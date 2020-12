Dana Rodriguez pour Vox

Je ne pouvais pas être là pour elle en personne, alors j’ai essayé de m’assurer qu’elle ne manquait jamais de piles ou de livres.

Pendant la majeure partie de cette année, ma grand-mère et moi nous nous sommes menti. Nous avons parlé presque tous les jours et le début de chaque conversation est le même.

« Désolé, travaillez-vous? » elle demanderait. «J’ai juste une petite question.» Sauf qu’elle savait que je travaillais, et ce n’était jamais une question rapide.

«Ne vous en faites pas», dis-je. «Vous pouvez toujours m’appeler. Si je ne peux pas me rendre au téléphone, je rappellerai simplement. »

Ce n’est pas vrai non plus. Je décroche toujours le téléphone quand elle appelle. C’est la ligne la plus directe pour moi, si fiable que si j’envoie ma mère à la messagerie vocale, elle appellera à nouveau depuis le téléphone de ma grand-mère.

Ma grand-mère a menti cette année parce qu’elle ne veut pas que je m’inquiète pour elle, et j’ai menti parce que j’ai toujours fait. Bien qu’elle soit en bonne santé surnaturelle, elle ne pouvait plus quitter la maison; à 97 ans, elle était carrément dans la catégorie «à risque» pour Covid-19, ce qu’elle comprenait mais qu’elle ressentait toujours.

Mes parents, avec qui elle vivait, approvisionnaient le réfrigérateur et le garde-manger et la surveillaient plusieurs fois par jour, mais la plupart du temps, ils travaillaient. Quand ils étaient à la maison, ils restaient à des étages séparés. Pour des raisons de sécurité, elle passait ses journées principalement seule, à lire ou à s’occuper de la maison ou à écrire dans ses cahiers. Elle m’a parlé de ses orchidées, de ce qu’elle préparait pour le dîner, des livres qu’elle lisait.

Avant de raccrocher, j’avais demandé si elle avait besoin de quelque chose. Elle a toujours dit non. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle dise quelque chose de différent, mais j’ai quand même demandé. L’aide était quelque chose qu’elle offrait aux autres et qu’elle rejetait pour elle-même avec la même force. Elle a toujours pensé que la meilleure façon de prendre soin de soi est de prendre soin des autres. Lorsque le mari de son amie est décédé, elle a envoyé suffisamment de nourriture pour remplir le réfrigérateur deux fois, puis lui a dit de prendre un chien.

Ma grand-mère est née pendant la Grande Dépression et est devenue majeure pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle a intériorisé à la fois le stoïcisme pour le plus grand bien et une générosité sans réserve avec tout ce qu’elle avait, peu importe combien ou peu. Sa jeune vie était marquée par l’insécurité économique, elle s’est donc assurée que ses propres enfants avaient des bases solides sur lesquelles bâtir leur vie.

Il n’a jamais été question de crédit ou de gratitude. Elle voulait juste que je sois heureuse.

Les opinions de mes parents sur l’argent, par contre, reposaient sur cette bienveillance et la sécurité des années 80: des emplois stables, des entreprises prospères et l’idée toujours privilégiée que quoi qu’il arrive, les choses finiraient par s’arranger. La récession, combinée à leur alcoolisme croissant, a mis à rude épreuve leurs filets de sécurité financière au point qu’il n’y avait pas de place pour le poids supplémentaire de moi et de mes frères lorsque nous sommes partis pour l’université. Ou peut-être ont-ils simplement oublié que nous avions besoin de choses aussi.

J’ai travaillé à l’université, contracté des prêts étudiants et est devenu exceptionnellement bon en mathématiques mentales. Pendant les mois d’hiver, lorsque mes heures de garde étaient réduites pour les vacances, ma grand-mère s’assurait que j’avais assez d’argent pour faire l’épicerie, 100 $ apparaissant sur mon compte courant. Elle a cosigné mes appartements jusqu’à ce que je me marie et a utilisé ses miles aériens pour me ramener à la maison pour son anniversaire. Quelques fois par an, je recevais un billet de 20 $ par la poste avec des instructions explicites pour le dépenser pour quelque chose de frivole qui me ferait sourire.

Je n’ai jamais rien demandé. L’argent apparaissait tranquillement. Quand j’ai essayé de la remercier, elle ne voulait pas l’entendre. Il n’a jamais été question de crédit ou de gratitude. Elle voulait juste que je sois heureuse.

Après quelques années de gestion de la dette et de l’insécurité financière, ma vie a finalement commencé à s’équilibrer. Une fois mes propres besoins de base couverts, je me livrais à de petites générosités. J’ai envoyé des fleurs à mes amis quand je les ai manquées. J’ai acheté de nouvelles chaussures à ma mère. Les boissons ou le dîner ou le dessert étaient sur moi. J’aurais probablement dû épargner plus ou investir, mais je ne voyais pas l’intérêt de gagner de l’argent si je ne l’utilisais pas pour améliorer un peu ma vie et celle de ceux qui m’entourent. Chaque achat ressemblait à un investissement dans le plaisir ou la joie ou le confort.

Pendant la quarantaine, l’argent m’a permis de résoudre des problèmes à distance. Certains étaient de simples correctifs, comme des piles pour la loupe que ma grand-mère utilisait pour lire le courrier. D’autres étaient plus existentiels, comme une copie de L’anglais de Dreyer quand elle m’a dit qu’elle avait l’impression que la grammaire et l’usage contemporains lui avaient échappé. Elle était triste de ne pas pouvoir organiser une fête le jour de son anniversaire, alors j’ai commandé une douzaine de gâteaux miniatures à ma mère pour qu’elle les laisse à la porte de ses amis alors que ma grand-mère quittait la voiture.

Au cours des six premiers mois, j’ai dépensé 786 $ en articles divers, sans compter l’expédition accélérée pour laquelle je me suis souvent empressé de me sentir coupable de l’impact de l’achat sur l’environnement et de le faire quand même. Rien n’était particulièrement urgent ou même difficile à acquérir, principalement des choses qui lui semblaient trop petites ou insignifiantes pour qu’elle dérange quelqu’un d’autre. Mais cela n’a jamais été un problème, juste cinq clics sur mon téléphone portable pour un e-mail de confirmation pendant qu’elle me racontait sa journée. Je pourrais lui montrer en temps réel, de partout au pays, qu’elle n’était pas un fardeau et qu’il était normal de vouloir plus que simplement ce dont elle avait besoin. Toutes les quelques semaines, elle menaçait de m’envoyer un chèque, et je dirais que je ne l’encaisserais pas, et elle se moquait de moi pendant quelques minutes.

Alors que l’été tombait à l’automne et que nous nous adaptions à nos vies confinées à la maison, ma grand-mère et moi avons maintenu le modèle facile de nos appels téléphoniques quotidiens, ou «visites», comme elle les appelait. Elle m’a laissé sauter pour des couvertures rigides, et j’ai arrêté de lui demander combien de protéines elle avait eue ce jour-là. Au fil des semaines, elle avait l’air un peu moins seule, un peu plus comme elle-même.

Puis, en faisant la lessive, elle est tombée. Elle était tombée une poignée de fois auparavant, se cassant le bras et lui blessant le coccyx, mais rien à ce point ne l’avait vraiment ralentie. Elle a insisté sur le fait que sa version d’indépendance exigeait de pouvoir faire tout ce qu’elle avait toujours fait, monter les escaliers, soulever des caisses et flirter avec le directeur de la banque. Quand elle s’est cassé le bras l’été dernier, elle a utilisé son écharpe comme un sac à main, ce qui, selon elle, la rendait encore plus efficace. Mais c’était plus grave, un fémur cassé qui a nécessité une intervention chirurgicale. J’ai pleuré en Californie et dépensé 40 $ en livraison de pizza pour mes parents.

Tout bien considéré, la chirurgie semblait bien se dérouler, mais il était difficile d’obtenir une réponse claire sur ce à quoi ressemblait son chemin. Elle est sortie de l’hôpital, puis est revenue quelques jours plus tard, sa tension artérielle basse concernant l’infirmière. Ils ont attendu quelques jours, n’ont rien trouvé et l’ont renvoyée chez elle. Quand j’ai posé des questions sur son pronostic, le médecin a simplement répondu: «Elle a 97 ans».

Elle a arrêté d’appeler. Elle a dit qu’elle ne se souvenait plus de mon numéro de téléphone après l’opération. Je l’appelais tous les jours, que ce soit dans sa chambre d’hôpital ou chez mes parents. La plupart du temps, elle dormait et quand nous parlions, elle avait l’air faible et confuse. Après des semaines à regarder les statistiques de Covid-19 et à appeler ma tante virologue avec panique, j’ai réservé un vol de dernière minute pour Atlanta (798 $). Ma mère avait du mal à prendre soin de ma grand-mère, et je ne pouvais pas aider de tout le pays de manière significative sans procuration. Et, la partie tacite et égoïste: je voulais savoir si elle était en train de mourir pour que je puisse dire au revoir.

Le premier matin où j’étais là, il est apparu que la réponse était oui. Elle pleura de douleur au réveil, des cris béants qui me brisèrent le cœur. J’ai ajusté l’angle de son lit d’hôpital et lui ai donné du gruau jusqu’à ce qu’elle puisse supporter un analgésique. Quand elle s’est installée, ma mère m’a envoyé faire l’épicerie et j’ai pleuré sur le parking du Publix.

Mais, après ce premier jour, elle s’est améliorée. Fidèle à son habitude, elle n’a jamais rien demandé, mais pendant les 10 jours que j’ai passés en ville, j’ai pu lui donner ce dont elle avait besoin. Le temps, les courses, le muscle pour soulever son petit corps. J’ai acheté deux ensembles de draps jumeaux doux et extra-longs pour son lit d’hôpital (48 $); trois hauts de pyjama boutonnés pour qu’elle n’ait pas à lever les bras au-dessus de sa tête (32 $); deux bouteilles d’analgésique de force régulière Tylenol (13 $); un panier de rangement qui se fixe aux balustrades de son lit pour que son puzzle de mots croisés ne se perde pas (16 $); Lotion CeraVe pour ses talons craquelés (18 $); un oreiller corporel en mousse à mémoire pour l’empêcher de rouler dans son sommeil (70 $); un nouveau tube de Balm Dotcom en cerise parce que ses lèvres étaient sèches et pelées, et parce qu’elle se sent plus comme elle-même avec un peu de couleur (12 $); et une longue liste d’achats de pharmacie qu’elle trouverait indigne de ma liste.

Avec un peu de temps et de patience, nous avons trouvé une position dans laquelle elle pouvait dormir qui ne lui ferait pas mal aux épaules, le bon positionnement de ses oreillers pour soulager ses genoux. Elle a résisté à manger à moins que quelqu’un ne mange avec elle, alors nous en avons fait une occasion. J’ai fait des recettes complexes et complexes ou j’ai ramassé les bons sandwichs de la boulangerie du coin. Nous avons pris un dessert à chaque repas, et même si nous étions tous les deux en pantalon de jogging, c’était spécial.

Le matin de mon départ, elle m’a tenu aussi fermement qu’elle le pouvait et j’ai promis que je serais bientôt de retour, ce qui, j’espère, n’était pas un mensonge mais pourrait l’être. J’ai pleuré des larmes désordonnées dans mon masque dans l’avion, me sentant à la fois si triste et si chanceuse. Quel cadeau d’être près d’elle alors que tant de gens souffrent seuls de tant de pertes, qui n’ont pas pu dire au revoir, et quelle chance ai-je pour cela de ne pas avoir été au revoir après tout.

Bien sûr, j’aurais dû savoir mieux que d’espérer si effrontément. Dès qu’elle s’est améliorée pendant que j’étais là-bas, elle a pris un virage. Elle a cessé de dormir toute la nuit, le dos souffrant constamment, une escarre persistant sur son sacrum. Dans ce qui ressemblait à un affront personnel, elle a été libérée sans cérémonie de la physiothérapie et de l’ergothérapie en raison de progrès retardés. Son médecin l’a transférée aux soins palliatifs. J’ai fait rage contre ma mère.

«Elle allait tellement mieux», ai-je dit. «Comment ont-ils pu l’abandonner?

«Eh bien,» dit-elle. «Elle a 97 ans»

Le lendemain, j’ai appelé ma grand-mère à l’Echo Show, je lui ai appris à demander l’heure et la météo (334 $ pour deux le premier jour). Nous avons bu notre café, seul son front visible sur l’écran, et j’ai demandé comment elle allait.

«Oh, tu sais,» dit-elle. «Je ne suis pas du genre à me plaindre.»

«Faites-le», ai-je dit. « Juste un peu. »

Elle m’a dit que son épaule agissait à nouveau et que sa chambre avait des courants d’air la nuit.

«Ce n’est la faute de personne», dit-elle. «Et j’aime être près de la fenêtre.»

Après avoir raccroché, j’ai dépensé 210 $ pour une couverture en tricot surdimensionnée pour elle, le même modèle que je m’étais acheté après mon retour à San Francisco lorsque je me sentais triste. J’avais justifié que j’aurais la couverture pour les années et les années à venir. En l’achetant pour elle, l’achat était un acte de foi, un investissement dans une vie et un avenir sur lesquels je ne suis tout simplement pas prêt à compter. Je comprends que l’avoir avec nous maintenant n’est rien de moins que miraculeux et que cela pourrait être la fin de sa vie. Même si cela est vrai, je continuerai de lui étendre la générosité qu’elle m’a accordée toute ma vie – un amour qui m’a montré que j’étais toujours capable, mais jamais, jamais seule.

Anna Held est une écrivaine basée à San Francisco. Son travail est apparu dans Catapulte, La Coupe, BuzzFeed, Monde du coureur, et autres publications.