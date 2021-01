Avouons-le, avec la météo imprévisible toute l’année au Royaume-Uni, une veste imperméable est un élément essentiel de la garde-robe et sera toujours un bon investissement.

Que vous soyez en excursion d’une journée ou que vous fassiez simplement la promenade quotidienne du chien, les meilleures vestes imperméables pour femmes vous assureront de rester au sec tout le temps pour une expérience plus agréable.

Que vous recherchiez une option légère pour vous emmener au printemps ou des choix plus épais pour les promenades hivernales, nous sommes là pour vous.

Continuez à faire défiler notre liste des meilleures vestes imperméables pour femmes ci-dessous, afin que vous vous sentiez toujours bien et que vous ayez l’air bien, même lorsque les prévisions ne le sont pas.

Meilleures vestes imperméables pour femmes

1. Veste The North Face Sangro pour femmes







Si vous recherchez une veste imperméable vraiment fiable qui ira avec tout, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce choix élégant de The North Face.

La coque légère vous gardera bien sûr au sec, mais vous protégera également du vent et régulera la température de votre corps – idéale pour les conditions changeantes lors de la randonnée.

Une capuche douillette, des poignets velcro et un ourlet ajustable vous garantissent également une tenue confortable et élégante.

Un porteur heureux a déclaré: « Cette veste est idéale pour un usage quotidien et des randonnées. La coupe est très flatteuse et très satisfaite de la qualité. Exactement ce que j’attendais de North Face. »

Prix: 120 £, The North Face – achetez ici maintenant

2. Veste matelassée légère à capuche M&S







Qui aurait cru que M&S pouvait être aussi street et nerveux? Cette veste imperméable rembourrée respire les vibrations athleisure et est parfaite pour être associée aux vêtements de détente dans lesquels nous vivons tous en ce moment.

La finition déperlante vous gardera au sec en cas de légères averses et la conception rembourrée est chaude et confortable. Parfait pour les promenades hivernales ou l’exercice, il possède également un col montant pour un facteur de confort supplémentaire.

De plus, il est fabriqué avec du polyester recyclé, donc il est également écologique.

Prix: £ 55, M&S – achetez ici maintenant

3. Veste imperméable Superdry Essentials Harpa







On adore cette veste imperméable pour femme aux teintes blush, qui offre une subtile touche de couleur, alliant parfaitement joli et pratique.

Le matériau léger comme l’air protège du vent ainsi que de l’eau et est respirant pour vous garder au frais en été également. Les poignets réglables et une capuche offrent une protection supplémentaire. L’investissement parfait pour ces averses d’avril …

Prix: à partir de 47,22 £, Amazon – achetez ici maintenant

4. Veste Lululemon Hood Lite







Cette jolie veste imperméable de couleur menthe est très pratique et se range dans le hoo pour créer un sac de ceinture afin que vous puissiez avoir les mains libres pendant votre journée ou marcher lorsque la pluie s’arrête.

Le tissu coupe-vent et déperlant vous gardera au sec dans les averses légères, et il y a un ourlet cinchable pour mieux empêcher les éléments. Parfait pour tout, de la course à la randonnée.

Prix: 59 £, Lululemon – achetez ici maintenant

5. Parka à capuche imperméable et imperméable Rimona pour femmes







Si vous souhaitez combiner chaleur et imperméabilité, cette parka isolée est parfaite.

Il a des bordures en fausse fourrure et se trouve à mi-cuisse, ce qui le rend parfait pour l’hiver. Il y a une capuche douillette doublée de fausse fourrure, une coupe ajustée pour un look flatteur et deux poches avant pratiques. La couleur kaki est également tendance mais intemporelle.

Prix: À partir de 45 £, Amazon – achetez ici maintenant

6. Coupe-vent Everlane The ReNew







Protégez-vous lors de vos pauses quotidiennes d’exercice ou de marche avec cette veste imperméable d’une jolie couleur crème.

Le coupe-vent à capuche est déperlant et vous gardera au sec et heureux pendant que vous êtes en déplacement.

Et les consommateurs soucieux de l’environnement adoreront le fait qu’il soit fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées, détournant les déchets des décharges et réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. Parfait.

Prix: 30 £, tout le monde – achetez ici maintenant

7. Veste longue imperméable Roxy Madden







Restez au chaud (et au sec!) Les jours d’hiver les plus froids avec cette veste imperméable pour femme ultra-chaude, légère et respirante.

L’imperméabilisation haute performance vous protégera des fortes averses, la longueur de la longue vous gardera bien au chaud et la capuche et les poches chauffe-mains offrent une protection supplémentaire.

Prix: £ 108, Roxy – acheter ici maintenant

8. Parka à capuche en duvet Uniqlo Seamless







Cette veste imperméable pour femme allie l’équilibre parfait entre forme et fonction.

Le duvet sans coutures signifie que le manteau est léger, mais parvient tout de même à conserver beaucoup de chaleur, tandis que le tissu repousse la pluie et la neige.

Un client heureux – et toastie – a déclaré: « Excellent produit! Il est très léger. Vous garde au chaud sans vous sentir lourd sur votre corps. Super content d’avoir acheté ça! »

Prix: 79,90 £, Uniqlo – acheter ici maintenant

9. Veste matelassée en fausse fourrure Next







Enveloppez-vous au chaud et évitez la pluie avec cette veste imperméable parfaite pour les mois d’hiver.

Le design rembourré est super confortable, tandis que la capuche doublée de fausse fourrure est à la fois réconfortante et chaude.

Et la silhouette moulante vous assurera un look fabuleux à chaque promenade ou randonnée avec votre chien. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

Prix: £ 85, Suivant – acheter ici maintenant