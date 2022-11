Les meilleures répliques, blagues et moments mémorables de Black Panther

Panthère noire est sans aucun doute l’un des plus grands films fantastiques de science-fiction de tous les temps. Non seulement il a capturé le cœur et l’esprit des fans de bandes dessinées qui ont rêvé du jour où le roi T’Challa et son alter ego de super-héros prendraient vie sur le grand écran. Cela a également arrêté l’imagination de personnes qui n’ont jamais lu de bande dessinée de leur vie mais qui voulaient ressentir la fierté de voir Chadwick Boseman jouer un roi africain doté de pouvoirs d’un autre monde.

Cela dit, il aurait été très facile pour ce film d’être mauvais s’il n’avait pas été écrit avec émotion, perspective et la comédie la plus pure qui parle directement de l’expérience noire. Heureusement, le réalisateur Ryan Coogler et son partenaire d’écriture Joe Robert Cole ont utilisé leurs stylos pour créer un scénario suffisamment relatable, respectueux et royal pour nous faire croire chaque syllabe prononcée.

Bien sûr, aucun script ne peut vraiment respirer sans des interprètes capables de faire en sorte que leurs personnages assignés se sentent comme de vraies personnes.

Retournez la page pour consulter notre liste des lignes les plus mémorables et les plus percutantes de Panthère noire!