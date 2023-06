Les meilleures stars qui ont rejeté les rôles emblématiques

Ibrahim Ali Khan, qui est généralement calme et calme, a été vu réagir avec colère contre les paparazzi alors qu’il était poussé dans les théâtres alors qu’il rendait visite à sa sœur Sara Ali Khan pour regarder sa dernière sortie, Zara Hatke Zara Bachke, qui reçoit des critiques élogieuses et les réponses des fans et des critiques. Dans cette vidéo, vous pouvez voir Ibrahim se faire harceler par les paparazzi. Ils le poursuivent pour obtenir sa critique de son film, et il leur dit avec colère que votre héroïne est là; allez la prendre en solo, et ne me cliquez pas de si près car les caméras étaient si intenses sur son visage.

Regardez la vidéo d’Ibrahim Ali Khan réagissant avec colère aux déclencheurs alors qu’il se fait pousser par eux au théâtre alors qu’il tend la main pour regarder Zara Hatke Zara avec sa sœur Sara Ali Khan.

Ibrahim va alors trouver sa voiture, et vous pouvez voir Sara crier et appeler le nom d’Ibrahim et lui demander de s’asseoir dans la voiture. Ibrahim se précipite et s’assoit dans la voiture pendant que Sara sourit et que les paparazzi partent. Ibrahim Ali Khan Pataudi est l’un des enfants vedettes les plus populaires, et le garçon vedette aurait même participé au tournage de son film. Sara elle-même a confirmé cette nouvelle et a partagé son enthousiasme à ce sujet. Ibrahim fait face à la pêche à la traîne pour son attitude par les internautes, « Nawabzada n’est pas du tout intéressé par tout ça ». Un utilisateur a déclaré : « Attitude envers aise dikha rha hai jaise khud saif ali khan ho ». Un autre utilisateur a commenté: « Ye hai bollywood ki reality jab iski movie aaygi paparazi le suivra ».

Ibrahim Ali Khan a été assistant réalisateur avec Karan Johar pour ses débuts en tant que réalisateur, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani, et il vise à être acteur et a même fait un pas vers cela. Outre sa vie professionnelle, le garçon star a fait la une des journaux pour sa prétendue liaison avec Palak Tiwari, qui a fait ses débuts à Bollywood avec Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan.