Les meilleures stars de Bollywood qui partagent un lien chaleureux avec leur beau-frère

Shah Rukh Khan, l’un des acteurs les plus aimés de Bollywood, a récemment révélé un nouveau look chauve pour son prochain film, Jawan. Les fans de l’acteur ont été surpris par sa transformation et Internet a été inondé de mèmes hilarants et de blagues sur son nouveau look. De nombreux fans ont spéculé s’il jouerait un héros ou un méchant dans le film, compte tenu de son apparence unique. L’acteur, qui est connu pour sa polyvalence, a joué des rôles positifs et négatifs dans le passé. Après le grand succès de Pathaan, le film qui a ramené le public en grand nombre dans les salles, Shah Rukh Khan est fin prêt à revenir sur grand écran en fanfare. L’homme qui a dit un jour qu’il était la dernière superstar – et à juste titre – joue un double rôle dans le prochain film intitulé Jawan.