Les meilleures villes pour décrocher un emploi hybride à six chiffres

Même si plus de travailleurs se présentent à un bureau qu’il y a un an, le travail hybride qui leur permet de travailler à domicile au moins une partie du temps reste la tendance dominante.

Plus de la moitié des personnes occupant des emplois accessibles à distance s’attendent à travailler dans un arrangement hybride d’ici la fin de l’année, selon Gallupet les recherches en ligne d’emplois hybrides ont augmenté de 130 % l’année dernière, selon une société de recrutement informatique Groupe Recrutement Frank.

En ce qui concerne la possibilité de travailler à domicile, au moins une partie du temps, et d’exiger un salaire élevé, plusieurs pôles technologiques majeurs ouvrent toujours la voie. Plus d’un quart des emplois hybrides à San Francisco et Seattle paient plus de 100 000 $ par an, selon un rapport de SimpleTexting, un service de marketing par SMS.

L’analyse examine les 100 villes américaines les plus peuplées et le nombre d’offres d’emploi hybrides, selon les listes LinkedIn, sur le marché du travail de la ville. Les analystes ont ensuite appliqué un filtre pour identifier la part des emplois hybrides qui paient 100 000 $ par an ou plus dans chaque ville.

Les principales villes où les travailleurs hybrides gagnent 100 000 $ par an ou plus comprennent :

San Fransisco: 27% des emplois hybrides paient six chiffres Seattle: 26% des emplois hybrides paient six chiffres Los Angeles: 14% des emplois hybrides paient six chiffres Austin, Texas: 13% des emplois hybrides paient six chiffres La ville de New York: 12% des emplois hybrides paient six chiffres Tucson, Arizona: 11% des emplois hybrides paient six chiffres Détroit: 10% des emplois hybrides paient six chiffres Boston: 10% des emplois hybrides paient six chiffres San Diego: 10% des emplois hybrides paient six chiffres Chicago: 10% des emplois hybrides paient six chiffres

Il est logique que les pôles technologiques et les grandes villes aux loyers exorbitants soient en tête de liste, bien que les meilleures villes pour un emploi hybride à six chiffres ne soient pas toutes concentrées sur les côtes.

Par exemple, Austin, Texas, a connu une croissance en tant qu’entreprises (y compris les entreprises technologiques) affluent vers la ville montante pour puiser dans sa jeune population, trouver des biens immobiliers moins chers et bénéficier d’une charge fiscale réduite.

Les entreprises regardent également Tucson, en Arizona, comme un bon endroit pour agrandir, apportant plus d’emplois bien rémunérés et favorables aux hybrides dans la région. Et même à Detroit, où le revenu médian des ménages est d’environ 32 000 $ par an, 10 % des emplois hybrides disponibles franchissent la barre des six chiffres.

Certains marchés du travail offrent plus de possibilités de travailler à domicile que d’autres. Les meilleures villes pour trouver un emploi hybride en général comprennent :

Atlanta: 710 offres d’emploi hybrides pour 100 000 personnes Boston: 547 offres d’emploi hybrides pour 100 000 personnes Washington DC: 349 offres d’emploi hybrides pour 100 000 personnes San Fransisco: 310 offres d’emploi hybrides pour 100 000 personnes Seattle: 294 offres d’emploi hybrides pour 100 000 personnes

Les experts en milieu de travail affirment que le fait d’autoriser le travail à distance et hybride peut aider les entreprises à embaucher à partir d’un bassin de talents plus diversifié et à empêcher les gens de démissionner. Les employés disent que la flexibilité les aide à se sentir plus engagés, productifs et équilibrés entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

“Nous avons certainement vu un point de basculement vers une intégration plus profonde et plus permanente du travail à distance et hybride dans les organisations”, a déclaré Sara Sutton, fondatrice et PDG de FlexJobs à CNBC Make It en septembre, et elle s’attend à ce que les arrangements hybrides deviennent “le lieu de travail”. norme” à l’avenir.

