Les meilleures stations-service britanniques acceptant les chiens RÉVÉLÉES – mais où se trouve votre aire de repos la plus proche pour les chiens?

Un NOUVEL outil a été créé pour trouver les meilleurs arrêts au stand pour votre toutou lors de longs voyages ce Noël.

Les stations-service à travers le pays ont été classées par les conducteurs pour mettre en évidence où les propriétaires doivent s’arrêter – et où éviter – lorsque leur chien a besoin de se dégourdir les pattes lors d’un voyage pour rendre visite à sa famille et à ses amis pendant la période des fêtes.

Killington Lake Services en Cumbrie en tête de liste Crédit : Getty

Il fait suite à des recherches révélant que le propriétaire moyen d’un chien prévoit de parcourir 111 miles avec son ami à quatre pattes pour partager un plaisir festif avec ses proches ce Noël.

Cependant, 74% des 1 852 propriétaires de chiens qui voyagent avec leurs chiens interrogés se demandent où ils peuvent s’arrêter en toute sécurité pour laisser leur animal à quatre pattes brûler de l’énergie.

L’étude a été menée par CarStore, qui a également créé un outil utile Pooch Pitstop Planner qui génère automatiquement des arrêts au stand potentiels.

Kim Costello a déclaré: «Nos chiens sont aussi notre famille, et il est important de faire des concessions pour eux pendant les voyages.

“Nous ne doutons pas que tous les arrêts de notre liste de services autoroutiers répondent d’une certaine manière aux besoins de nos amis à quatre pattes, mais d’autres facteurs tels qu’une atmosphère calme, un espace pour s’éloigner de la route et, surtout, des endroits pour aller aux toilettes, rendre certaines stations plus adaptées que d’autres.

“La station-service élue la meilleure par les propriétaires de chiens, Killington Lake près de Kendal, Cumbria, possède un espace vert pittoresque délibérément situé loin de l’autoroute, une jolie aire de pique-nique et une approche adaptée aux chiens.”

Parmi les répondants qui prévoient de voyager en voiture avec leur chien pendant la période de Noël, 72 % feront au moins un arrêt toutes les deux heures pour laisser leur toutou se dégourdir les pattes.

Et 43 % consciencieux planifieront leur itinéraire en pensant à des pauses pour leurs chiots à des intervalles raisonnables.

Cela va au-delà de la planification qu’ils auraient généralement besoin de faire, 61 % admettant qu’ils s’arrêtent plus souvent avec leur chien dans la voiture qu’ils ne le feraient s’ils conduisaient seuls.

En ce qui concerne les services autoroutiers avec les meilleures installations pour les chiens, Killington Lake sur les services M6, Telford et Oxford ont tous été élus comme d’excellents arrêts pour nos amis à quatre pattes.

Tebay, Reading et Wetherby figuraient également dans le top 10 des services autoroutiers acceptant les chiens.

Un peu plus d’un tiers (34 %) des conducteurs voyageant avec des chiens ce Noël feront leurs trajets avec plus d’un ami à quatre pattes.

Et près des deux tiers (63 %) admettent qu’ils font souvent passer le confort de leur chien avant le leur lorsqu’ils voyagent.

Ce niveau de soins n’est pas surprenant, étant donné que 71 % de tous les répondants à l’enquête considèrent leur chien comme un membre précieux de la famille.

Parmi ceux qui voyagent avec leur chien, un tiers s’assurera que son animal est attaché sur le siège arrière, tandis qu’un sur six (17 %) le laissera monter à l’avant, ce qui est fortement déconseillé par les experts, en raison des airbags et de la proximité. au pare-brise et au conducteur.

L’étude, menée par OnePoll.com, a révélé que 77 % craignaient de s’arrêter avec leur chien dans un endroit inapproprié.

Un tiers des personnes méfiantes craignent que leur animal de compagnie ne soit accidentellement heurté par la circulation lors d’un arrêt, et 33 % supplémentaires craignent que leur chiot ne se sente anxieux à cause de tout le bruit des services.

Une cinquième inquiétude que leur chien puisse aller aux toilettes lors d’un arrêt dans une zone où ils ne peuvent pas le nettoyer, et 25 % craignent qu’il ne subisse une surcharge sensorielle.

Kim Costello de CarStore a ajouté : “Nous espérons que notre outil pourra être utile aux millions de Britanniques amoureux des chiens qui planifient leurs voyages pendant la saison des fêtes.”

La recherche fait suite au partenariat de la marque de vente de voitures avec les experts canins de Battersea pour rendre leurs centres plus accueillants pour les chiens en formant leurs conseillers personnels en conséquence, ce qui signifie que les conducteurs peuvent trouver le véhicule qui leur convient le mieux ainsi qu’à leur(s) ami(s) à quatre pattes.

Rob Bays, responsable du comportement canin et de la formation chez Battersea, a déclaré: «Noël devrait être amusant pour toute la famille, y compris nos animaux de compagnie dont le confort et la sécurité doivent être pris en compte parmi les festivités.

«Lorsque vous voyagez avec des animaux de compagnie, il est important de vous arrêter pendant votre voyage pour donner à votre chien le temps de faire une pause de confort très importante et de se dégourdir les pattes.

“Bien que chaque chien ait ses propres besoins spécifiques, nous recommandons de prévoir une pause au moins toutes les deux heures.

« Planifier les arrêts à l’avance garantira que les besoins de vos animaux seront pris en charge et donnera aux propriétaires la tranquillité d’esprit afin qu’ils puissent profiter de la saison des fêtes.

«La période de Noël est aussi souvent remplie de friandises et de sucreries festives.

“Il est important de s’assurer qu’elles sont bien hors de portée de votre chien lorsqu’il est dans la voiture, car bon nombre de ces friandises peuvent être nocives pour nos animaux de compagnie.

“S’assurer que votre chien a accès à de l’eau potable fraîche tout au long de votre voyage – une bouteille de voyage est idéale pour cela – est également important et n’oubliez pas de vous assurer qu’il reçoit toujours ses repas réguliers.”