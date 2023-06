Les meilleures stars qui sont de mauvais danseurs

Suriya est l’un des acteurs les plus célèbres de Kollywood. L’acteur qui travaille actuellement sur le drame périodique Kanguva a remporté un prix national du meilleur acteur pour son film Soorarai Pottru. Après avoir été un nom populaire dans l’industrie du Sud, l’acteur est prêt pour sa carrière à Bollywood. Les derniers rapports suggèrent que Suriya jouera un rôle titulaire dans le prochain film de Rakeysh Omprakash Mehra intitulé Karna. Le réalisateur vise à recréer une partie du Mahabharat avec le conte de Karna.

La superstar tamoule Suriya a manifesté son intérêt à faire le film avec le réalisateur Rakeysh Omprakash Mehra. Il tient à jouer le rôle du personnage du Mahabharata Karna qui était le fils du dieu Surya et de la princesse Kunti. Selon les rapports, le réalisateur Rakeysh Omprakash Mehra est en pourparlers avec Suriya pour son projet ambitieux. La source a affirmé que le réalisateur travaillait sur son projet de rêve depuis un moment maintenant. Il cherchait à enrôler un personnage expérimenté pour jouer ce personnage complexe.

Si les rapports de Pinkvilla doivent passer, Suriya est ravie de faire partie de l’épopée Karna de Rakeysh Omprakash Mehra. Le drame mythologique serait un film en deux parties. Le cinéaste et le producteur du film pensent que le film a le potentiel de changer la donne en Inde, étant donné qu’aucun film n’a été tenté sur un protagoniste aussi complexe à ce jour. La source a ajouté, « les traits de caractère justifiaient un grand acteur qui peut glisser d’une zone à l’autre, et qui mieux que Suriya pour faire de même. »

Suriya et Rakeysh Omprakash Mehra sont en pourparlers à l’avance et, semble-t-il, les choses évoluent dans la bonne direction. Karna est un décor historique à l’époque du Mahabharata et Suriya jouera l’un des personnages les plus complexes de sa carrière. Le film sera un projet pan-indien qui sortira en plusieurs langues. Si tout se passe bien, ce film sera le premier film de Bollywood de Suriya et aussi sa première collaboration avec le cinéaste Rang De Basanti.

Sur le plan du travail, Suriya est occupé à tourner son prochain projet Kanguva avec également Disha Patani. On dit qu’il fait une apparition dans le remake de son film tamoul Soorarai Pottru. La version hindi sera titrée par Akshay Kumar et Radhika Madan.