Les meilleures stratégies flexibles pour le revenu de retraite

Dans notre récente étude annuelle sur les taux de retrait sécuritaires, mes collègues Christine Benz, John Rekenthaler et moi-même avons découvert que les retraités qui souhaitent maintenir un montant de dépenses constant ajusté en fonction de l’inflation devront maintenir leurs retraits de départ à 4,0 % ou moins s’ils souhaitent garantir une probabilité de réussite de 90 % sur un horizon temporel de 30 ans. Ce système de retraits « fixes réels » offre l’avantage de la simplicité et se rapproche le plus des salaires constants auxquels la plupart des gens s’habituent au cours de leurs années de travail.

Mais certains retraités pourraient trouver plus attrayante une approche plus flexible en matière de retraits de retraite. Les stratégies qui impliquent de modifier les montants de retrait d’une année à l’autre – en effectuant des retraits inférieurs dans des environnements de marché faibles et peut-être des salaires plus élevés dans des environnements très forts – permettent généralement des taux de retrait plus élevés. Les stratégies flexibles sont efficaces car elles aident à empêcher les retraités de dépenser trop en période de faiblesse du marché, tout en leur accordant une augmentation dans des environnements de marché plus forts.

Pour aider à identifier comment les stratégies flexibles équilibrent le revenu à vie avec les considérations de qualité de vie et la volatilité des flux de trésorerie, nous avons également testé certaines des stratégies flexibles les plus largement utilisées, en les comparant au système de référence.

Dans cet article, j’examinerai les avantages et les inconvénients des quatre stratégies de retrait variable que nous avons testées, ainsi que le type de retraité auquel chacune d’entre elles pourrait être la plus appropriée.

Méthode 1 : Renonciation aux ajustements liés à l’inflation suite à une perte annuelle du portefeuille.

Cette méthode, préconisée par (entre autres) T. Rowe Price, commence par le scénario de base de retraits réels fixes sur un horizon temporel de 30 ans. Cependant, pour préserver ses actifs après une baisse des marchés, le retraité ignore l’ajustement à l’inflation pour l’année qui suit une année au cours de laquelle la valeur du portefeuille a diminué. Par exemple, une personne suivant cette stratégie n’augmenterait pas les retraits de portefeuille après le marché baissier de 2022, malgré la forte hausse de l’inflation au cours de l’année. Cela peut sembler une mesure modeste, mais les réductions des dépenses réelles, bien que modestes, sont cumulatives. Autrement dit, les effets de telles réductions se répercutent dans le futur, car ces changements réduisent de façon permanente les habitudes de dépenses des retraités. Cette méthode est également conservatrice car elle n’augmente pas le montant réel du retrait même après une forte augmentation de la valeur du portefeuille.

Méthode 2 : Distributions minimales requises.

Il s’agit du même cadre qui sous-tend les distributions minimales requises des comptes à impôt différé comme les IRA. Dans sa forme la plus simple, la méthode RMD consiste à diviser la valeur du portefeuille par l’espérance de vie. Pour l’espérance de vie, nous avons utilisé le tableau d’espérance de vie unique de l’IRS et avons supposé un horizon de retraite de 30 ans, de 65 à 94 ans. (Nous avons utilisé les calculs RMD mis à jour qui sont entrés en vigueur en 2022.)

Cette méthode est intrinsèquement « sûre » et conçue pour garantir qu’un retraité n’épuisera jamais son portefeuille, car le montant du retrait correspond toujours à un pourcentage du solde restant. (Contrairement aux autres méthodes présentées dans l’article, les pourcentages retirés sont basés sur la valeur actuelle du portefeuille et non sur le solde initial.) Cependant, un système RMD intègre deux variables clés pour les plans de dépenses de retraite : l’espérance de vie restante et la valeur restante du portefeuille. . Même si l’évolution de l’espérance de vie est graduelle, le fait que la valeur restante du portefeuille puisse varier considérablement d’une année à l’autre ajoute une volatilité considérable aux flux de trésorerie.

Méthode 3 : Garde-corps.

Développée à l’origine par le planificateur financier Jonathan Guyton et l’informaticien William Klinger, la méthode des garde-corps fixe un pourcentage de retrait initial, puis ajuste chaque année les retraits ultérieurs en fonction de la performance du portefeuille et du pourcentage de retrait précédent. Les garde-fous tentent de générer des augmentations suffisantes, mais pas trop élevées, sur les marchés à tendance haussière, tout en s’ajustant à la baisse après les pertes du marché. Sur les marchés à la hausse, où le portefeuille se comporte bien et où le nouveau pourcentage de retrait (ajusté à l’inflation) tombe en dessous de 20 % de son niveau initial, le retrait augmente de l’ajustement à l’inflation plus 10 % supplémentaires.

Pour utiliser un exemple simple, disons que le pourcentage de retrait initial est de 4 % sur 1 million de dollars, soit 40 000 $. Si le portefeuille atteint 1,4 million de dollars au début de la deuxième année, le retraité pourrait automatiquement toucher 40 000 $ plus un ajustement en fonction de l’inflation, soit 40 968 $, sur la base d’un taux d’inflation de 2,42 %. En divisant ce montant par le solde actuel – 1,4 million de dollars – on teste le pourcentage. Le montant de 40 968 $ ne représente que 2,9 % de 1,4 million de dollars. Comme ce chiffre de 2,9 % est inférieur de 28 % au pourcentage de départ de 4 %, le retraité a droit à un ajustement à la hausse de 10 %. Le nouveau montant de retrait devient 45 065 $, soit le montant prévu de 40 968 $ plus les 10 % supplémentaires de 4 097 $.

Les garde-fous s’appliquent également en période de baisse des marchés. Concrètement, le retraité réduit ses dépenses de 10 % si le nouveau taux de retrait (corrigé de l’inflation) est 20 % supérieur à son niveau initial. Par exemple, disons qu’un retraité qui retire 4 % (40 000 $) de son portefeuille d’un million de dollars au cours de la première année se heurte immédiatement à un iceberg d’investissement, perdant 30 % de la valeur du portefeuille au cours de la première année. Le portefeuille tombe à seulement 672 000 $ au début de la deuxième année. Le retrait de l’année 2 serait de 40 968 $ sur une base de prétest. Mais comme 40 968 $ sur 672 000 $ représente un taux de retrait de 6,1 %, soit bien au-dessus des 4 % initiaux, le retraité devrait réduire le montant prévu de 40 968 $ de 10 %, pour le ramener à 36 871 $.

La méthode Guyton-Klinger supprime les règles de réduction (suite à une baisse du portefeuille) au cours des 15 dernières années de la retraite, reconnaissant le fait que des rendements faibles sont particulièrement dangereux au début de la retraite, mais moins plus tard. Guyton-Klinger inclut également certaines règles de gestion de portefeuille liées à la dépense de divers actifs : par exemple, si l’allocation en actions dépasse son allocation cible en raison d’une solide performance, l’exposition excédentaire aux actions est vendue et ajoutée aux liquidités. Toutefois, pour cet exercice, nous nous sommes concentrés exclusivement sur l’évolution du taux de retrait plutôt que sur les règles de gestion de portefeuille.

Méthode 4 (nouvelle pour 2023) : les dépenses diminuent conformément aux données historiques.

Nous avons également testé une stratégie qui intègre la baisse moyenne des dépenses qui se produit tout au long du cycle de vie de la retraite. Dans des études antérieures, nous avons intégré ce modèle de dépenses en supposant que les retraités hypothétiques n’ajustaient pas leurs retraits annuels du montant total de l’inflation, mais plutôt d’un point de pourcentage de moins que le taux d’inflation annuel.

Dans l’étude de cette année, nous avons affiné cette méthode en intégrant des modèles plus spécifiques observables dans les dépenses des retraités à différentes étapes de la vie. Recherche de l’Institut de recherche sur les avantages sociaux des employés [1] démontre que les dépenses des ménages corrigées de l’inflation ont historiquement diminué de 19 % entre 65 et 75 ans, de 34 % entre 65 et 85 ans et de 52 % entre 65 et 95 ans. Nous avons ajusté les chiffres des dépenses annuelles pour les faire correspondre à ces prévisions à plus long terme. décline. Pour refléter cela, la méthode 4 suppose que les dépenses réelles de retraite diminuent de 1,9 point de pourcentage par an entre 65 et 75 ans ; 1,5 point de pourcentage par an entre 75 et 85 ans ; et 1,8 point de pourcentage par an entre 85 et 95 ans.

Tester les quatre stratégies

Pour chaque stratégie, nous avons utilisé une modélisation stochastique (Monte Carlo) pour tester l’efficacité des systèmes de retrait (c’est-à-dire qu’un système donné garantissait qu’un retraité ne soit pas à court d’argent sur un horizon temporel de 30 ans) sur quelques indicateurs clés. Comme pour le scénario de base, nous avons défini le succès comme le fait de ne pas manquer d’argent dans 90 % des essais aléatoires. Nous avons utilisé comme scénario de référence un portefeuille composé de 40 % d’actions et 60 % de titres à revenu fixe, mais nous avons également examiné d’autres allocations d’actifs.

Les mesures étaient les suivantes :

Démarrage du taux de retrait sécurisé : Quel taux de retrait initial aurait été soutenu pendant des périodes de 30 ans avec une probabilité de succès de 90 % (le « succès » étant défini comme un solde de compte positif à la fin de l’horizon de 30 ans) ?

Taux de retrait du portefeuille à vie (taux de rendement interne) : Quel était le montant moyen de retrait au cours de la vie, en tenant compte des ajustements à la hausse ou à la baisse qu’impliquait la stratégie flexible, qui aurait été soutenu sur des périodes de 30 ans avec une probabilité de succès de 90 % ? Nous calculons cela comme la valeur moyenne des retraits annuels (actualisés du taux d’inflation de 2,42 %) pour les 1 000 essais simulés.

Écart type des flux de trésorerie à l’année 30 : Dans quelle mesure les retraits varient-ils d’une année à l’autre ? Pour approximer cette variance, nous examinons l’écart type des retraits qui ont lieu au cours de la 30e année sur les 1 000 essais simulés. Plus l’écart type est élevé, plus la variation potentielle des dépenses sur l’horizon de la retraite est grande.

Valeur finale médiane à 30 ans : Quel est le solde médian du portefeuille qui reste à la fin de la période de 30 ans ? Pour arriver à ce chiffre, on retrouve le bilan médian pour les 1 000 essais restant à la fin des périodes de 30 ans. Cette mesure est essentielle pour ceux qui souhaitent maintenir (ou même accroître) leurs actifs afin de laisser quelque chose derrière eux à leurs héritiers ou à une œuvre caritative.

Comparaison des méthodes

Chaque méthode implique son propre ensemble de compromis. Ci-dessous, nous comparons chaque méthode en fonction des quatre mesures analysées : taux de retrait sûrs de départ, taux de retrait du portefeuille à vie, écart type des flux de trésorerie à l’année 30 et valeur de fin médiane à l’année 30. Le tableau ci-dessous décrit les résultats de chaque méthode pour chaque mesure, en supposant un portefeuille de 40 % d’actions/60 % d’obligations, un horizon de dépenses de 30 ans et un taux de réussite de 90 %. La méthode de dépenses qui donne le meilleur résultat est indiquée en gras. Remarque : Le tableau ci-dessous montre également comment ces mesures se comparent à une stratégie d’échelle TIPS, sur laquelle John Rekenthaler a écrit ici.

Source : Morningstar. Données au 30 septembre 2023.

Démarrage du taux de retrait sécurisé

Chaque méthode de dépenses flexible prend en charge un taux de retrait initial sécurisé plus élevé que la méthode de retrait réel fixe, comme indiqué ci-dessus. Mais…