Les meilleures sonnettes vidéo bon marché pour 2023

Wyze a lancé sa deuxième sonnette vidéo en 2022, et à 100 $, c’est un peu plus cher et beaucoup plus intelligent que sa première tentative de sonnette vidéo. La Wyze Video Doorbell Pro est l’une des caméras de sonnette sans fil les moins chères du marché. Wyze n’a pas non plus lésiné sur les fonctionnalités : la Doorbell Pro a une résolution de 1 440 x 1 440, un format d’image 1:1 avec un large champ de vision, des alertes intelligentes (avec l’abonnement à 2 $/mois), un stockage cloud gratuit et un carillon enfichable inclus. C’est pourquoi nous lui avons décerné un Editors’ Choice Award et une note de 8,9/10.