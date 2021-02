La nouvelle bulle pour bébé est une chose magnifique, mais on ne peut nier que le manque de sommeil peut vous laisser vous sentir – et avoir l’air – un peu effacé.

Mais ne paniquez pas, car les meilleurs achats de beauté pour les nouvelles mamans vous garantiront une apparence rafraîchie, les yeux écarquillés et prêt pour toutes les occasions, d’un appel Zoom au café entre amis.

Les baumes miracles multitâches sont toujours une excellente idée pour apaiser les lèvres et la peau sèches, tandis que les merveilles polyvalentes en un seul bâton pour les joues, les lèvres et les yeux seront très utiles.

Couvrez les signes des yeux privés de sieste avec un anti-cernes hydratant intelligent et redonnez vie à votre teint avec un fond de teint dynamisant.

Pas de sommeil? Pas de problème … des surligneurs de rosée aux apprêts rétroéclairés, nous avons rassemblé les meilleurs achats de beauté pour les nouvelles mamans afin que vous soyez toujours prêt à briller …

Les meilleurs achats de beauté pour les nouvelles mamans

1. Gel-crème hydratant teinté Teint Rescue ™ de Bare Minerals FPS 30







Ce n’est un secret pour personne que les nouvelles mamans souffrent généralement d’un manque de sommeil, ce qui peut se manifester sur une peau fatiguée et terne.

Donnez à votre peau un éclat rajeuni et rosé avec cet hydratant teinté, qui offre une couverture modulable pour un fini naturel et transparent. Non seulement il offre une couverture impeccable, mais il laissera également votre peau avec une hydratation qui dure toute la journée.

Prix: £ 24.65, John Lewis – acheter ici maintenant

2. Correcteur de sérum pour les yeux Trinny London BFF







Éclaircissez et illuminez ces yeux fatigués et privés de sommeil avec ce petit pop jeunesse dans un pot.

Le correcteur à base de sérum atténue et réduit les tons rouges et bleus sous les yeux et peut calmer les signes visibles de stress. L’acide hyaluronique offre une dose d’hydratation, tandis que la vitamine C illumine la peau terne. C’est une couverture seconde peau intelligente sans aucun pli gênant. Courir sur trois heures de sommeil? Personne ne le saura jamais avec ce faiseur de miracles.

Prix: 26 £, Trinny Londres – acheter ici maintenant

3. Perfecteur d’amorçage de rétroéclairage Becca







Créez une peau éclairée de l’intérieur avec cette base brillante qui assurera un teint rosé.

La formule floutante douce ajoute une sous-couche transparente à votre routine de beauté pour un éclat lumineux qui masquera tout signe de peau fatiguée et terne.

C’est la base parfaite pour votre fond de teint et vous assurera une belle apparence pour votre prochaine soirée Zoom.

Prix: 28 £, look fantastique – achetez ici maintenant

4. Illuminateur emblématique de Londres







Il n’y a rien de tel qu’un bon surligneur pour vous redonner cette lueur, et ce favori des célébrités (les fans incluent Nicole Scherzinger et Kim Kardashian) est un premier choix.

L’illuminateur créera une lueur de rêve sur vos pommettes, mais peut également être ajouté à votre crème hydratante ou à votre apprêt pour un éclat sur mesure.

Il est mélangeable, non scintillant et magnifiquement rosé. Alors qu’est-ce que tu attends? Soyez éclatant.

Prix: 30 £, Cult Beauty – achetez ici maintenant

5. Mascara Volumisant Delilah Intense Day to Night







Bébé t’as empêché de dormir toute la nuit? Donnez à vos yeux endormis un regard éveillé instantanément avec ce mascara éclaircissant et allongeant les cils.

Formulé avec un mélange de cires, il offre un résultat doux mais efficace qui peut être superposé pour plus de glamour en fonction de l’occasion. Il offre un rebond sans grumeaux pour les cils, et l’extrait de jojoba aide également à nourrir et à renforcer en même temps. Flutter votre chemin vers un look lumineux et aéré.

Prix: 24 £, look fantastique – achetez ici maintenant

6. Charlotte Tilbury Beach Stick







Lorsque vous êtes une maman occupée en déplacement, les produits multitâches sont indispensables pour une application rapide et facile. Ce bâton peut être utilisé pour ajouter une touche de couleur à vos joues, lèvres ou paupières en quelques coups seulement.

La teinte Moon Beach est une magnifique teinte pêche or rose qui offre une lueur bronzée rosée, tandis que Las Salinas est une teinte rose bonbon qui insufflera de l’énergie dans une peau sans vie.

Prix: 30 £, Charlotte Tilbury – acheter ici maintenant

7. Baume contre les vergetures Cowshed Mother







Un beau produit pour les nouvelles (et futures) mamans, ce baume contre les vergetures est spécialement conçu pour cibler ces marques embêtantes avec des huiles naturelles qui encouragent l’élasticité.

L’huile d’argousier, l’huile de noix de coco, le beurre de karité et la vitamine E se combinent pour protéger la peau et aider à réduire les vergetures sur votre ventre post-bébé et toute autre zone qui a changé en raison de la grossesse.

Prix: 22 £, Amazon – achetez ici maintenant

8. Baume multi-tâches Bloom and Blossom Wonder Worker







Cette petite merveille multitâche sera votre incontournable pour apaiser la peau sèche et peut être utilisée sur tout le corps pour un coup de pouce.

Que ce soit les mains, les lèvres ou même à utiliser sur votre bébé après un changement de couche, la riche huile de ricin agit comme un émollient naturel et les propriétés anti-inflammatoires apaisent les peaux délicates.

L’huile d’olive emprisonne l’humidité et le beurre de karité regorge de vitamines A et E pour une finition lisse et souple. Un joli polyvalent.

Prix: 12 £, look fantastique – achetez ici maintenant

9. Huile de bain Neal’s Yard Mother







Antidote relaxant parfait pour une journée longue ou stressante, cette huile de bain est un mélange édifiant et apaisant d’ylang-ylang et de bergamote biologique.

Non seulement il nourrit votre peau, il nourrit également une sensation de bien-être et contribue à améliorer votre humeur.

Une nouvelle maman a écrit: « LE meilleur cadeau que j’ai reçu après avoir accouché. Cela m’a vraiment aidé à guérir et à récupérer! J’attendais avec impatience un bain de 20 minutes chaque soir avec quelques éclaboussures de ces belles huiles luxueuses. »

Prix: 15,50 £, Amazon – achetez ici maintenant