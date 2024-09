Les meilleures saisons 2024 des joueurs de la MLB qui n’étaient pas All-Stars

Lindor n’a pas été un All-Star depuis 2019. S’il devait dépasser Shohei Ohtani pour le titre de MVP de la Ligue nationale (ce qui semble encore plus douteux maintenant qu’il est aux prises avec un problème de dos ces derniers jours), il serait le 13e MVP à ne pas avoir été un All-Star cette saison-là. Même si ce n’est pas le cas, ce fut une année extraordinaire pour Lindor, qui a ramené les Mets dans la course en prenant la première place et en produisant, selon une mesure (OPS+), la meilleure saison offensive de sa brillante carrière. Lindor a une moyenne de .271/.342/.494 avec 31 circuits, 39 doubles et 27 vols, en plus d’égaler Bobby Witt Jr. pour le plus grand nombre de retraits au-dessus de la moyenne (17) à ce poste de premier plan.