinity River”. Crockett tente même de terminer un morceau inachevé de Bob Dylan à partir de morceaux de chansons écrites pour la bande originale de “Pat Garrett and Billy the Kid”, que Crockett a transformé en “Tom Turkey”. La vieille âme de Crockett n’est pas seulement un truc nostalgique, car ce troubadour post-moderne crée de nouveaux liens avec des thèmes classiques. — Kristin M.Hall

BAD BUNNY, “UN VERANO SIN TI”

Bad Bunny est une véritable superstar mondiale, et si vous ne le saviez pas auparavant, “Un Verano Sin Ti” vous a plongé dans la réalité. Passant 13 semaines au n ° 1 du Billboard 200, l’artiste portoricain a habilement mélangé reggaeton, pop et EDM, vous transportant sans effort sur une plage de son île natale pour une pause temporaire des facteurs de stress du monde réel. Des chansons prêtes pour la fête telles que “Tití Me Preguntó” et “Me Porto Bonito” avec Chencho Corleone ont chacune accumulé un demi-milliard de vues sur YouTube, et il a sans doute été la plus grande tournée de l’année. Bien qu’il soit monté au royaume de l’un des plus grands artistes du monde, il a également utilisé sa musique pour critiquer des problèmes sur l’île tels que la gentrification et les pannes de courant répétées. Cela m’importait-il que « Un Verano Sin Ti » soit principalement en espagnol ? Pas du tout. En dansant, sa musique vous motive à être curieux et à en savoir plus, et c’est ce que fait le grand art. — Gary Gérard Hamilton

