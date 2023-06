Les meilleurs accessoires de plage et de piscine d’été selon le personnel de Crumpe qui les utilise

La conception durable du JBL Go 3, associée à un son étonnamment correct pour sa petite taille, en font l’un des meilleurs haut-parleurs micro Bluetooth du marché. Disponible en plusieurs couleurs, il a un indice de résistance à l’eau IP67, ce qui signifie qu’il peut être plongé dans l’eau et qu’il est étanche à la poussière. La durée de vie de la batterie est également évaluée à 5 heures. Bien que vous puissiez opter pour des modèles JBL plus anciens comme le ou des plus grands et plus chers comme le , le Go 3 offre la meilleure combinaison de valeur, de qualité sonore et de résistance à l’eau adaptée au bord de la piscine. Le plus récent incorporent également des constructions et des matériaux d’emballage recyclés.

–David Carnoy et John Falcone