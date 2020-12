Les universités du groupe Russell ont dépensé plus de 1,6 million de livres sterling pour la restauration des étudiants auto-isolés depuis leur retour dans les salles.

L’Université de Bristol a dépensé le plus pour fournir de la nourriture aux étudiants auto-isolés avec un montant énorme de 808 958 £.

Les boîtes de quarantaine que l’université a distribuées aux étudiants non pris en charge en isolement coûtaient 683 419 £ à elles seules.

En plus de cela, l’université a dépensé 66 103 £ en nourriture supplémentaire pour les étudiants vivant dans des hébergements avec service de traiteur.

Les frais de livraison et de distribution de nourriture s’élevaient alors à 59 435 £. Les coûts ont été mesurés jusqu’au 19 novembre.

Les étudiants ont été renvoyés dans des universités du Royaume-Uni à la fin du mois de septembre et au début du mois d’octobre avant que des épidémies de coronavirus ne frappent les établissements, forçant beaucoup de personnes à s’isoler.

Des milliers d’étudiants à travers le pays sont restés coincés à l’intérieur pendant la majeure partie de leur premier trimestre à l’université – de nombreuses conférences étant données sur Zoom.

Plus de 1500 étudiants de la Manchester Met University à eux seuls ont été invités à ne pas quitter leurs appartements et à s’auto-isoler après une épidémie de coronavirus dans ses blocs d’hébergement.

Le verrouillage a déclenché la fureur, avec de nombreux adolescents et jeunes adultes, enfermés dans leurs couloirs venant de déménager – souvent leur première expérience de vivre loin de chez eux.

L’Université de Manchester est arrivée en deuxième position avec ses dépenses pour la restauration des étudiants auto-isolants – 237000 £ jusqu’au 4 novembre – suivie de l’Université Queen’s de Belfast avec 131924 £ jusqu’au 16 novembre.

À la quatrième place, l’Université de Glasgow a dépensé 114 841 £ pour ses étudiants auto-isolés jusqu’au 1er novembre.

Et à la cinquième place se trouve l’Université de Liverpool, qui a dépensé 101312 £ pour acheminer de la nourriture aux étudiants auto-isolés jusqu’au 27 novembre.

L’Université de Cardiff a mis en place un service de crédit qui permet aux étudiants auto-isolés de dépenser 20 £ pour le service de livraison d’épicerie de l’université.

Au 30 octobre, l’université a distribué 59 040 £ de crédits.

King’s College London a dépensé 50224 £ pour la restauration des étudiants auto-isolés – 42191,90 £ pour la nourriture et 8 032,52 £ pour la « logistique »

Cela vient après que Bhavreet Dulku, 18 ans, une première année d’études en politique, en relations internationales et en gestion à l’Université de Lancaster, a déclaré: « Mon université facturant 17 £ par jour pour la nourriture si vous devez vous isoler est une pagaille absolue »

Dans le menu du mois dernier, partagé sur le site Web de l’Université de Lancaster, les étudiants isolés ont analysé les ingrédients du menu d’un jour et ont déclaré que le coût réel de l’ASDA ne serait que de 2,70 £.

Le plaidoyer de Mme Dulku a provoqué une réaction de colère sur Twitter avec une pétition en ligne appelant à une réduction des frais de nourriture qui a attiré près de 1000 signatures.

L’Université Queen Mary de Londres arrive à la huitième place, qui a dépensé 50000 £ pour donner de la nourriture à ses étudiants auto-isolés le 10 novembre.

L’Université de Leeds a dépensé 46 084,12 £ pour ses étudiants auto-isolants au 2 novembre, suivie de l’University College London qui a dépensé 38 524 £ au 19 novembre.

À la 11e place se trouve l’Université de Warwick qui a dépensé 22 985 £ pour donner de la nourriture à ses étudiants auto-isolés au 31 octobre.

Et à la dernière place est venue la London School of Economics, qui n’a dépensé que 4 064 £ pour la restauration de ses étudiants auto-isolés – dont 180 £ ont été alloués à ceux qui logeaient dans des logements sans service de traiteur.

Les étudiants qualifient leur logement de l’université d’Édimbourg de « prison la plus chère du Royaume-Uni » en critiquant la nourriture qui leur est fournie isolément. Sur la photo: un sandwich offert à un étudiant de l’Université d’Édimbourg

Les étudiants de premier cycle ont qualifié les colis alimentaires de « poubelle », les forçant à obliger leurs parents à envoyer des fruits et légumes frais

Cela vient après qu’un étudiant furieux a révélé le mois dernier comment elle et des centaines d’autres personnes auto-isolées à l’Université de Lancaster se voyaient facturer 17,95 £ par jour pour de la nourriture valant seulement 2,70 £.

Bhavreet Dulku, 18 ans, en première année d’études en politique, en relations internationales et en gestion, a tweeté: « Mon université facturant 17 £ par jour pour la nourriture si vous devez vous isoler est une pagaille absolue. Comment peuvent-ils s’attendre à ce que tout le monde sur le budget puisse se le permettre? ».

L’université, qui charge également les étudiants de 7 £ pour faire leur lessive, a été accusée de « profiter » des accusations pour ceux qui sont enfermés dans des résidences.

Le compte Instagram, la prison la plus chère du Royaume-Uni, a révélé que certains étudiants allergiques aux noix reçoivent des aliments contenant des noix en

Une autre photo anonyme envoyée au compte montre des souris mortes prétendument dans le garde-manger de l’une des résidences universitaires de l’université.

Cela survient alors que des chiffres ont émergé montrant que plus de 80 universités au Royaume-Uni ont signalé au moins 5000 cas confirmés de Covid-19 alors que le virus se propage à un rythme alarmant parmi les étudiants et le personnel.

En ajoutant le coût de distribution, ils ont porté le total à seulement 4,00 £.

La liste complète Université de Birmingham: Pas de réponse Université de Bristol: £ 808.958 Université de Cambridge: informations pour les collèges individuels non détenus par l’université Université de Cardiff: 59 040 £ Université de Durham: information non conservée Université d’Édimbourg: aucune réponse Université d’Exeter: information non détenue Université de Glasgow: 114841 £ Impérial: pas de réponse King’s College de Londres: 50224,42 £ Université de Leeds: 46 084 £ Université de Liverpool: 101312 £ London School of Economics: 4 064 £ Université de Manchester: 237 000 £ Université de Newcastle: aucune réponse Université de Nottingham: information non détenue Université d’Oxford: informations pour les collèges individuels non détenus par l’université Université Queen Mary de Londres: 50 000 £ Université Queen’s de Belfast: 131924 £ Université de Sheffield: information non détenue Université de Southampton: aucune réponse University College London: 38524,36 £ Université de Warwick: 22985 £ Université de York: information non détenue

Tess Bailie, 18 ans, étudiante en première année en économie à l’Université d’Édimbourg, a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour protester contre les mauvaises conditions dans lesquelles ses camarades de premier cycle sont obligés de s’isoler.

Son compte Instagram, la prison la plus chère du Royaume-Uni, a révélé que certains étudiants allergiques aux noix reçoivent des aliments contenant des noix.

Une autre photo anonyme envoyée au compte montre des souris mortes prétendument dans le garde-manger de l’une des résidences universitaires de l’université.

Un étudiant a affirmé ne pas avoir reçu de nourriture depuis deux jours, tandis qu’un autre a déclaré qu’on lui avait donné de la nourriture périmée.

L’Université d’Édimbourg a admis qu’il y avait eu «quelques occasions où les besoins des étudiants n’avaient pas été satisfaits», mais a affirmé que ceux-ci avaient été rapidement résolus.

Dans une déclaration à la BBC, l’université a déclaré: « Assurer la sécurité et le bien-être de nos étudiants continue d’être notre priorité absolue.

« Nous avons des équipes de personnel travaillant 24 heures sur 24 pour fournir à ceux qui s’isolent eux-mêmes dans nos résidences avec service de traiteur et indépendant avec trois repas par jour – y compris des repas prêts à réchauffer – en fonction de leurs besoins et préférences alimentaires. Des articles essentiels sont également livrés sur demande. »

À l’Université de York, les étudiants auto-isolés peuvent choisir de dépenser 70 £ pour un repas quotidien qui comprend un seul sandwich, des chips, du chocolat et de l’eau.

Les étudiants qui veulent trois repas par jour sont facturés 170 £ pour la période d’isolement, qui peut être aussi peu que 10 jours.

Une étudiante de l’Université de Birmingham est obligée de dépenser son allocation hebdomadaire de restauration sur des boîtes de plats cuisinés.

Elle a déclaré à la BBC: « Nous ne savons pas si c’est assez de nourriture pour notre période d’isolement en termes de nourriture fraîche et de légumes qui manquent. C’est un peu comme des trucs congelés là-dedans.

« Nous ne savons pas ce qu’il y aura dans la boîte suivante, mais à cause du [first box] des gens de mon appartement ont contacté leur domicile et leur ont demandé d’envoyer des choses comme des légumes.

Les étudiants souffrent également d’une pénurie d’articles essentiels tels que du papier hygiénique et sont obligés de payer 30 £ pour laver 7 kg de vêtements.

Cependant, toutes les universités ne facturent pas aux étudiants de la nourriture et des articles de toilette. L’Université Edge Hill du Lancashire offre à ses étudiants un approvisionnement suffisant en viande et en produits frais gratuitement.

Le vice-chancelier John Cater a déclaré que quiconque s’isolait recevait de la nourriture gratuite, qu’il soit dans des salles de restauration ou non.

Les universités qui n’ont pas répondu à la FOI (envoyée le 29 octobre) ou ont déclaré qu’elles ne détenaient pas les informations pertinentes comprenaient: University of Birmingham, Durham University, University of Edinburgh, University of Exeter, Imperial, Newcastle University, University of Nottingham , Université de Sheffield, Université de Southampton et Université de York.