Les meilleures ventes et offres de retour à l’école aux États-Unis

La rentrée scolaire approche à grands pas. Si vous cherchez à vous procurer tous les éléments essentiels avant le début des cours à l’automne, ne cherchez pas plus loin.

Outre les fournitures scolaires et la papeterie, la technologie pour l’apprentissage à distance est devenue d’autant plus nécessaire depuis la pandémie, nous nous attendons donc à de grosses économies des Chromebooks à petit budget jusqu’aux appareils haut de gamme comme les MacBook et les ordinateurs portables Surface.

Recherchez également les ventes de retour à l’école directement auprès des fabricants. Pomme offre des cartes-cadeaux en plus de ses remises éducatives sur Mac et iPad, tandis que Microsoft, CV, Dellet Lenovo ont tous des programmes de réduction pour les étudiants avec jusqu’à 40 % de réduction.

La vente de rentrée scolaire de Samsung comprend des écouteurs gratuits, tandis que OnePlus offre 10% de réduction pour les étudiants et les enseignants sans aucun code de bon. Adobe a également plus de 60 % de réduction sur son forfait Creative Cloud All Apps pour l’éducation.

Ce ne sont là que quelques offres à noter, mais nous avons décrit ci-dessous toutes les plus grosses ventes – ainsi que les meilleures offres technologiques pour les étudiants des principaux détaillants américains tels que Walmart, Target, Amazon, Best Buy et plus encore.

Pas aux États-Unis ? Nous examinons séparément les meilleures offres de rentrée des principaux détaillants britanniques.

Quels détaillants organisent des soldes pour la rentrée ?

Adobe – Économisez 60 % sur Creative Cloud

Amazone – Réductions sur les fournitures scolaires, la mode et l’électronique

Vente Apple pour la rentrée scolaire – Cartes-cadeaux gratuites jusqu’à 150 $, 20% de réduction sur AppleCare +

Best Buy – Remises sur les ordinateurs portables, les moniteurs, les écouteurs et plus

Déclut – Jusqu’à 150 $ de rabais sur les téléphones intelligents remis à neuf

Dell – Jusqu’à 50% de réduction

CV – Jusqu’à 40% de réduction

Kohl’s – Back to College Sale avec 20% de réduction avec le code FAMILYSHOP (se termine le 31 juillet)

Lenovo – Économisez 5% supplémentaires (réduction pour étudiants et enseignants)

Newegg – Jusqu’à 70% de réduction sur les moniteurs, ordinateurs portables, tablettes et autres appareils électriques

Microsoft – 10% de réduction pour les étudiants, les étudiants obtiennent Office 365 gratuitement

OnePlus – 10% de réduction pour les étudiants ou les enseignants

Samsung – Galaxy Buds 2 gratuits avec S22 Ultra ou Tab S8 Ultra, réductions sur Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds

Staples – Remises sur les ordinateurs portables et les accessoires technologiques

Cible – 70 $ de réduction sur AirPods Pro, ordinateurs portables à partir de 339,99 $, tablettes à partir de 49,99 $

Walmart – Offres sur les ordinateurs portables, la télévision, les fournitures scolaires et plus encore. Consultez notre guide complet sur Walmart+ pour économiser sur la livraison

Les meilleures offres de rentrée scolaire et universitaire aux États-Unis en ce moment

Ci-dessous, nous avons mis en évidence certaines des meilleures offres de rentrée scolaire en ce moment.

Meilleures offres américaines Lenovo IdeaPad Duet 5 (OLED 13,3 pouces) 1 De : Amazone Était : 429,99 $ À présent:

387 $

(10% de réduction) Une autre variante de la tablette Lenovo Duet Chromebook, cette version comprend un écran OLED 1080p, à peu près le meilleur que vous trouverez sur un Chromebook. Le soutien devrait durer jusqu’en 2028. Apple AirPod Pro 2 De : Amazon États-Unis Était : 249 $ À présent:

179,99 $

(70 $ de rabais) Amazon a le prix le plus bas sur les AirPods Pro en ce moment. Charge Fitbit 5 3 De : Amazon États-Unis Était : 179,95 $ À présent:

118,24 $

(21% de réduction) Le tracker Fitbit Charge 5 a maintenant plus de 60 $ de réduction sur Amazon ! Google Nest Mini (2e génération) 4 De : Walmart Était : 49 $ À présent:

27,95 $

(21 $ de rabais) Walmart a réduit son prix sur le Nest Mini, qui est maintenant inférieur à 30 $. Pavillon HP 24 5 De : HP Était : 1 099,99 $ À présent:

899,99 $

(18 % de réduction) Le HP Pavilion 24 est livré avec un Core i5-11500T, une GeForce MX 350, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 256 Go et un disque dur 1 To 7200. L’écran de 23,8 pouces est capable d’une résolution de 1920 × 1080 et l’ensemble de la configuration est livré avec une webcam intégrée et des haut-parleurs assez puissants. Parfait pour cette nouvelle mise à niveau de bureau à domicile que vous recherchiez, et un excellent prix pour un ordinateur livré avec un moniteur intégré. Fitbit Inspire 2 6 De : Amazon États-Unis Était : 99,95 $ À présent:

69,95 $

(30 $ de rabais) Amazon a toujours des offres intéressantes sur Fitbits, et actuellement, il a 30 $ de réduction sur l’Inspire 2. Le tracker de fitness est disponible dans un choix de trois couleurs, est à l’épreuve de la natation et, en ce moment, bénéficie d’un accès gratuit d’un an à Fitbit Premium. Chromebook Samsung Galaxy (13,3 pouces) sept De : Amazone Était : 999,99 $ À présent:

902,39 $

(10% de réduction) Avec un écran OLED 4K et un processeur Core i5, ce Chromebook a peut-être trop de muscle pour la simple navigation sur le Web, mais la remise décente le rend attrayant. Le support expire en juin 2028. Téléviseur Samsung UN60TU7000 60 pouces 4K 8 De : Walmart Était : 598 $ À présent:

498 $

(100 $ de rabais) Ce téléviseur Samsung bénéficie d’une réduction de 100 $ sur Walmart et est livré avec une résolution 4K UHD, un mode de jeu automatique, un design élégant et toutes les applications de divertissement dont vous avez besoin. Ordinateur portable Lenovo Chromebook Flex 11 pouces 9 De : Amazone Était : 189 $ À présent:

169 $

(11 % de réduction) Procurez-vous un Chromebook 2 en 1 d’Amazon pour seulement 169 $. Fitbit Luxe dix De : Amazon États-Unis Était : 149,95 $ À présent:

96 $

(54 $ de rabais)

