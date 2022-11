Les meilleures villes internationales pour vivre et travailler à l’étranger cette année

Ouvriers à la recherche d’une qualité de vie exceptionnelle et d’un faible coût de la vie affluent vers Valence, en Espagne, qui a été classée la ville n ° 1 pour les expatriés pour vivre et travailler à l’étranger en 2022. C’est selon une enquête auprès de plus de 12 000 répondants de InterNationsune communauté d’expatriés en ligne avec plus de 4,5 millions de membres dans le monde.

Valence gagne la première place pour être “un endroit sûr avec un excellent climat, une vie nocturne et une culture dynamiques, un environnement urbain agréable et de grandes opportunités de voyage” tout en étant “assez abordable”, déclare Malte Zeeck, fondateur d’InterNations.

Il est assez facile pour les travailleurs à distance d’autres pays de l’Union européenne de s’installer en Espagne sans demander de visa ou de permis de travail, ajoute Zeeck. Et cela pourrait aussi devenir le prochain grand point chaud parmi les travailleurs à distance non européens : le parlement espagnol a récemment adopté la soi-disant Loi sur les startupsqui comprend la création d’un nouveau type de visa pour les nomades numériques qui devrait être disponible d’ici janvier 2023.

Les expatriés de la deuxième place de Dubaï, quant à eux, bénéficient d’une scène sociale florissante ainsi que de bonnes perspectives d’emploi et d’une culture d’entreprise créative. Et les nouveaux arrivants à Mexico le classent haut en ce qui concerne l’installation et le sentiment d’être chez eux, mais bas sur les mesures environnementales, climatiques et de sécurité.

Voici les 10 meilleures villes pour les expatriés vivant et travaillant à l’étranger, et ce que les résidents pensent de leur maison loin de chez eux.