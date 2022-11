Les meilleurs adaptateurs Wi-Fi USB pour 2022

1. TP-Link Archer T9UH : meilleur dongle Wi-Fi global

Pour la plupart des gens, le T9UH est la meilleure mise à niveau Wi-Fi (ou add-on si votre PC n’a pas du tout de Wi-Fi). Il ne prend peut-être pas en charge la dernière norme Wi-Fi 6, mais cela ne compte pas vraiment contre lui car, dans le monde sens dessus dessous du Wi-Fi, il offre en fait des vitesses plus rapides que l’adaptateur Wi-Fi 6 de D-Link.

Certes, ce sont des vitesses théoriques, mais le fait est que les dongles Wi-Fi 5 peuvent offrir des vitesses réelles aussi rapides que le Wi-Fi 6 dans de nombreux foyers. Tout le monde n’a pas encore de routeur Wi-Fi 6, ni suffisamment d’appareils Wi-Fi 6 pour vraiment bénéficier de certaines des technologies intelligentes offertes par la norme.

Sur une note pratique, l’Archer T9UH présente un design dépliant qui s’ouvre sur environ 150 mm de long. Contrairement à l’approche multi-appendices de l’Asus USB-AC68, celle-ci a un bord articulé sur le corps qui peut presque se plier en deux.

La conception est pour les antennes bi-bande (2,4 GHz à 600 Mb/s et 5 GHz à 1300 Mb/s) avec prise en charge 802.11ac AC1900.

Comme c’est désormais le cas avec les adaptateurs haut de gamme, TP-Link prend en charge la formation de faisceaux qui offre des performances plus cohérentes, idéales pour la diffusion de contenu multimédia HD et 4K, et l’USB 3.0 est requis en raison du débit plus élevé, vous obtiendrez donc les meilleures vitesses si vous le connectez à un port USB 3, pas USB 2.

Le T9UH est également livré avec une station d’accueil qui lui permet d’être connecté plus loin de votre PC ou ordinateur portable. Le câble de 3 m de la station d’accueil signifie que vous pouvez positionner l’adaptateur à l’endroit idéal, ce qui est pratique si la connectivité Wi-Fi existante est inégale dans votre emplacement.

Les vitesses sont excellentes sur 5 GHz lorsqu’il est connecté à un routeur Wi-Fi 5 approprié, mais il n’y a pas beaucoup d’intérêt à dépenser autant si votre ordinateur portable dispose déjà du Wi-Fi 5 (802.11ac), ou si vous allez l’utiliser. si loin de votre routeur qu’il ne fonctionne que sur la bande 2,4 GHz, où les performances sont beaucoup moins impressionnantes.