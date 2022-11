Les meilleurs accessoires d’appareil photo iPhone pour 2022

Il est difficile de croire qu’il fut un temps où nous ne nous promenions pas tous avec des appareils photo de haute qualité dans nos poches. Oui, nos téléphones sont devenus de plus en plus avancés au fil des ans, leurs appareils photo étant au centre de cette amélioration. La photographie mobile est meilleure que jamais, mais si vous voulez vraiment prendre de belles photos, l’achat de quelques accessoires peut vraiment améliorer votre jeu. Avec du matériel supplémentaire, vous pouvez prendre des photos de qualité professionnelle.

La iPhone 14 et 14 Pro offrent d’excellentes fonctionnalités que les professionnels de la création apprécieront, comme plusieurs caméras arrière – y compris un objectif super grand angle – qui peuvent capturer des photos et des vidéos incroyables.

Cependant, le plus notable est peut-être l’ajout de ProRes, qui a commencé dans la génération précédente et est disponible sur iPhone 14 Pro et Pro Max. Il vous permet de produire un look de post-production beaucoup plus professionnel. Cela signifie que, désormais, les professionnels de la création peuvent intégrer ces Téléphone (s dans leurs productions.

Et bien sûr, vous pouvez simplement sortir avec votre téléphone et en prendre quelques-uns belles imagesmais il existe une multitude d’accessoires pour iPhone 14 que vous pouvez utiliser et qui vous aideront à élever vos vidéos et vos photos à de nouveaux niveaux pour épater vos abonnés.

Voici notre liste des meilleurs équipements à associer à votre iPhone pour booster vos coups. Chaque accessoire iPhone 14 répertorié ici a été testé par nos soins pour nous assurer qu’il fonctionne aussi bien que prévu. S’il n’a pas impressionné, il n’a pas fait la liste. Alors ne cherchez pas plus loin si vous recherchez les meilleurs accessoires de tournage pour iPhone pour faire passer vos compétences au niveau supérieur. Ces excellents accessoires feront de la prise de vue un jeu d’enfant.

Lire la suite: Les meilleurs étuis pour iPhone 14 et iPhone 14 Pro que vous pouvez acheter dès maintenant

Andrew Hoyle/Crumpe Les cages de caméra sont des outils courants qui vous permettent de fixer une grande variété d’accessoires à un reflex numérique, notamment des lumières, des microphones, des poignées et des moniteurs externes. La nouvelle cage mobile de SmallRig offre à peu près les mêmes fonctionnalités, mais pour votre iPhone, et avec plusieurs points de montage autour du bord pour fixer tous les accessoires dont vous avez besoin, comme les microphones. J’utilise la cage avec une lumière LED Aperture attachée, un trépied PolarPro et un microphone Rode (tous vus ci-dessous), ce qui en fait une incroyable plate-forme de vlogging mobile. SmallRig propose également divers accessoires, y compris des poignées supérieures et latérales, qui aident à assurer la stabilité lorsque vous tenez la main pendant le tournage. La cage est solidement construite en aluminium, dispose de montures d’objectif à baïonnette (voir ci-dessous) et d’un fermoir pratique pour insérer et retirer facilement votre téléphone.

Andrew Hoyle/Crumpe Les lentilles anamorphiques sont normalement quelque chose que vous trouverez dans le sac du kit d’un directeur de la photographie professionnel. Ces objectifs offrent un rapport d’aspect plus large que celui que vous obtenez dans un objectif grand angle, ainsi que des reflets d’objectif à ligne bleue distinctifs qui donnent aux images une qualité beaucoup plus cinématographique. L’objectif anamorphique mobile de Moment fait exactement cela pour votre iPhone. Clipsez-le et il comprimera vos séquences dans le format de plans plus courts et larges qui transforme complètement l’apparence de la vidéo que vous pouvez prendre depuis votre téléphone. J’ai absolument adoré le look de mes images de téléphone utilisant l’objectif et c’est un incontournable pour tous les producteurs de films en herbe qui souhaitent améliorer leur jeu avec leur téléphone. Vous devrez filmer avec des applications comme Filmic Pro qui vous permettent de “décompresser” le métrage afin qu’il ne semble pas tout déformé sur la plupart des appareils photo. L’objectif utilise une monture à baïonnette qui se fixe aux boîtiers compatibles, y compris ceux de Moment ou à une variété d’options tierces, y compris la cage SmallRig mentionnée ci-dessus. Vous recevez des alertes de prix pour Lentille anamorphique Moment

Andrew Hoyle/Crumpe Les caméras iPhone n’ont pas le meilleur éclairage, donc avoir une lumière de secours est toujours une bonne idée. Cette lampe vidéo rechargeable USB-C est remplie de lumières LED et est assez petite pour tenir dans la paume de votre main, mais émet une énorme quantité de lumière lorsque vous manquez d’éclairage approprié. Il est idéal pour éclairer vos sujets, que ce soit pour les portraits, la photographie de produits ou la macro ou pour vous éclairer si vous faites du vlogging la nuit. La puissance de sortie est facilement réglable, tout comme la température de couleur de la lumière. Il dispose également d’une variété d’effets de lumière créatifs pour pimenter votre production, y compris des simulations de feux d’artifice, d’éclairs, d’une cheminée scintillante ou du clignotement rouge et bleu des feux de voiture de police. Vous recevez des alertes de prix pour Lampe vidéo LED Aputure MC

Andrew Hoyle/Crumpe La stabilisation d’image intégrée de l’iPhone 14 est déjà superbe, mais pour une conduite encore plus fluide, pensez à utiliser un cardan dédié comme l’OM 5 de DJI. Il égalise tous les mouvements sauf les plus agressifs, vous permettant d’obtenir des images de suivi fluides de vous courir derrière votre sujet pendant que vous filmez une scène de poursuite. Il dispose également d’une perche à selfie extensible intégrée, ce qui le rend non seulement idéal pour les vloggers YouTube, mais permet également des angles plus créatifs en le tenant plus haut, ou même en le retournant et en faisant passer la caméra près du sol ou à travers graminées. Vous recevez des alertes de prix pour DJI Om 5 nacelle

Andrew Hoyle/Crumpe Il est crucial d’enregistrer un bon son pour vos vlogs ou votre prochain court métrage sur iPhone, et bien que l’iPhone fasse un travail décent de capture audio, un microphone dédié fera passer les choses au niveau supérieur. Le micro fusil VideoMicro de Rode peut se brancher sur le port Lightning de votre téléphone (via un adaptateur) et fournit un son cristallin lors de l’enregistrement avec l’application standard pour appareil photo iPhone ou toute application vidéo tierce, ce qui en fait l’un des meilleurs accessoires pour appareil photo iPhone sur le marché. . J’adore l’utiliser sur mon téléphone pour le vlogging et le pare-vent inclus est superbe pour couper le bruit du vent lorsque je travaille sur place. Alternativement, procurez-vous un câble d’extension de 3,5 mm et vous pouvez essayer d’utiliser le micro à l’extrémité d’une perche pour enregistrer l’audio dans une conversation que vous filmez. C’est un excellent investissement si vous recherchez un microphone directionnel. Vous recevez des alertes de prix pour Rode VideoMicro microphone

Andrew Hoyle/Crumpe À 1 795 $, le flash de studio B10 du géant de l’industrie Profoto ne sera guère plus qu’une chimère pour la plupart. Mais si vous souhaitez obtenir un éclairage vraiment professionnel sur place ou dans un studio à l’aide de votre iPhone, le B10 est l’un des meilleurs accessoires pour appareil photo iPhone. . Ce flash professionnel est principalement conçu pour être utilisé avec les reflex numériques, mais peut également être utilisé avec les iPhones et les téléphones Android via l’application Profoto. Si vous êtes prêt à faire passer la photographie de votre smartphone au niveau supérieur, il vous permet d’obtenir des photos avec votre téléphone qui ne seraient tout simplement pas possibles sans lui. Bien sûr, la plupart des pros n’envisageraient probablement pas de filmer un projet majeur uniquement sur leur téléphone, mais c’est une sauvegarde potentiellement excellente en cas de panne de l’appareil photo, ou simplement un moyen léger et pratique de tester des idées sur le terrain sans transporter de sacs de matériel. Il est également livré avec un étui de transport qui le protégera des autres éléments. Sa batterie rechargeable offre une autonomie pouvant fournir plus de 400 flashs complets. Vous recevez des alertes de prix pour Profoto B10

Andrew Hoyle/Crumpe Avoir un trépied solide peut faire toute la différence pour obtenir une vidéo stable et sans oscillation, en particulier si vous voulez vous mettre dans le cadre. Le trépied Apex Minimalist de PolarPro est une excellente option pour les producteurs mobiles, car sa taille compacte signifie qu’il est facile à ranger dans un sac à dos, mais il est suffisamment robuste pour prendre en charge des caméras plus grandes si vous en avez besoin. J’adore l’utiliser pour les prises de vue statiques et pour tenir mon téléphone pour filmer des vlogs tout en me promenant. Il est livré soit avec une rotule à verrouillage par rotation intégrée, soit uniquement avec les pieds du trépied. Je préfère ce dernier car il me permet d’utiliser mes propres rotules compactes, qui sont plus stables avec des charges plus lourdes.