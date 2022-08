Les meilleures tendances de l’année en matière de piercings d’oreille

Les piercings aux oreilles sont l’une des plus grandes tendances mode et beauté de l’année jusqu’à présent. Qu’il s’agisse de piercings milestone ou de curated ear délicats, il existe de nombreuses tendances différentes pour répondre à toutes les préférences. Que vous cherchiez de l’inspiration pour combiner vos bijoux d’oreille ou que vous souhaitiez vous faire faire de nouveaux piercings, ce guide est là pour vous aider à connaître toutes les grandes tendances en matière de piercings à l’oreille cette année.

Piercings milestone

L’une des plus grandes tendances de l’année en matière de piercings d’oreille est celle des piercings milestone. Comme son nom pourrait le suggérer, le piercing milestone est plus émotionnel que purement cosmétique. Le piercing milestone consiste à se faire percer à un moment précis pour commémorer un événement ou une période de votre vie, ce qui signifie que cette tendance est plus axée sur la signification que sur l’esthétique.

Piercings de Constellation

Les piercings de constellation ne sont pas nouveaux, mais ils continuent d’influencer les tendances en matière de piercings aux oreilles cette année. Les piercings de constellation sont une forme d’ornement de l’oreille qui consiste à réaliser plusieurs piercings sur l’oreille à des endroits stratégiques. La tendance constellation implique non seulement un placement judicieux de nombreux piercings sur l’oreille, mais aussi le choix du bon bijou pour que vos piercings créent un look global cohérent et agréable.

Empilage

L’empilage est une autre tendance très populaire de l’année en matière de piercings aux oreilles. L’empilage est un peu similaire à la tendance des piercings de constellation, mais plutôt que d’avoir des piercings partout à l’oreille, l’empilage se concentre sur le lobe de l’oreille et l’hélix. Cela signifie qu’il peut convenir parfaitement aux personnes qui veulent un look avec plusieurs piercings sans avoir à se faire percer les zones plus délicates comme le tragus ou le rook.

Il existe deux grandes tendances en matière d’empilage de piercings à l’oreille : l’empilage classique et l’empilage vertical. L’empilage classique consiste à réaliser plusieurs piercings aux endroits classiques du lobe de l’oreille ou de l’hélix. L’empilage vertical consiste à faire des piercings centrés directement au-dessus des premier et deuxième trous traditionnels. Cela signifie que l’empilage vertical implique généralement l’utilisation d’un plus petit piercing au-dessus de l’ensemble inférieur, qui aura plus d’espace pour des bijoux plus volumineux.

« Snakebites »

Le terme « snakebites », lorsqu’il est utilisé dans le domaine du piercing, fait généralement référence au piercing des lèvres, mais il est devenu particulièrement populaire pour les piercings à l’oreille en 2022. Le piercing snakebites consiste à placer deux trous proches l’un de l’autre tout en laissant apparaître un peu de peau entre les deux pour donner l’impression que vous avez été mordu par un serpent. L’emplacement le plus courant pour le piercing snakebites sur l’oreille est la section intermédiaire de l’oreille externe.

Asymétrie

L’asymétrie est une autre grande tendance dans le monde du piercing aux oreilles cette année. Comme son nom l’indique, l’asymétrie des piercings à l’oreille consiste à percer des zones différentes dans l’oreille gauche et l’oreille droite, de sorte qu’elles ne correspondent pas l’une à l’autre. Cela signifie que si vous optez pour un piercing de l’hélix sur votre oreille droite, vous pouvez également opter pour un piercing du tragus sur votre oreille gauche.

Mélange et combinaison

Comme l’explique P’tit Rock, comme de nombreuses personnes adoptent la tendance aléatoire de l’asymétrie, elles montrent leur personnalité en la mélangeant et en la combinant. Le mélange et la combinaison peuvent prendre de nombreuses formes différentes, mais ils impliquent généralement l’utilisation d’une gamme de différents types de bijoux. Cela peut signifier mélanger des bijoux en métal, des pierres différentes, et des tailles de bijoux pour créer un look unique et personnel.

Conch externe

L’une des zones les plus populaires pour se faire percer est connue sous le nom de conch externe, qui est la partie profonde du centre de l’oreille située juste à côté de votre canal auditif. L’une des raisons pour lesquelles le conch externe est devenu si populaire est sa visibilité. La conch externe se trouve en plein milieu de la partie externe de votre oreille, ce qui la rend très visible.