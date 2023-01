Les meilleurs accessoires Cricut dont vous avez besoin en 2023

Les machines Cricut sont des machines d’artisanat fantastiques, mais elles ne peuvent pas le faire seules. Il existe de nombreux types d’accessoires Cricut pour vous aider à rendre votre travail plus efficace. Si vous ne savez pas quels accessoires Cricut sont les meilleurs, nous sommes là pour vous aider. J’ai rassemblé cette liste pratique de tous les super petits outils que j’utilise tous les jours avec ma Cricut pour faciliter mon bricolage.

Si vous êtes à la recherche des bonnes choses à ajouter à votre table de bricolage, je vous recommande de commencer avec ces accessoires Cricut.

Scotch-Brite Cricut fabrique de grands rouleaux de feuilles de transfert pour vous aider à obtenir du vinyle de la feuille adhésive à l’endroit où vous voulez mettre votre création, mais cela ne signifie pas que c’est toujours le meilleur outil pour le travail. Que ce soit pour des raisons de commodité ou de prix ou juste pour la bonne quantité d’adhésif, si je travaille sur plusieurs projets à la fois, je préfère utiliser des feuilles de rouleau anti-peluches à la place. Le petit rouleau pratique sur une belle poignée permet d’obtenir facilement de l’adhésif sur le projet et de le retirer du papier, et la nature déchirable de la feuille de rouleau anti-peluches le rend très facile à séparer du rouleau et à atteindre quelle que soit la destination. votre création. Cela ne pourrait pas être plus facile pour les petits projets, et c’est beaucoup moins cher que d’utiliser les feuilles de transfert officielles la plupart du temps. Vous recevez des alertes de prix pour Rouleaux anti-peluches Scotch-Brite

Cricut Il existe de nombreux kits d’outils de démarrage pour les utilisateurs de Cricut, et Cricut propose certains des meilleurs pour le prix. Il y a un pic de désherbage pour vous aider à soulever les choses que vous avez déjà coupées, une spatule pour obtenir de plus gros projets du tapis sans les déchirer, des pincettes pour le nettoyage et un placement précis et des ciseaux pour vous aider à atteindre facilement la bonne partie de la coupe. Et lorsque vous avez la bonne pièce du cutter, vous pouvez utiliser le grattoir pour nettoyer votre tapis de découpe ou appliquer plus facilement la chose que vous avez coupée. Il y a certainement plus d’outils disponibles pour les utilisateurs avancés, mais ce kit est tout ce dont vous avez besoin pour commencer – et vraiment ce que chaque utilisateur Cricut devrait avoir pour commencer. Vous recevez des alertes de prix pour Ensemble d’outils de base Cricut

James Bricknell/Crumpe La presse à chaud HTVront est un système automatique qui élimine les approximations lors du pressage du vinyle sur les matériaux. Lorsque vous utilisez une presse à chaud portable, vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous appuyez trop longtemps ou de manière inégale, ce qui fait que votre conception n’est pas aussi bonne que vous le souhaiteriez. La presse automatique est cohérente à chaque fois sur le matériau pour que vos impressions soient superbes.

Weenkler Je préfère une coupe de précision chaque fois que je peux l’obtenir, surtout lorsqu’il s’agit de sauver quelque chose que j’ai coupé sur ma Cricut du reste de la feuille. Je ne suis pas le plus précis avec une paire de ciseaux, c’est pourquoi je recommande toujours une bonne tondeuse. La tondeuse Weenkler a la bonne largeur pour toutes les feuilles de vinyle, et la rallonge vous permet de couper des pièces plus grandes avec le même niveau de précision. Cela ne devient pas beaucoup plus facile que cela au fur et à mesure que les outils disparaissent, et cela rend tous vos restes plus uniformes pour le prochain projet. Vous recevez des alertes de prix pour Tondeuse Weenkler 12 pouces

Cricut Votre machine Cricut est livrée avec le même tapis StandardGrip que tout le monde a, mais ce n’est pas toujours le meilleur tapis pour le travail. Cricut fabrique en fait trois autres types de tapis pour différents matériaux et situations. Le tapis LightGrip est idéal pour les projets papier où vous devez être plus prudent, tandis que le tapis StrongGrip est idéal pour le vinyle plus épais et d’autres matériaux plus rigides. Il y a même un tapis FabricGrip, juste au cas où vous auriez besoin de couper du tissu. Il n’est pas toujours facile de trouver chacun d’entre eux dans votre magasin d’artisanat local, c’est pourquoi je vous recommande de commencer par un de chaque, juste au cas où. Et cet ensemble de quatre directement de Cricut est la meilleure façon de le faire. Vous recevez des alertes de prix pour Tapis de découpe (pack de 4)

Cricut Il est assez courant pour les utilisateurs de Cricut de couper tout un tas de choses en même temps, puis de passer une soirée à désherber ces choses afin d’avoir une belle pile de projets avec lesquels travailler. Et la seule chose que chaque projet Cricut a en commun est que plus de lumière facilite toujours les choses. Lorsque vous êtes à la maison, vous avez beaucoup de contrôle sur la quantité de lumière avec laquelle vous devez travailler, et le BrightPad Go est un excellent moyen d’aider avec la lumière lorsque vous êtes ailleurs. Cette tablette rechargeable vous permet de contrôler la luminosité du rétroéclairage et elle est suffisamment fine pour être emportée partout avec vous. Il est parfait pour travailler sur un projet pendant quelques heures lorsque vous n’êtes pas à la maison, vous pouvez donc toujours continuer à être créatif. Vous recevez des alertes de prix pour Cricut BrightPad Go

Tweexy Avoir une place pour vos petits bouts de désherbage est essentiel. J’ai ruiné plusieurs projets en fusionnant accidentellement un morceau d’encre infusible sur un t-shirt, donc je trouve cette petite tasse extrêmement utile. Les rabats supérieurs empêchent vos déchets de tomber et les retirent du crochet de désherbage. Vous recevez des alertes de prix pour Tweexy Craft Vinyl Weeding Scrap Collector Ring