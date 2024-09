La protéine est une vraiment Le maïs est un élément important d’une alimentation saine. Vous connaissez peut-être le rôle qu’il joue dans la construction musculaire et la sensation de satiété après un repas, mais ce n’est pas tout.

« Les protéines jouent un rôle crucial dans notre physiologie », explique Jessica Corwin, diététicienne en chef agréée chez Corewell Health, un groupe hospitalier du Michigan. Les aliments riches en protéines fournissent des acides aminés que le corps utilise pour construire et réparer les tissus, alimenter le système immunitaire et même aider à réguler les hormones.

L’apport quotidien recommandé est basé sur votre poids corporel : environ 0,36 gramme pour chaque kilo que vous pesez. Cela représente environ 54 grammes de protéines par jour pour une personne de 150 livres.

Mais il n’est pas toujours facile d’obtenir suffisamment de protéines, surtout si vous essayez de suivre un régime alimentaire à base de plantes. Les besoins en protéines varient également selon les personnes, leur sexe, leur état de santé, leur niveau d’activité et leur âge.

Quelles sont donc les meilleures sources de protéines ? Voici ce que disent les experts.

Quels aliments sont riches en protéines ?

La viande maigre non transformée est une source évidente de protéines saines pour de nombreuses personnes.

« Les protéines de la plus haute qualité sont celles qui sont complètes », explique Sharon Collison, professeur de nutrition clinique à l’Université du Delaware. Cela signifie qu’elles contiennent toutes les neuf acides aminés « essentiels » que vous devez obtenir à partir de l’alimentation.

John Hopkins Medicine affirme que la plupart des viandes (bœuf, volaille, porc et poisson) pèsent en moyenne environ sept grammes de protéines par once(Une portion typique de viande devrait peser entre trois et quatre onces, soit environ la taille d’une pile de cartes.) D’autres formes de fruits de mer, comme la chair de crabe, les crevettes et le homard, sont juste derrière avec six grammes par once.

Mais le Les bienfaits pour la santé de ces formes de protéines peuvent varier — Les « viandes maigres » comme la volaille et le porc fournissent davantage de nutriments comme le fer et le zinc, tandis que le poisson fournit davantage d’acides gras oméga 3 bons pour le cœur.

Et n’oubliez pas les œufs. Ils sont eux aussi « une source complète de protéines », selon Harvard Health Publishing. Ils contiennent six grammes de protéines par once.

Quelles sont les meilleures sources de protéines d’origine végétale ?

Mais obtenir le bon type de protéines peut être un défi dans un régime alimentaire à base de plantes. Bien que les protéines végétales contiennent les neuf acides aminés essentiels, certains experts affirment qu’ils ne sont pas toujours présents en quantité suffisante dans une portion standard.

« Si vous êtes végétarien ou végétalien, vous devez vraiment faire un effort pour choisir des aliments et des portions qui atteignent ces objectifs en matière de protéines », explique Collison.

Une salade ne fera pas forcément l’affaire, à moins que vous en mangiez beaucoup : une tasse de légumes verts à feuilles ne contient que deux grammes de protéines par tasse, selon les évaluations de Johns Hopkins. Le quinoa est mieux classé, avec sept grammes pour un tiers de tasse.

Mais les lentilles et les haricots en regorgent.

Selon Johns Hopkins, les lentilles contiennent jusqu’à 230 g de protéines par demi-tasse. Les noix et les graines de tournesol contiennent environ 5 g par once. Les lentilles et les haricots (de Lima, rouges, noirs et cannellini) sont riches en protéines, avec entre 7 et 9 g par demi-tasse.

« Les haricots sont une source d’énergie incroyable », déclare Hope Barkoukis, présidente du département de nutrition de l’université Case Western Reserve.

Pourquoi la variété est la meilleure option en matière de protéines

Alors, faut-il piler des œufs ou boire des shakes protéinés pour faire le plein de protéines ? Pas si vite.

Malgré la prolifération de suppléments protéiques sur le marché, les experts affirment qu’ils pourraient ne pas être nécessaires si vous suivez un régime alimentaire équilibré : « Les protéines sont présentes dans tous les groupes alimentaires, sauf les fruits », explique Natalie Webb, une nutritionniste qui a travaillé avec des joueurs de la NBA sur leurs régimes alimentaires.

Les aliments entiers sont généralement plus sains que les produits emballés que vous pouvez acheter dans le commerce, même si vous cherchez à augmenter votre apport en protéines. « Si vous les prenez simplement sous forme de complément (uniquement des protéines ou des acides aminés), vous n’obtiendrez que ce nutriment », explique Webb.

Mais les nutriments « travaillent en équipe ». Les nutritionnistes affirment que si vous consommez beaucoup de protéines mais que vous négligez d’autres sources de nutrition, votre corps brûlera simplement les protéines au lieu de les utiliser pour faire toutes ces autres choses utiles. C’est pourquoi il est important de consommer des protéines dans le cadre d’un mélange plus large.

Barkoukis est du même avis. « La variété est la meilleure chose », dit-elle.