Les meilleures saveurs qui rappellent aux Britanniques leur enfance révélées

LES meilleures saveurs qui rappellent aux Britanniques leur enfance ont été révélées.

La recherche a révélé qu’il s’agissait de gelée, d’œufs à la coque avec des soldats et de bâtonnets de poisson.

Les 10 meilleures saveurs qui rappellent aux Britanniques leur enfance ont été révélées Crédit : Getty

La recherche a révélé qu’il s’agissait de gelée, d’œufs à la coque avec des soldats et de bâtonnets de poisson

Selon l’étude menée auprès de 2 000 adultes, un dîner rôti fait maison, de la crème glacée et de la crème anglaise étaient également des favoris nostalgiques.

Un quart aimait la saveur de la rhubarbe et de la crème anglaise quand il était enfant, ainsi que les sucettes glacées.

Et pour 42 %, mâcher de la gomme aromatisée aux fruits les ramène aux années 90 et 2000.

Mais l’aliment de base classique de la semoule à l’école est apparemment plus difficile à avaler, 25 % d’entre eux déclarant ne plus jamais vouloir y goûter.

Il en va de même pour la crème anglaise grumeleuse (24 %), le spam (23 %) et les bâtonnets de crabe (17 %).

L’étude a été commandée par Extra Refreshers Gum, pour lancer sa saveur de fraise et de citron, et a révélé que 37 % associent cette combinaison à leur enfance.

Il a également révélé que ces aliments nostalgiques n’avaient pas été laissés dans le passé – les 23 % mangeant un favori de leur enfance au moins une fois par semaine.

De plus, 25 % pensent que se laisser aller aux saveurs classiques les met à l’aise et que cela aide quatre personnes sur 10 à réduire les sentiments d’anxiété.

Pas moins de 73 % d’entre eux attribuent cela au fait qu’il évoque des souvenirs heureux.

Selon l’expert en psychologie Jo Hemmings, les expériences positives associées à un plat, un aliment ou une saveur particulière peuvent provoquer de forts sentiments de confort, de sécurité et de bonheur.

Jo a déclaré: «Pour être considéré comme une véritable saveur nostalgique, la nourriture doit remplir au moins deux des trois exigences; il doit avoir des propriétés réconfortantes, un attrait sentimental et être « incroyablement délicieux ».

« En vieillissant, l’étonnante sensation de nostalgie nous transporte dans les souvenirs joyeux de notre enfance.

« Les sens déclenchent une réaction chimique dans notre cerveau, semblable à l’euphorie que nous avons ressentie lorsque nous avons ressenti cette sensation pour la première fois en tant qu’enfant.

« Le goût et l’odorat sont parmi les déclencheurs de nostalgie les plus puissants, ils nous rappellent instantanément quand nous nous sommes sentis heureux et réconfortés. »

Environ la moitié (49 %) affirment que partager des repas ou des collations nostalgiques avec des êtres chers les rapproche – pour 58 % d’entre eux, c’est parce qu’ils peuvent discuter de bons souvenirs de la collation.

Et trois sur 10 (29%) ont préparé un aliment nostalgique pour remonter le moral de quelqu’un, selon les statistiques de OnePoll.com.

Avec des bananes et de la crème pâtissière, des haricots sur du pain grillé et des sandwichs aux bâtonnets de poisson, les favoris quand il s’agit de faire sourire quelqu’un.

Karina Solovey, porte-parole supplémentaire, a déclaré: «Nous aimons tous un voyage dans le passé.

« Après tout, qui n’aime pas un bol de gelée et de crème glacée, ou un stick de chewing-gum à la fraise et au citron pour égayer sa journée et se replonger dans son enfance ?

« Les plus petites choses peuvent changer la journée de quelqu’un, du soulagement du stress à l’établissement d’un lien avec les amis et la famille. »