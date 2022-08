Les meilleures villes pour gagner plus que vos parents

Si vous n’avez pas de parents riches, la différence entre voyager en autocar et prendre des jets privés peut dépendre de l’endroit où vous avez grandi.

C’est selon une étude publié dans la revue scientifique Nature en deux parties En Lundi. Les chercheurs qui ont étudié 21 milliards d’amitiés sur Facebook ont ​​découvert que les enfants ont plus de chances de gravir les échelons sociaux et professionnels s’ils sont amis avec des enfants de familles à revenu élevé. Et un tel mélange socio-économique est plus courant dans certaines parties du pays que dans d’autres, note l’étude.

Les auteurs de l’étude ont mesuré la « connexité sociale » – ou l’interaction significative entre les résidents riches et pauvres – dans les comtés à travers l’Amérique, et ont déterminé que « si les enfants de parents à faible revenu devaient grandir dans des comtés avec une connectivité économique comparable à celle de la moyenne enfant dont les parents ont des revenus élevés, leurs revenus à l’âge adulte augmenteraient de 20 % en moyenne.”

L’étude a également noté que la valeur des liens sociaux “équivaut à la différence de résultats moyens entre un enfant qui grandit dans une famille qui gagne 47 000 $ par an au lieu de 27 000 $ par an”.

Sur les 200 plus grands comtés du pays, voici les 11 villes les plus importantes de l’étude où une telle connectivité sociale se développe :

San Fransisco Comté d’Utah, Utah Loudoun, Virginie Snohomish, Washington Norfolk, Massachusetts Comté de Fairfax, Virginie San Mateo, Californie Waukesha, Wisconsin Santa Clara, Californie Davis, Utah Honolulu

San Francisco est en tête du peloton : les résidents ont environ 80 % de chances d’être exposés à des pairs à revenu élevé, et les personnes les plus pauvres sont environ 6 % plus susceptibles de se lier d’amitié avec quelqu’un d’un ménage à revenu élevé, selon l’étude.

La raison n’a rien à voir avec l’admiration des voitures de luxe ou des sacs de créateurs de vos amis. Au lieu de cela, les parents riches consacrent souvent des ressources à enseigner à leurs enfants comment réseauter, postuler à des emplois et acquérir une foule de compétences professionnelles – et les enfants ont tendance à partager leurs apprentissages avec les gens qui les entourent, selon l’étude.

Matthew Jackson, professeur d’économie à Stanford et l’un des auteurs de l’étude, affirme que plusieurs facteurs pourraient expliquer pourquoi le phénomène est plus courant dans certaines villes que dans d’autres, allant de la taille des lycées locaux aux attitudes particulières de communautés spécifiques.

L’un des facteurs les plus importants est le revenu moyen des habitants d’une ville, dit Jackson : Le revenu médian des ménages à San Francisco est de 119 000 dollars par an, selon le recensement américain. En comparaison, le comté de Cameron, au Texas, l’une des pires villes du pays en termes de connectivité sociale, selon l’étude, a un revenu médian des ménages de 41 200 dollars par an.

“Souvent, les zones qui sont vraiment [socially connected] sont pour la plupart des gens riches”, a déclaré Jackson à CNBC Make It. “Je pense que c’est l’un des défis : comment établissez-vous ces liens dans des zones où vous traitez principalement avec des personnes pauvres ?”

Jackson dit également que la ségrégation financière des communautés riches et pauvres entre en jeu. Si des personnes de niveaux de revenus différents ne vivent pas dans les mêmes quartiers, elles interagiront moins.

Cette recherche n’est pas un livre fermé. Par exemple, Jackson dit qu’il essaie toujours de comprendre pourquoi Minneapolis semble être beaucoup plus socialement connectée qu’Indianapolis, malgré des données démographiques similaires dans les deux villes du Midwest.

“Il est difficile de savoir exactement ce qui est responsable de [that difference] et dans quelle mesure cela dépend de la culture », dit Jackson. « Je pense que nous aimerions en savoir beaucoup plus sur ce qui peut exactement favoriser ces liens entre les classes.

Jackson dit qu’il espère que davantage de données pourront aider à sortir davantage de personnes de la pauvreté.

“Ces données peuvent aider les administrateurs scolaires et les dirigeants communautaires à comprendre pourquoi les gens ne se connectent pas, et j’espère que cela influencera les politiques”, dit-il. “Mais il s’agit d’un projet en cours. Maintenant que l’ampleur de ces données et leur richesse sont accessibles à de nombreux chercheurs, nous espérons pouvoir commencer à répondre à toutes sortes de questions.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Voici combien d’argent il faut pour être considéré comme riche dans 12 grandes villes américaines

Au revoir, San Francisco : les 7 principales villes américaines que les acheteurs cherchent à quitter