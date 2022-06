Les meilleurs acteurs pour jouer Elvis à l’écran

Kurt Russell a fait pivoter la hanche à froid. Val Kilmer a cloué la voix sincère et émouvante. Et Michael Shannon… eh bien, le générique l’identifiait comme Elvis Presley, c’était donc le personnage qu’il devait jouer dans “Elvis & Nixon”, n’est-ce pas ?

Depuis la mort du King en 1977, à 42 ans, plus d’une douzaine d’acteurs — et un extraterrestre – ont dépeint sa marche, sa conversation et son charme célèbre dans des dizaines de films et d’émissions de télévision. Maintenant, un autre a rejoint leurs rangs – Austin Butler, dont les girations de hanche ponctuelles sont au cœur du nouveau “Elvis” de Baz Luhrmann.

Alors, comment le sensuel King au visage de bébé de Butler se compare-t-il au crooner Golden Globe de Jonathan Rhys Meyer ou au rockeur déjanté de Harvey Keitel ? Nous vous proposons nos classements.