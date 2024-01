Les meilleures tenues et celles qui ont raté la cible

Jusqu’à présent, des stars comme Rihanna, Andrew Garfield et Jennifer Lopez ont toutes été photographiées assistant à des défilés de mode masculine et haute couture dans la ville européenne.

Il s’accordait parfaitement avec sa minijupe plissée en satin et ses bottes en cuir qui tombaient juste en dessous de ses genoux.

Elle portait une doudoune en satin crème de la maison, ornée de gros boutons et bordée de rayures noires et blanches.

Même si sa couleur était superbe sur Moss, le haut Dior était mal ajusté au modèle et se retroussait près de la poitrine.

Elle portait des leggings noirs rentrés dans des cuissardes éraflées en bas et un haut bleu sans manches recouvert de perles.

Hamilton a également accessoirisé avec des lunettes de soleil teintées orange et des bijoux en argent.

Cette dernière pièce avait un décolleté en V profond qui montrait un peu de peau, et ses grosses baskets ajoutaient une touche street style à son look.

Son ensemble Dior comprenait un trench-coat marron, un pantalon large assorti et un haut en tricot dans une teinte marron plus claire.

Le look décontracté, presque désordonné, de ces deux dernières pièces ne correspondait pas aux styles pointus de son haut et de sa veste.

Mais la tenue a échoué à partir de la taille. Garfield portait des jeans trop longs avec un surplus de tissu qui se rassemblait autour de ses chevilles et des pantoufles grises informes qui se fondaient dans son pantalon.

Le haut de sa tenue Loewe était chic avec un pull à deux épaisseurs à quart de zip dans une teinte rouge vif et un manteau gris qu’il portait drapé sur ses épaules.

Pendant ce temps, Conan Gray éblouit en Balmain.

Conan Gray participe à un défilé homme Balmain à Paris, en France, le 20 janvier. François Goize/Getty Images

La chanteuse a assisté à un défilé Balmain dans une veste et un gilet éblouis de la maison de couture. Les deux pièces étaient noires avec des rayures en strass argentés et la veste se distinguait par des épaulettes pointues.

Gray a complété le look brillant avec un haut en satin blanc, une cravate noire, un pantalon noir parfaitement ajusté et des bottes en cuir à talons hauts et bouts pointus.