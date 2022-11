Les meilleures tondeuses à barbe – Tech Advisor

3. Tondeuse tout-en-un Braun 7 – Tondeuse la plus complète

Pour un prix raisonnable, cet appareil Braun couvrira tous vos besoins de coupe, sur la tête, le visage, les oreilles, le nez et le corps.

Le kit contient une tondeuse sans fil avec une tête de coupe amovible, huit autres accessoires qui coupent ou rasent les poils, et un rasoir Gillette Fusion avec deux cartouches à cinq lames. De plus, il y a un support de charge, un peigne à épousseter, un câble et un sac d’accessoires.

Une charge complète prend une heure et à partir de là, vous obtiendrez 100 minutes de temps de coupe. Il existe également une option de charge rapide, pour vous donner suffisamment de puissance pour une coupe rapide en un clin d’œil.

Vous pouvez utiliser la tondeuse et sept des huit accessoires humides ou secs – vous ne pouvez pas utiliser la tête de tondeuse corps humide.

Vous n’utiliserez probablement pas tous les accessoires, mais il y en a assez ici pour que vous trouviez les taille-bordures adaptés à tous vos besoins. Cependant, cela ne concerne que les cheveux courts et tout ce qui dépasse 2 cm nécessitera un autre outil.