Les meilleures stars de Bollywood qui ont joué les méchants dans les films hollywoodiens

Adipurush est sorti en salles ce vendredi. Le film, dirigé par Om Raut, met en vedette Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan, Sunny Singh et Devdatta Nage dans les rôles principaux. Le drame mythologique, basé sur l’épopée du Ramayana, a créé une tempête avec des masses affluant vers les théâtres le premier jour. Les fans de Prabhas ont également installé une affiche de 65 pieds de long de leur star préférée à Telangana. Cependant, il a également reçu un accueil critique de la part d’experts du cinéma et a reçu des réactions négatives pour ses effets visuels et son écriture de dialogue moche.

Maintenant, Manoj Muntashir, le dialoguiste d’Adipurush et récipiendaire de trois National Film Awards, a répondu aux critiques qu’il a reçues pour les dialogues de Sunny Singh, qui joue Lord Hanuman dans le film.

Manoj Muntashir sur les critiques

Dans une interview avec Republic World, Muntashir a déclaré: « Ce n’est pas une erreur. Un processus de réflexion très méticuleux a été consacré à l’écriture des dialogues de Bajrangbali. Nous avons simplifié les choses car nous devons comprendre une chose (que) s’il y en a plusieurs. les personnages d’un film, tous ne parlent pas la langue. Il faut qu’il y ait une sorte de diversion, une division.

La scène ‘Lanka Dahan’ devient virale sur les réseaux sociaux et les internautes ont critiqué les créateurs pour les dialogues de la scène.

Malgré les critiques sévères et la pêche à la traîne, il a été rapporté que le film avait réussi à gagner un énorme crore de Rs 90 le premier jour.

Examen d’Adipursh :

Adipurush est une recréation d’une épopée dont nous avons entendu parler depuis l’enfance. Nous avons vu des tonnes de versions et chaque élément est profondément gravé dans notre mémoire. Ce film d’Om Raut est une tentative décente de rembobiner et de s’attarder à nouveau dans l’esprit de la mythologie. Ramayan est une épopée qui dure plus de 14 ans et qui comporte plusieurs aspects. Om Raut a essayé d’incorporer autant de parties que possible mais le film se concentre principalement sur la guerre entre Raghav et Lankesh.