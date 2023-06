Les meilleurs accessoires de plage et de piscine d’été selon le personnel de Crumpe qui les utilise

Chaque fois que le temps se réchauffe, les gens aiment affluer vers l’eau. Cela rend l’air plus frais, vous pouvez aller vous baigner quand vous avez trop chaud et les enfants peuvent s’amuser pendant des heures. Dans ce monde du futur, vous n’avez pas besoin d’être coincé avec des ballons de plage et des châteaux de sable. Il y a plus à faire pour s’amuser.

L’équipe de CNET n’est pas à l’abri des ruses de l’eau, nous avons donc rassemblé nos choses préférées qui font des visites à la plage et à la piscine une expérience beaucoup plus agréable. Certains de ces choix sont technologiques, mais beaucoup ne sont que des équipements sympas qui nous facilitent la vie ou la rendent plus amusante.

Sarah Tew / Crumpe JBL Clip 3 est un haut-parleur portable qui contient beaucoup de son dans un appareil assez petit. Que vous soyez allongé au bord de la piscine ou que vous vous rendiez à la plage, cette enceinte est compacte et facile à transporter. Le son est impressionnant et vous aidera à entrer dans un espace de tête tranquille. –Dillon Payne

Russell Holly / Crumpe Si vous organisez une fête estivale et que vous voulez vous démarquer un peu, ce distributeur à piles fait forte impression. Vous déposez le tube dans un pichet de votre carafe à eau, cocktail ou mocktail préféré, branchez l’autre extrémité dans ce distributeur, et pendant toute la durée de la fête, vous obtenez des boissons parfaitement dosées à chaque pression sur un bouton.

C’est très simple à utiliser, et pour 27 $, vous serez sûr d’impressionner tout le monde à la fonction. Et si vous en obtenez plus d’un, vous pouvez les obtenir dans différentes couleurs et indiquer clairement que l’un est pour les enfants et l’autre pour les adultes. Quelle que soit la façon dont vous le mélangez, il y a beaucoup à aimer. — Russel Holly Vous recevez des alertes de prix pour Distributeur de boissons sur comptoir

Aloha Le cabas réversible de la collection Aloha est de loin mon sac de plage préféré. Bien que vous ne puissiez pas immerger totalement le sac dans l’eau, vous n’avez pas à vous inquiéter si vous renversez quelque chose dessus ou si une petite pluie gâche votre journée à la plage, car ces sacs sont résistants aux éclaboussures. Après une longue journée à la plage ou à nager dans la piscine, vous pouvez y jeter votre maillot de bain mouillé et ne pas avoir à vous soucier de la destruction du sac.

Fondée par deux femmes hawaïennes indigènes, 5 % des bénéfices annuels d’Aloha Collection sont reversés aux organisations locales de conservation hawaïennes afin de redonner à leur patrie. Un sac de la collection Aloha n’est pas seulement le meilleur accessoire de plage, mais aussi l’un des meilleurs moyens de redonner à l’océan cet été. –Charlotte Maracina

Sentier Ozark Depuis toutes ces années que j’emmène mes enfants à la plage, je n’ai jamais pensé à acheter un chariot pour transporter toutes nos affaires. Cela fait de moi un imbécile, mais un imbécile qui peut vous éviter de commettre la même erreur. Ce chariot a pu contenir tout ce dont j’avais besoin pour emmener au lac avec moi cet été, et je veux dire tout. Des couvertures, un parapluie, des serviettes, un fourre-tout noir plein de flotteurs, des chaises pliables, des iPads et même un panneau solaire et une centrale électrique.

Les larges roues facilitaient la traction sur le sable et, une fois déchargée, elle servait d’endroit idéal pour mon enfant de 5 ans pour faire la sieste au milieu de la journée. Ne soyez pas comme moi – achetez-en un dès que vous le pouvez. Vous ne le regretterez pas. –James Bricknell Vous recevez des alertes de prix pour Chariot pliable Ozark Trail

Anker La batterie Anker 622 MagGo est un compagnon de voyage idéal. Il vous permet d’alimenter n’importe quel iPhone compatible MagSafe tout en servant également de support de piédestal – idéal pour regarder des vidéos en mains libres sur la table du plateau de l’avion, par exemple, ou FaceTiming depuis le bord de la piscine. Pliez le support vers le bas et la batterie de 5 onces reste solidement à l’arrière de l’iPhone, même lorsqu’elle se glisse dans des poches ou des sacs à main, chargeant le téléphone tout le temps. –John Falcon Vous recevez des alertes de prix pour Anker 622 MagGo Chargeur

James Bricknell / Crumpe Avoir du pouvoir au bord de la piscine est incroyable. Si vous passez une journée avec vos amis ou votre famille, votre téléphone (ou celui de quelqu’un) risque de mourir avant la fin de la journée. L’utilisation d’un panneau solaire comme le SolarSaga vous permet de rester tous les deux chargés toute la journée car il dispose de deux sorties USB-A.

Le panneau est de 100 watts et capable de charger une grosse centrale électrique, mais vraiment, qui a besoin d’un banc de batteries lourd à la plage ? Il suffit d’utiliser le panneau solaire. –James Bricknell

Tito Les fêtes à la piscine sont toujours un bon moment, mais si vous avez déjà été dans une piscine avec un bar cabanon dans lequel vous pouvez nager, vous savez que c’est encore mieux. Je ne peux pas construire une cabane dans laquelle je peux nager dans ma piscine, mais je peux utiliser cette jolie cabane flottante. C’est un simple gonflable assez large pour deux chambres à glace et quatre porte-gobelets, vous pouvez donc le remplir avec tout ce que vous et vos amis buvez ce jour-là et continuer à traîner dans la piscine plus longtemps.

Ce n’est pas bon marché, mais si vous avez une piscine assez grande pour le justifier, vous pouvez vous amuser beaucoup pour 80 $. Empêchez simplement cet ami de faire un boulet de canon trop près de la cabane flottante. Vous connaissez celui-là. — Russel Holly

Aérobie Aussi loin que je me souvienne, jouer avec un disque volant à la plage fait partie de mes traditions familiales. Dans les années 80, nous avions l’habitude de jouer avec un Frisbee standard, mais au fil des années, nous sommes passés à l’Aerobie. Il vole beaucoup plus loin qu’un disque volant standard, est beaucoup plus facile à maîtriser et peut être réglé pour voler droit, peu importe la façon dont vous le lancez. Je l’adore, et c’est un aliment de base à chaque voyage à la plage que je fais. –James Bricknell Vous recevez des alertes de prix pour Anneau volant Aerobie

Divelux La baignade en lac ou à la plage est rendue infiniment plus agréable avec un masque et un tuba. Ce masque intégral vous permet de respirer plus confortablement pendant que vous faites de la plongée et vous offre de nombreux angles de vision pour voir sous l’eau pendant que vous nagez. Mon fils et moi utilisons toujours le nôtre pour nager dans les lacs, essayant de voir des poissons dans les profondeurs et des objets perdus dans les eaux peu profondes. Il dispose également d’un accessoire GoPro à l’avant pour que vous puissiez enregistrer vos plongées. –James Bricknell Vous recevez des alertes de prix pour Masque de plongée intégral Divelux

