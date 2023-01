Les meilleures universités du Texas rejoignent l’interdiction de TikTok

Le gouverneur de l’État a interdit l’application pour des raisons de sécurité nationale

L’Université du Texas à Austin a averti les étudiants, les professeurs et les autres membres du personnel qu’ils ne pourront plus accéder à TikTok sur les réseaux universitaires ou via des appareils appartenant à l’école dans un e-mail cette semaine. L’administration a attribué sa décision à une interdiction du gouverneur du Texas Greg Abbott le mois dernier pour des raisons de sécurité nationale.

“L’université prend ces mesures importantes pour éliminer les risques pour les informations contenues dans le réseau de l’université et pour notre infrastructure critique», a écrit le conseiller du président pour la stratégie technologique Jeff Neyland dans le message.

Alors que l’université a déclaré qu’elle envisagerait d’autoriser “utilisations légitimes de TikTok pour soutenir les fonctions universitaires” – défini comme l’application de la loi, la recherche universitaire ou “toute question d’enquête” – ceux-ci ne seront autorisés que sur demande et évalués au cas par cas, et toute personne autorisée à utiliser l’application ne sera autorisée à le faire que sur un appareil parfaitement isolé fonctionnant sur une connexion cellulaire.

Dans un communiqué publié mardi soir, la Texas A&M University a révélé qu’elle travaillait également à l’installation de “filtrage basé sur le réseau” afin de bloquer l’accès de l’application chinoise aux réseaux du campus. L’université a déjà bloqué l’accès à TikTok à partir d’appareils appartenant à l’État, et la directive s’applique aux 11 universités du système.

Le gouverneur Abbott a ordonné à toutes les agences de l’État de “éliminer tous les risques de cybersécurité posés par TikTok” le mois dernier, suivant les traces de plusieurs autres États américains et agences fédérales, alors que l’inquiétude grandit quant au fait que le gouvernement chinois utilise potentiellement l’application ByteDance pour espionner les Américains.

“TikTok récolte de grandes quantités de données à partir des appareils de ses utilisateurs – y compris quand, où et comment ils mènent leurs activités sur Internet – et offre cette mine d’informations potentiellement sensibles au gouvernement chinois», a déclaré Abbott dans sa déclaration.

De plus, Pékin peut contrôler l’algorithme de contenu de TikTok, “lui permettant de perpétrer des opérations d’influence à l’intérieur des États-Unis,” il a continué. ByteDance aurait déjà censuré certains sujets politiquement sensibles pour les utilisateurs hors de Chine, notamment les manifestations de la place Tiananmen.

Les agences d’État ont jusqu’au mois prochain pour proposer des politiques de gestion des risques de sécurité liés à l’utilisation de TikTok par les employés sur des appareils personnels.

Parmi les autres États américains dont les universités publiques ont interdit TikTok figurent l’Alabama, l’Arkansas, la Floride, la Géorgie, l’Idaho, l’Iowa, l’Oklahoma et le Dakota du Sud.