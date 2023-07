Les meilleures universités s’engagent à adapter l’enseignement et l’évaluation pour intégrer l’utilisation de l’IA

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les universités adapteront l’enseignement et l’évaluation pour les étudiants afin d’intégrer l’utilisation « éthique » de l’intelligence artificielle générative, ont déclaré des institutions de premier plan.

Le Russell Group, qui comprend bon nombre des universités les plus sélectives du Royaume-Uni, a publié un ensemble de principes pour aider les universités à tirer parti des opportunités que l’intelligence artificielle (IA) offre à l’éducation.

La déclaration, soutenue par les vice-chanceliers des 24 universités du groupe Russell, espère soutenir l’utilisation éthique et responsable de logiciels comme ChatGPT tout en garantissant le respect de l’intégrité académique.





Tout le personnel qui soutient l’apprentissage des élèves doit être habilité à concevoir des sessions d’enseignement, du matériel et des évaluations qui intègrent l’utilisation créative d’outils d’IA générative, le cas échéant Groupe Russel

ChatGPT est une forme d’IA générative qui peut répondre aux questions d’une manière humaine et comprendre le contexte des requêtes de suivi, un peu comme dans les conversations humaines, tout en étant capable de rédiger des essais si demandé – suscitant des craintes que cela pourrait être utilisé par les élèves pour faire leurs devoirs.

Mais la déclaration du Russell Group suggère que l’intégration d’outils d’IA générative dans l’enseignement et les évaluations « a le potentiel d’améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiants, d’améliorer les compétences de raisonnement critique et de préparer les étudiants aux applications réelles » des technologies d’IA génératives.

Il a déclaré: « Tous les membres du personnel qui soutiennent l’apprentissage des élèves devraient être habilités à concevoir des sessions d’enseignement, du matériel et des évaluations qui intègrent l’utilisation créative d’outils d’IA générative, le cas échéant. »

Les principes ont été publiés après que la secrétaire à l’éducation, Gillian Keegan, a lancé le mois dernier un appel à témoignages sur la manière dont l’IA générative pourrait être utilisée «de manière sûre et sécurisée» dans les établissements d’enseignement.

Cela est venu après que les principaux comités d’examen du Royaume-Uni ont suggéré en mars que les écoles devraient obliger les élèves à suivre certains de leurs cours «en classe sous supervision directe» au milieu des craintes de tricherie dans le contexte de l’utilisation de l’IA.

Toutes les universités du Russell Group ont revu leurs politiques de conduite académique pour refléter l’émergence de l’IA générative et ces politiques indiquent clairement aux étudiants quand son utilisation est « inappropriée », selon le communiqué.

« Garantir l’intégrité académique et l’utilisation éthique de l’IA générative peut également être atteint en cultivant un environnement où les étudiants peuvent poser des questions sur des cas spécifiques de leur utilisation et discuter des défis associés ouvertement et sans crainte de pénalisation », a-t-il déclaré.





L’évaluation devra également évoluer – comme elle l’a toujours fait en réponse aux nouvelles technologies et aux besoins en compétences de la main-d’œuvre – pour évaluer les compétences en résolution de problèmes et en raisonnement critique plutôt que le rappel des connaissances. Professeur Andrew Brass, Université de Manchester

Le professeur Andrew Brass, directeur de l’École des sciences de la santé de l’Université de Manchester, a déclaré: «Nous savons que les étudiants utilisent déjà cette technologie, donc la question pour nous en tant qu’éducateurs est de savoir comment les préparer au mieux à cela, et quels sont les compétences dont ils ont besoin pour savoir comment s’engager judicieusement avec l’IA générative ?

« De notre point de vue, il est clair que cela ne peut pas être imposé du haut vers le bas, mais en travaillant très étroitement avec nos étudiants pour co-créer les conseils que nous fournissons.

« S’il y a des restrictions, par exemple, il est crucial d’expliquer clairement aux étudiants pourquoi elles sont en place, sinon nous constaterons que les gens trouveront un moyen de les contourner. »

Il a ajouté: « L’évaluation devra également évoluer – comme elle l’a toujours fait en réponse aux nouvelles technologies et aux besoins en compétences de la main-d’œuvre – pour évaluer les compétences de résolution de problèmes et de raisonnement critique plutôt que le rappel des connaissances. »

Le professeur Michael Grove, pro-vice-chancelier adjoint (Education Policy & Standards) à l’Université de Birmingham, a déclaré: «L’IA générative offre un potentiel au-delà d’un rôle d’outil intelligent de recherche d’informations et pourrait être utilisée pour soutenir le développement des compétences en écriture stylistique. ou pour rendre le matériel d’apprentissage plus accessible et inclusif pour les étudiants issus de milieux culturels ou linguistiques différents.





L’opportunité de transformation offerte par l’IA est énorme et nos universités sont déterminées à la saisir Dr Tim Bradshaw, Groupe Russell

« L’essor rapide de l’IA générative signifie que nous devons continuellement revoir et réévaluer nos pratiques d’évaluation, mais nous devons considérer cela comme une opportunité plutôt qu’une menace. »

Le Dr Tim Bradshaw, directeur général du Russell Group, a déclaré : « Les percées de l’IA changent déjà notre façon de travailler et il est crucial que les étudiants acquièrent les nouvelles compétences dont ils ont besoin pour bâtir une carrière épanouissante.

« L’opportunité de transformation offerte par l’IA est énorme et nos universités sont déterminées à la saisir. Cette déclaration de principes souligne notre engagement à le faire d’une manière qui profite aux étudiants et au personnel et protège l’intégrité de l’éducation de haute qualité que les universités du Russell Group offrent.